Vészjósló hírek a magyar zöldség- és gyümölcsről: sorra dőlhetnek be a hazai vállalkozások?

Egy év alatt összesen 30-50 százalékkal drágultak meg a kertészeti szektorban a termelési költségek Magyarországon, mostanra csak a gáz-és villamosenergia ára 10-15 százalékkal emelkedett meg az ágazatban - tájékoztatta az Agrárszektort a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.

Az energiaárak emelkedése a leginkább a gombatermesztőket, illetve a hajtató kertészeteket érinti, a kisebb likviditással rendelkező gazdaságok közül többen akár fel is adhatják majd jelenlegi tevékenységüket - közölte az Agrárszektorral a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. A gombatermesztőknél ugyanis a termesztőberendezések klímaszabályozása jelentős elektromos energiaigénnyel bír. Őket követi a feldolgozóipar, a hajtató kertészek, de a szabadföldi zöldségtermelők is bajban vannak, hiszen a termények nagy részét folyamatosan, hűtőházi tárolást követően értékesítik, emellett az öntözési költségeik nekik is jelentősen emelkedtek.

Elképzelhető, hogy a megnövekvő energiaárak miatt a kisebb likviditással rendelkező kertészeteknek fel kell adniuk a jelenlegi tevékenységüket, de általánosan nézve a kertészeti szektort, a hajtatásos/üvegházi termesztés hosszú távon növekedést mutathat majd. Az üvegházi termesztés jelentheti a jövőt, hatékonysági és klimatikus adaptációs tényezőket figyelembe véve. Energiahatékonyság fejlesztésével és erőforrások diverzifikálásával kell majd megerősíteni az üvegházi termesztést a jövőben, de sok múlik most azon, hogy a hajtató kertészetek, hogyan jönnek ki a télből, mennyire tudják átvészelni ezt a nehéz időszakot.

- közölte a Fruitveb.

