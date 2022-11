Ne költs drága vitaminokra: ez a 7 növény filléres immunerősítő lehet a hideg hónapokban is

Az egészséges életmód mellett – ideértve a kidolgozott és egészséges táplálkozást, az elegendő alvást és a rendszeres stresszkezelést – vannak olyan élelmiszerek és étrend-kiegészítők, amelyek extra támogatást nyújthatnak az immunrendszer egészségéhez. A „nagy játékosokon”, például a C-vitaminon és a cinken túl, érdemes megfontolni a gyógynövények felhasználását az étrendünkben, hogy elősegítsük az immunitást. Hogy mit érdemes a hidegebb hónapokban fogyasztani és mit ajánlott a lakásban termeszteni télen? Ennek jártunk most utána.

Talán minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektetünk egészségünkre és immunrendszerünk támogatására a járványhelyzet óta. Főleg az őszi-téli időszakban, amikor amúgy is megnő a megfázós, influenza vagy influenza szerű megbetegedések száma. Azt elmondhatjuk, hogy érdemes az általános védekezési megoldásokat alkalmazni és már most felkészíteni szervezetünket a hidegebb napokra.

Apróságok ugyan, de sokat számítanak, ha ezzel is meg tudjuk támogatni immunrendszerünket. Mutatjuk, mire gondolunk:

Aludjunk eleget, pihenjünk, ha úgy érezzük szükséges.

Öltözzünk rétegesen, tartsuk melegen testünket. Ügyeljünk arra is, hogy ne fűtsük túl melegre a lakást, mert könnyebben megfázunk, ha ezt követően kimegyünk a hűvös levegőre.

Persze nem kell bezárkózni. Érdemes nagyobb sétát tenni a környéken, levegőzni, kiszellőztetni a fejünket - ez mentálisan is sokat segíthet.

Ügyeljünk a hidratálásra. Ha nem szeretünk hideg vizet inni, akkor érdemes termoszban meleg teát vinni magunkkal és azt elfogyasztani napközben.

Támogassuk szervezetünket egészséges étkezéssel: Most van alma szezon, kiváló vitaminforrás. De most remek alkalom a citrusfélék, például a narancs, a mandarin és a citrom fogyasztására is. Ez egy jó évszak levesekhez is vagy a téli salátákhoz - készítsük gyökérzöldségekkel, például céklával, sárgarépával és káposztával. A turmixok és gyümölcslevek egy másik nagyszerű módja annak, hogy sok táplálékot juttassunk szervezetünkbe. Ezenkívül, érdemes a fűszerket, fűszernövényeket is ételeinkhez, italainkhoz adni, mert ezek segítenek az immunrendszer támogatásában - például a gyömbér, a fokhagyma, a cayenne és a kardamom.

Mit érdemes fogyasztani a hidegebb hónapokban?

Ha már a fűszernövényeket emlegettük, érdemes megjegyezni, hogy vitamin és tápanyagtartalmuk miatt bizony érdemes az ételeinkbe, italainkba csempészni őket. Hogy miket ajánlott a hidegebb hónapokban fogyasztani? Íme néhány fajta:

1. Kurkuma

Rengeteg jótékony hatással rendelkezik: Hihetetlen gyógynövény, amely a curry jellegzetes sárga árnyalatát adja, neuroprotektív és antioxidáns tulajdonságai miatt dicsérik. A kurkumin, a kurkumában található biológiailag aktív polifenol vegyület szintén segíthet az immunrendszert az egészségünk megőrzése érdekében.

2. Bazsalikom

A bazsalikom az egyik legrégebbi ismert gyógynövény Indiában. Télen legalább napi egyszeri bazsalikom tea fogyasztása javasolt. Ettől javulhat az emésztés, megelőzhető a zsír felhalmozódása a májon, és kezelhető a megfázás és a láz is. Azok, akik a hideg időjárás miatt eldugult orr miatt szenvednek, kipróbálhatják a bazsalikomvízből származó vízgőz belélegzését.

3. Fokhagyma

A fokhagyma könnyen termeszthető a konyhaablakban. Kiválóan erősíti az immunitást, emellett antiszeptikus és gombaölő tulajdonságokkal is rendelkezik. Így megelőzi a téli szezonban előforduló vírusfertőzéseket. A fokhagyma az egyik legjobb gyógyszer a megfázás, az influenza és más légúti problémák elleni küzdelemben. Egész télen ajánlott egy nyers fokhagymát reggeli előtt elfogyasztani.

