Ezért a látványért érdemes kattintani: csodaszép téli ruhába öltöztek a hegytetőink

A párás és hideg időben zúzmarába öltöztek szombaton a fák. A Kékestetőn és a Kőszegi-hegységben is igazi jégvarázs fogadja a turistákat.

Ezt nézzétek! Ezt látnotok kell, varázslatos kristályruhában az ország csúcsa! Élőben még szebb!

- posztolta Demecs Norbi túravezető, túraszervező a Facebookon. Az ország legmagasabb pontja, a Kékestető most a legszebb téli formáját mutatja - számolt be róla az RTL.hu is.

Vastag zúzmara borítja a fákat a Kőszegi-hegységben

A Kendig-csúcson és közelében a párás időben zúzmarába öltöztek szombaton a fák - számolt be róla az Időkép.

Az Alpokalján is jócskán lehűlt a levegő, a 726 méteres Kendig-csúcson délután 3-kor is -3,2 fokot mutattak a hőmérők. A rendkívül párás és igen hideg levegőben egy kis széllel párosulva remek feltételek adódtak a zúzmara kialakulásához. A Kendig-csúcson kihelyezett webkamerán is látszik, hogy a fák teteje zúzmarába öltözött.

