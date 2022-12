Kész őrület, milyen szapora ez a zöldség: bárki saját kertjében termesztheti, mégis alig esszük

A csicsókának kinézetével ellentétben semmi köze a burgonyához, bármilyen meglepő, a napraforgó rokona. Igénytelen növény, termesztése egyszerű, de ha nem figyelünk oda, akkor túlzottan el is szaporodhat - Kósa Dániel kertészmérnököt kértük meg arra, hogy avasson be bennünket ennek a szuperzöldségnek a rejtelmeibe!

A csicsóka a szegény emberek krumplija volt a korábbi évszázadokban, Erdélyben ma is népszerű, sok helyen terem, sokat fogyasztják. Igénytelensége miatt bárhol megterem, és aztán szépen elszaporodik a földben, ki sem lehet irtani onnan, ahová egyszer elültetjük, csak maximum nehézségek árán. Népszerű szuperélelmiszere lehetne a hazai kerteknek és az ipari mezőgazdaságnak, azonban valamiért ez az áttörés még mindig nem történt meg. Piacokon többnyire falusi nénik árulják, a Jófogáson és közösségi oldalakon is árulják a kistermelők, ahhoz képest igen borsos áron, hogy némi vízen kívül semmire nincs szüksége a növénynek, abból is elég neki annyi, amennyit a természet ad csapadék formájában. 2022-ben helyi termelőktől és a piacon 300-600 forintért lehet a csicsóka kilóját beszerezni. A krumplival ellentétben nem lett hatósági áras, viszont egészségesebb, és jóval kevésbé munkaigényes növény, ráadásul tavaly óta az ára sem igen változott!

Visszatérhet még a csicsóka reneszánsza?

A szakemberek szerint a klímaváltozás miatt egyre kevesebb területen lehet öntözés nélkül burgonyát termeszteni. Vészesen lecsökkent egyébként Magyarországon a burgonya termőterülete az utóbbi években, míg 2019-ben 13287 hektáron ültettek étkezési burgonyát, az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adatai szerint 2021-re 8711 hektárra zsugorodott, 2022-ben pedig mindössze 7852 hektáron ültették ezt a népszerű gumós növényt. Noha az Európai Unió 1701 burgonyafajtát ismer el, az évente megjelentetett Nemzeti Fajtajegyzéken csak 23 államilag elismert fajta szerepel, és ezeknek is csak a töredékét termesztik, mert az ágazat szereplői ragaszkodnak a bevált, megszokott fajtákhoz. Ezzel szemben a csicsóka szinte igénytelen, édeskés ízű gumóit a krumplihoz hasonló módon lehet elkészíteni, hiszen köretet, salátát is csinálhatunk belőle, de párolhatjuk is és fogyaszthatjuk akár nyersen is, például gyümölcsökkel, turmixként. A lassabban felszívódó fruktózt, vagyis gyümölcscukrot tartalmazza a répacukorral vagyis glükózzal szemben, ami miatt a diabéteszben szenvedők is bátrabban fogyaszthatják a burgonyánál.

Évelő növény, de a termelésben egyévesként termesztik

Származását figyelembe véve a csicsókának Amerika a hazája, mégis nagy sikerrel termeszthető saját kertünkben is. Évelő növény, de a termelésben egyévesként termesztik, tehát minden évben újra kell vetni – közölte a HelloVidék megkeresésére Kósa Dániel.

Ahogy a szakember elmondta, a csicsóka megjelenésében is esztétikus, tehát dísznövényként is hasznosítható, akár 3 méterre is megnőhet. Szára érdes, napraforgóhoz viszonyítva vékonyabb. Virágai 8 cm átmérőjű, sárga színű fészkes virágzatok, melyekből akár 80 darab is kifejlődhet tövenként.

Tarackoló gyökere van, evvel szaporítható, mivel az éghajlatunkon nem érnek be magjai. A gyökereken megvastagodott szárképletek képződnek, melyek a növény tövéhez képest akár 20 cm-re is elhelyezkedhetnek. Ennek következtében a betakarítása nehezebb, de megéri a fáradtságot. Gumója nehezen tisztítható, ugyanis összetettek, és sűrű barázdák vannak rajtuk

- egészítette ki a szakember.