4. Rozmaring

Ez a növény a konyha szupersztárja: a rozmaring, egy évelő növény, amely a Földközi-tengeren őshonos, vasban és kalciumban is gazdag, amelyek elengedhetetlenek az egészséges szervezet számára. Sőt, a rozmaring folátot is tartalmaz – egy vízben oldódó B-vitamint, amely rengeteg egészségügyi előnnyel jár, beleértve az idegrendszer nyugalmát is. Egyedülálló és ízletes fűszerezés érdekében keverjen össze néhány levágott rozmaringlevelet natúr joghurttal. Adjunk hozzá szeletelt epret és egy csipet mézet. A joghurtból származó probiotikumok támogathatják az emésztést, míg a gyógynövény csak javíthatja az általános hangulatot.

5. Oregánó

Az oregánót kedvenc olasz ételeinkhez társíthatjuk, de ennek ugyanilyen hatékony a téli megfázás okozta köhögés ellen is. Számos olyan egészségjavító tulajdonsággal rendelkezik, amelyek jótékony hatással lehetnek a tüdőre, légútak egészségére.

6.Kakukkfű

Sejtvédő hatású, sok benne az antioxidáns. A belőle készült tea különösen felső légúti betegségek kezelésében hatékony.

7. Borsmenta

Nyugtató hatása van, jelentős C-vitamint, mangánt és rezet tartalmaz, emellett olyan vegyületeket, melyeknek antioxidáns, antibakteriális, gombaellenes, vírusölő és görcsoldó hatásai is vannak.

Mit termeszthetünk a konyhánkban, télen?

Miért fontos a friss gyógy- és fűszernövény a háznál? Ha egy szóban akarjuk kifejteni, akkor azt kell mondanunk, hogy: immunerősítés. Hamarosan az időjárás is átalakul, magunk mögött hagyjuk a meleg évszakokat és fel kell készülnünk a hidegre. Persze, ahogy az idő egyre hűvösebb lesz, egyre nagyobb eséllyel tapasztalhatjuk a különböző betegségek, mint a megfázás vagy influenza tüneteit. Ha úgy érezzük, a hidegebb hónapokban gyakrabban kifáradunk, kimerülünk, érdemes támogatni immunrendszerünket természetes módon. Hiszen az év ezen szakaszán nem csak a betegségek jelennek meg gyakrabban, de a kimerültség, a túlhajszoltság is felüti fejét ebben az időszakban.

Hogyan telepítsük be őket, hogy bent is képesek legyenek fejlődni?

Ahhoz, hogy ősszel és télen is tudjuk használni növényeinket a főzéshez vagy teáink elkészítéséhez, mindenek előtt tisztában kell lennünk, mekkora terület áll a rendelkezésünkre, hogy bent termesszük tovább őket. Ha hely szűkében állunk, érdemes egy-egy tövet megmenteni, így mindenből lesz egy kevés, ha szükség van rá.

Második körben mérjük fel azt, hogy mekkorára nő az adott növény, milyen igényekkel rendelkezik, hiszen ennek alapján akár csoportosítva is ültethetjük őket egy ládába. Ez kiemelten fontos lépés, hiszen nem minden növény egyforma, némelyiknek több fényre van szüksége, de van, ami kevesebbel is beéri. Ugyan ez vonatkozik a hőmérséklere és az öntözésre is. Ha a hasonló igényű fajokat összepárosítjuk, akkos sokkal sikeresebb lehet a beltéri termesztésünk.

Figyeljünk arra is, hogy megfelelő cserépbe ültessük őket, ne legyen se túl nagy, se túl kicsi az edényünk. Fontos, ahogy minden növény esetében, úgy most is, hogy a cserép alján legyenek lyukak, melyek a felesleges vizet elvezetik, így elkerülhető a rohadás.

+1 Tipp: Ha igazán biztosra akarunk menni, érdemes megtámogatni a betelepített növényeket egy kis komposzttal. A ládák, cserepek aljára mindenképp helyezzünk egy kis adagot, amely segíti a növény fejlődését az edényben

Címlapkép: Getty Images