Még nem húzzák le a rolót a kertészek: itt a lista, mit érdemes novemberben ültetni

Akad jó néhány olyan zöldség, amely nagyon hamar termőre fordul, így rövid időn belül lehet otthon friss termésünk. Így november közepe felé haladva vigyázzunk arra, hogy inkább cserépben vagy konténerben, melegebb helyen termesszünk zöldséget, még akkor is, ha hamar betakarításra alkalmasak lesznek, hiszen bármikor lehetnek fagyok reggelente. Az Agrárszektor összegyűjtött néhány fajt, amit szinte bármikor elültethetünk az évben, ha hamar szeretnénk saját termést fogyasztani.

Ahogy a portál írja, a türelmetlen kertészek számára is van remény, hiszen jó néhány olyan zöldség és fűszernövény is akad, amely nagyon hamar betakaríthatóvá válik, így rövd időn belül juthatunk friss terméshez. Ráadásul sok olyan faj is található köztük, amelyet még most is termeszthetünk, ha napos, meleg, fagytól védett helyre tesszük. Mik azok, amiket ültethetünk, ha minél hmarabb akarunk termést, sőt, akár még most novemberben is megéri próbálkozni velük?

Itt a lista:

Kerti saláta

Spenót

Cékla

Retek

Zöldhagyma

Zöldborsó

Kelkáposzta

Cukkini

Milyen feltételek mellett és hogyan teremnek ezek a zöldségek? Melyek azok a fűszernövények, amelyeket szinte bármikor termeszthetsz? Ezekről a lap cikkében tovább olvashatunk, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images