Talajra, vízre, fényre igénytelen

A szakember, Kósa Dániel kiemelte, hogy a csicsóka egyik fő erénye, hogy szélsőséges körülmények között is termeszthető, a futóhomoktól a vékony termőrétegű kőzethatású talajokon is. Általánosságban igaz rá, hogy bár kibírja a szélsőségeket, azért a jó tápanyaggazdálkodást, illetve fényviszonyokat meghálálja. Szárazságot jól tűri, de inkább az üde vízgazdálkodású talajokat szereti:

Telepítése hasonló a burgonyához, de sokkal szélesebb időszakban lehetséges, októbertől egészen májusig lehet ültetni. Viszonylag ritkán kell ültetni, (egymástól körülbelül 60cm-re) ugyanis el fog szaporodni a területen. Épp ebből kifolyólag szükséges telepíteni gyökércsapdát, ami meggátolja, hogy teljesen elszaporodjon a területen. Gumóhozama akár 150 mázsa is lehet hektáronként, tehát gazdagon terem. Meg kell említeni a szár hozamot is, mert azt takarmányozásra nagyon jól hasznosítható

Csicsóka a piacokon

Ha nincs saját kertünk, akkor vehetünk a piacokon és a nagyobb zöldségeseknél, időnként a szupermarketek zöldséges standjain is csicsókát, a krumplinál drágább, de az édesburgonyánál jóval olcsóbb, jelenleg online, termelőktől rendelve 300-500 forint körüli áron szerezhető be kilója, szupermarkekben és a piacokon 700 forint / kilója.

A magas ár relatív, az sokkoló infláció ellenére az egyik olyan zöldségünk, amelynek ára nem kúszott az egekbe. Lehet fehér, rózsaszín, simább vagy rücskösebb. Nem szükséges meghámozni, de a sok földes zeg-zug miatt nagyon alaposan le kell súrolni. Az íze igazából nem hasonlít a krumpliéhoz, leginkább a retekére vagy a karalábéra emlékeztet az állaga, nem annyira laktató, hamar átszalad az emberen.

Miért fogyasszunk csicsókát?

Rengeteg benne az inulin, ez a vízben oldódó növényi rost, amely a hasznos bélbaktériumokat táplálja, a károsakat pedig kiéhezteti, így hatékonyan javítja a bélflórát. Nem emeli meg a vér cukorszintjét, ahogy a krumpli teszi, tehát cukorbetegek is bátran fogyaszthatják - ha bírják, ugyanis nagy mennyiséget fogyasztva belőle puffadást okozhat. De érdemes mégis minél többször beiktatni az étrendünkben, mivel fogyasztásával megelőzhetjük a szív- és az érrendszeri megbetegedéseket is, mivel csökkenti a koleszterin és a triglicerin szintjét. Több kutatás bizonyította, hogy bizonyos fajta rákos megbetegedések megelőzésében is nagy szerepet játszhat. Annyira sok jó tulajdonsága van, hogy nem csak élelmiszerként, hanem gyógyszerként is megállhatja a helyét.

Bioboltokban kapható édes csicsókasűrítmény és -szirup, valamint a semleges ízű csicsókapor. Ezek a legtöbb ételbe belekeverhetőek, és többszörös gyógyító hatással rendelkeznek.

Bátran ajánlható diétázóknak is!

Ötször-hatszor nagyobb a csicsóka rosttartalma, mint a burgonyának, ez pedig gátolja az egyéb szénhidrátok és hizlaló tápanyagok felszívódását, ugyanakkor fokozza laktató hatását, és meggátolja a székrekedés kialakulást. Különösen ajánlják elhízásnál és cukorbetegség esetén, valamint bélflóra helyreállításhoz, de ezen túlmenően széles spektrumú gyógyhatást tulajdonítanak neki és még kozmetikai készítményekhez is alkalmazzák.

A csicsóka energiatartalma 30 kcal/100 gramm, amely érték jóval kisebb a burgonyáénál (burgonya: 90 kcal/100gramm), így kiválóan beilleszthető a fogyókúrás étrendbe. Szénhidráttartalmuk is közel azonos, a csicsókáé 12–17 gramm/100gramm, a burgonyáé 20 gramm/100 gramm, fehérjéből a csicsókában (és a burgonyában is) 2-2,4 gramm/100 gramm van.

A gumók tartalmaznak káliumot, kalciumot, magnéziumot, foszfort, cinket, béta-karotint, B1-, B2-, és C-vitamint. Emellett megtalálható benne életfontosságú aminosavként lizin, arginin, hisztidin, cisztin és triptofán. Mint azt már az előző oldalon említettem, inulint is tartalmaz, illetve csekély mennyiségben keményítőt.

