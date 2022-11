A Márton-nap elárulja, milyen telünk lesz: 40 napig csak ködöt látunk?

Legalábbis a régi időkben úgy tartották, hogy a Márton napi időjárásból meg lehet jósolni a következő telet. A népi megfigyelés szerint: ha ködös Márton, akkor enyhe tél lesz, ha viszont havazik, kemény tél várható. De azt is tartják, hogy 40 napig olyan idő lesz, mint Márton-napkor. Hát lássuk, mire számíthatunk!

Arra a kérdésre, milyen telünk lesz, még korai a választ keresni, a met.hu előrejelzése szerint november 11-én, Márton napján mindenesetre közepesen felhős időre van kilátás, amely mellett legalább pár órára mindenütt kisüt a nap. Csapadék nem valószínű és többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4, 9 fok között alakul, de Nyugat-Magyarországon és északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között várható.

A folytatásban sem lesz sok nagyobb örömünk

Az Időkép előrejelzése szerint szombat reggelre sokfelé képződik köd és rétegfelhőzet, ami néhol a Dunántúlon napközben is megmaradhat. Máshol többnyire napos időre készülhetünk. Csapadék nem valószínű. Gyenge lesz a légmozgás. Hajnalban 0, +7 fok várható. Délután 9-15 fok között alakul a hőmérséklet. A tartósan felhős, ködös tájakon ennél hűvösebb marad az idő.

Vasárnap is sokfelé ködös, nyirkos, felhős lesz a reggel, ami napközben pedig nagy területen be is ragadhat. Szitálás, ködszitálás előfordulhat. Gyenge, mérsékelt, a Dunántúlon néhol élénk keleti, északkeleti szél fújhat. Hajnalban -1, +5 fok várható. A csúcshőmérséklet 7-14 fok között alakul, a felhős, ködös tájakon mérhetünk 10 fok alatti értékeket.

Hétfőn sem lesz jelentős változás, felhős, ködös és napos területek váltakozhatnak. Szitálás, ködszitálás előfordulhat. Északnyugaton megélénkülhet a délies szél. A hideg reggel után délután 6-14 fok ígérkezik. Kedden is többnyire nyirkos, hideg időjárás valószínű.

