Ne verd magad őrült költségekbe halottak napján: ezzel a virággal nem lőhetsz mellé

Idén mintegy 17 millió szál krizantémot termesztettek a magyarországi kertészetek, érdemes a friss, hazai, minőségi árut választani – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A nagyvirágú fajták iránt a legnagyobb a kereslet, és októberben, november elején talál gazdára a hazai termés döntő többsége.

Sokan vásárolnak krizantémot mindenszentekhez és halottak napjához közeledve. A megkérdezett termesztők, forgalmazók szerint van elegendő hazai virág: cserepes és különleges virágú, vágott fajtákból is bő a választék.

Egy átlagos évben a nagyvirágúakból (Palisade, Creamis stb.) becslések szerint 12-13 millió szál, a közepes-nagy virágúból 1,5-2 millió szál fogy. Emellett a csokros – amely egész évben kelendő – és a cserepes fajták is választhatók. Míg korábban a fehér színű volt a „divat”, manapság a zöld és a kétszínű (piros-fehér, napsárga-narancs, lila-rózsaszín stb.) a legkelendőbb. Országrészenként is eltérő a trend: Nyugat-Magyarországon a pompon típusúak, az Alföldön, a Tiszántúlon a napraforgóra hajazó Eleonóra dívik. Az utóbbi években az előre gyártott kisebb koszorúkra is nőtt az igény, ezt az urnás sírhelyek megnövekedett aránya is okozza.

Halottak napjához közeledve vegyes a kép az országban: a főváros vonzáskörzetében és a nyugati országrészekben drágábban kel el a krizantém, de például az Alföldön – ahol jelentős a termesztés – alacsonyabbak az árak. Bár tapasztalható valamelyes drágulás, a termelők jelentős költségnövekedése arányaiban nem tevődik át teljes mértékben az árakba.

A krizantém a 17 Celsius-fok körüli hőmérsékletet és az árnyékot kedveli, az idei június-július-augusztusi nagy forróság, 30 fok körüli átlaghőmérséklet sok – 10-15%-os költségemelkedéssel járó – pluszmunkát, a megnövekedett inputanyagárak pedig további 30-50%-os pluszköltséget jelentettek a kertészeknek. A forróságban nagyobb stressz érte a növényeket, ezért több műtrágyát, árnyékolást, hűtést, párásítást kellett alkalmazni.

A szabadtéren történt sok növénykiégés miatt számos rovar is a fóliás növényeket támadta, a megszokottnál tízszer nagyobb rovarnyomás ellen markánsabb védekezésre volt szükség.

A szeptemberi idő szintén nem kedvezett a krizantémnak, de a szokásosnál melegebb október előny az értékesítési időszakban.

Tekintve a krizantém erősen szezonális jellegét, a termesztés és a logisztika, értékesítés is komoly szervezést és feszes időzítést igényel. A vágott virágot több napos pulton tartásra felkészítve kell átadni a boltosoknak. A termesztés alapvetően nagyvárosok közelében jellemző, kiemelhető jelentős termőterületként Dabas, Lajosmizse, Kecskemét, ahol a fehér változat a jellemző, míg Nyíregyháza és Szeged környékén az ellenálló krémfehér Creamist részesül előnyben. Az egész országban jellemző a kisebb mértékű helyi termesztés is, sajnos a legtöbb helyen korszerűtlen módszerekkel, több évtizedes technológiával.

Címlapkép: NAK