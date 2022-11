Ezt egy kerttulajdonos sem úszhatja meg: itt a 8 pontos novemberi feladatlista

November a meteorológiai ősz utolsó hónapja, ilyenkor egyre hűvösebb lesz az idő, a téli időszámítás is kezdetét vette, hamar sötétedik. Egyre több a borongós, szürke, esős napok a kevés napsütéses időszakokkal szemben. A virágzó, zöldellő növények látványát valamennyire pótolják az egész évben szép örökzöldek, valamint a díszcserjék színes bogyótermései. De mielőtt bárki azt hinné, a kertben nincs már teendő, vegye elő ezt a feladatlistát.

A rövid szemlélődés után, ebben az időszakban valószínűleg kevésbé gondolunk a kinti feladatainkra, ám ha nincs farkasordító hideg most is fontos némi időt szánnunk az udvarra. Itt az ideje rákapcsolnunk és még egy utolsó nagy adag segítséggel megtámogatni növényeinket, hogy könnyedén átvészeljék a telet. Üljünk le és egy forró tea mellett írjuk össze a legfontosabb fagy előtti teendőinket! A HelloVidék most néhány ponttal segít a lista összeállításában.

1. Cserepes és kaspós növények teleltetése

Ha vannak cserépben, kaspóban nevelt növényeink, amik átvészelik a telet, érdemes a kaspók alá néhány téglát tenni, hogy a felesleges víz ne álljon meg a növény alatt. Azokat a növényeket, amik nem bírják a fagyot fokozatosan szedjük fel.

A trópusi szobanövények helye már odabent van. Ha még nem költöztettük be a szobanövényeket a lakásba, akkor itt az idő, hogy még a fagy előtt visszavigyük a szabadból a beltéri cserepeseket. Mivel nem voltak még kemény fagyok, talán még nem késtünk el ezzel, bár jövőre időzitsük inkább októberre ezt a feladatot, biztos, ami biztos.A többi dézsás növény még maradhat. Figyeljük az időjárás-jelentést, de ne feledjük, egy enyhe éjszakai fagy nem mindig árt, sőt ellenállóbbá teszi növényeinket, és elpusztítja kártevőiket. A hibiszkuszok ezzel szemben már 10 fok alatt lehullajtják leveleiket, vagy komolyabb kárt szenvednek!

Ha a fagyálló növény dézsába kerül, akkor bizony a fagy és a szárazság is árthat a növényeknek. A -5ºC alatti fagyokat már megsínyli a puszpáng, a magyal vagy a juhar.

2. Egyes magvakat most kell elvetni

Az orvosi zsálya állandó helyre vetésének optimális ideje november eleje. Nagy felületek beültetésére, szegélynövénynek alkalmas. Természethű kertekbe is javasolt. Kőedényekbe, balkonládákba is. Vetheted a medvehagymát. A csírázáshoz ugyanis hideghatásra van szüksége.

A levendulavetés ideje november első fele. Ha szabadföldbe veted a sötét színű, apró magvakat, vetéskor egy kis homokkal összekeverve vessük, mert. Így egyenletesebben tudod a talaj felszínére szórni. A 20-30 cm sortávolságra vetett magvakat vékonyan takarni kell, 0,5 – 1,5 cm vastagon. Finoman földet rostálhatsz a vetésre, vagy gereblyével történő talajráhúzással takarjuk magvetést. Végül tömörítsd a talajfelszínt.

3. Virághagymák gondozása

Az őszi kerti munkálatok egyike a nyári, őszi virágzású hagymások felszedése is. Például, mielőtt teljesen elhalna a föld feletti része, még a fagyok beállta előtt, szedd fel a kardvirág és a dália gumókat. A gumók fölött egy kis szárat hagyva vágd le az elfáradt hajtásokat, rázd le róluk a földet. Három hétre helyezd a hagymákat meleg, száraz, szellős helyre. Ezalatt a kardvirág nyáron fejlődött új hagymagumói kitörnek, ezeket tedd papírzacskóba, vagy vászonzsákba vidd őket, száraz, hűvös (fagypont feletti), sötét helyre pl. pincébe. A régieket dobd el. A fiókhagymákat is elteheted. A dáliagumókat tárolhatod ültetőedényben is, fűrészporban vagy száraz homokban, amit a pincébe viszel.

Ekkor nyílik lehetőségünk a dália szaporításra is, amely tőosztással történik. Tövenként legalább két gumót hagyj, csak így biztosított a következő évi zavartalan fejlődés. Most ültetheted el a tavaszi hagymásokat.

4. Falevelek komposztálása

Az ősz egyik legfontosabb feladata a folyamatosan hulló levelek összegyűjtése. Az összegyűjtött leveleket azonban semmiképp ne égessük el, inkább válasszuk a komposztálást. A levelek és a kerti hulladékok komposztálásáról már korábban részletesen írtunk.

5. Még metszhetünk

Itt az ideje, hogy megmetsszük a lombhullató fákat és cserjéket - valamint a gyümölcsfákat és bokrokat is. Fontos, hogy figyeljünk arra, hogy legyen elég mulcs a megmetszett fák és cserjék alatt. Ha friss csemetéket akarunk ültetni, akkor még nem késtünk el. Arra viszont ügyelni kell, hogy az elültetett fa- vagy cserjecsemetéket karózzuk ki, és szórjunk mulcsot közvetlenül a tövek köré.

6. A veteményeskertben is van tennivaló

Ha már betakarítottunk mindent, most kell felásnunk a veteményeskertet. Ahol viszont tavaszi szüretelésre vetettünk, ott érdemes fóliaalagúttal vagy fenyőgallytakarással védeni az ágyásokat. Novemberben vethetünk még vöröshagymát és zöldborsót, téli salátát, spenótot esetleg répát, de még fokhagymát is.

7. A virágoskertre is szánjunk időt

A virágoskertben bőven akad dolgunk novemberben. Távolítsuk el a rózsák lehullott leveleit, nem csak a rozsdával vagy egyéb betegséggel fertőzötteket. Ezzel csökkenthetjük a kockázatát annak, hogy a következő évben is fertőzöttek legyenek a rózsák. Elérkezett az idő, hogy felszámoljuk azokat a virágos növényeket, melyek nem bírják a téli fagyokat. Ilyen virág péládul a dália, kánna, gladiólusz, gumós begónia. A felszedett növények gumóit jó levegőző ládába gyűjtsük be és így tároljuk a tél folyamán.

8. Kisállatok, madarak

A madarak etetését ugyan még nem kell elkezdenünk, de már most felkészülhetünk, és beszerezhetjük a madáretető és madárodú építéséhez szükséges alapanyagokat, a madáreleséget, valamint itatót, mert télen is fontos lesz, hogy elegendő vízhez jussanak az állatok. A tél nekik is nagy kihívás, ezért érdemes megerősítenünk, kibélelnünk a kutyaólat és a kint sok időt töltő macskák menedékét. Arra is figyeljünk, nehogy kárt okozzunk az avarkupacokba befészkelt sünikben.

Ebben az időszakban kertünkben rengeteg változás zajlik, minden növény készül a téli hideg hónapokra. Ahhoz, hogy udvarunk állatbarát legyen, és biztonságot nyújtson az arra tévedő apróbb élőlényeknek, számos dolgot tehetünk. Itt olvashatsz arról, mire figyelj, ha őszi otthont akarsz nyújtani egy-két süni, madár vagy mókus számára.

Címlapkép: Getty Images