Így hasznosítsd újra a karácsonyfát: 5+1 módszer, még pénzt is kereshetsz vele

Decemberben még minden otthon legfőbb dísze, az ünnepi hangulat jelképe a karácsonyfa, aztán januárban kidobott fenyőfák tömege lepi el az utcákat. Magyarországon évente közel 2 millió karácsonyfát állítunk fel az ünnepi időszakban. Ez a mennyiség 15 ezernél is több lakás egy havi hőellátását tudná biztosítani országszerte. Ezért sem mindegy, miként hasznosítjuk újra a lebontott karácsonyfánk, mert nagy érték lehet!

Az ünnepek után az egyik legfontosabb kérdés, vajon mit kezdjünk a tüskéjét hullató, már kopaszodó fenyőfánkkal?! Sokan persze (ha már tízezreket fizettünk érte), amíg csak lehet, szeretnénk a legszebb formájában tudni, és megőrizni a feldíszített karácsonyfánk, és még január végén sem szívesen bonjuk ki. Ahhoz, hogy minél tovább szép és ép maradjon – közölte Kósa Dániel, több dolgot is érdemes figyelembe vennünk:

A vágott fát célszerű víztartályos talpba állítani, mert ha folyamatosan vízhez jut, tovább friss marad.

Ne állítsuk száraz és meleg helyre, húzzuk minél távolabb a radiátortól vagy a kályhától!

Ha gyökeres fát vettünk…

A földlabdás fák közül a kisméretűek jobban viselik a lakásba szoktatást. A díszítésig után, bent a lakásban is érdemes folyamatosan öntözni őket. A dézsába ültetett fenyők fűtött helyiségben nem érzik jól magukat, ezért az ünnepek után, amint lehet, érdemes kivinni őket. Fokozatosan szoktassuk a fát a hideghez: mielőtt kikerülne, hagyjuk a folyosón vagy a garázsban pihenni. A fagyok elmúltával aztán telepítsük ki a kert egy napos részére. A szakszerű kiültetéshez a kertészetekben kérhetünk tanácsot. De erről a HelloVidék korábban itt írt!

Az utcára kidobott fákkal mi lesz? Mikortól lehet kivinni őket?

A megunt és lebontott karácsonyfákat a legtöbb vidéki nagyvárosban is összegyűjtik.

Szombathelyen például a SZOVA Nonprofit Zrt. és a SZOMHULL Nonprofit Kft. is már december végén több száz fenyőfagyűjtő helyez ki a város tömbházas övezeteiben. A környéken élők ezekbe helyezhetik el a teljes mértékben lecsupaszított karácsonyfákat. A gyűjtők tartalmát lehetőségeinkhez mérten legalább hetente egy alkalommal ürítik. Január 31-én a fenyőfagyűjtő pontok a vasi megyeszékhelyen aztán megszűnnek.

Pécsen is hasonló a helyzet, ott is a fák begyűjtését a helyi közszolgáltató végzi: január 6-tól január 31-ig, a pécsi hulladékudvarokban azonban még ezután is leadhatók a karácsonyfák. Jellemzően évek óta 40 tonna összegyűjtött fenyőhulladékra számít az erőmű – ugyanis Pécsen a távhő fűtésére használják a kidobott karácsonyfákat. A lakosoknak csupán annyi a teendője, hogy díszektől, füzérektől, szaloncukroktól, és égősoroktól mentesen helyezzék el a hulladékgyűjtő konténerek mellett a fákat, hogy az aprítási munka minél gördülékenyebb legyen. Ugyancsak lényeges, hogy a fákról a talpakat, illetve a felállításhoz kialakított rögzítési megoldásokat is eltávolítsák kidobás előtt.

A családi házas területeken azonban nincsenek kijelölt gyűjtőpontok, a szombathelyiek az egyes körzetekhez rendelt gyűjtőnapokon tehetik ki ingatlanjuk elé a feleslegessé vált lebontott fenyőket (díszek, égősor, karácsonyfa tartó, stb. nélkül). Elszállításukra két alkalommal kerül majd sor januárban és február hónapokban. Másrészt a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a Körmendi úti hulladékudvarban is elhelyezheti díjmentesen a kidobott, lebontott fenyőket. Ez a lehetőség január 31. után is rendelkezésre áll.

Saját kertünkben is remekül hasznosíthatjuk őket!

Azoknak, akiknek kertjük vagy kisebb földjük van érdemesebb újrahasznosítani a fenyőt is. Elsőre talán ez furának tűnhet, pedig elég sok hasznos dolgot készíthetünk a lebontott ünnepi fából:

1. Savanyíthatjuk vele a talajt

Mindenekelőtt saját felhasználásra felapríthatjuk, vagy ledarálhatjuk – közölte a HelloVidékkel Kósa Dániel kertészmérnök. Az így kapott darálékot fel tudjuk használni olyan növények körül, vagy akár ültetéshez, amik igénylik és szeretik a savanyú talajt.

A daráláshoz szükségünk lesz egy ág- vagy gallydarálóra. Ilyen eszközt sok barkácsáruházban, de már az interneten is be lehet szerezni. Érdemes a drágább és jobb minőségűt megvásárolni, ugyanis nem csak karácsony után tesz jó szolgálatot, hanem év közben is, amikor a komposztálni kívánt növényeket felaprózzuk, és könnyebben kezelhető közeget kapunk. Fontos betartani a gyártó által javallott felhasználási utasításokat, hogy minél tovább életbe tartsuk a gépünket

- tette hozzá a szakember.

Azt is érdemes tudni, hogy melyek azok a növények, amelyek szeretik a savanyú talajt:

Ezek a magnóliák, vagyis a liliomfák, de fontos, hogy ne keverjük a tulipánfákkal (Liriodendron)! Bár az utóbbi is kedveli a savas közeget, de nem olyan mértékben, mint a magnóliák. A hortenziáknak is kell a savanyú talaj, nem csak azért, hogy jól érezzék magukat, de azért is, mert a virágaik színét is befolyásolja a talaj kémhatása. Ide kell még sorolni a különböző magyalokat, ciprusokat, valamint a japán juharokat. Ezeknél a dísznövényeknél egyébként is gondoskodnunk kell a savanyú kémhatásról, ezért is használjuk fel okosan a lebomló hulladékainkat! Nem esett szó egy igen kedvelt bogyós gyümölcsről még, az áfonyáról. Ha valaki bőséges áfonyát szeretne szüretelni a kertjében akkor ide is jó választás a darált fenyőfa, mind a talaj takarására, mind az ültetéshez.

Hogyan használjuk fel a ledarált karácsonyfánk?

Ha a talajt takarjuk vele, akkor a fenyőmulccsal ellentétben itt ne használjunk geotextilt, ugyanis ebben az esetben az a lényeg, hogy a talaj felső részével keveredjen a darálékunk – tanácsolta Kósa Dániel, majd hozzátette:

Ha ültetéshez használjuk, akkor pedig az ültetőföldhöz keverve tesz majd jó szolgálatot. Fontos, hogy bármilyen formában is használjuk fel, mindig gondoskodjunk arról, hogy a bomláshoz elegendő nedvesség legyen a talajban, így elérve a legjobb hatásfokú savanyító hatást. A friss felhasználás mellet lehetőség van komposztálni is, ekkor ügyeljünk, hogy ezt külön tegyük meg, hogy ne keveredjen a savanyú komposzt a semleges kémhatásúval.

2. Talajtakarásra is kiváló a karácsonyfánk

Vágjuk le a hosszú ágakat és takarjuk be velük például az évelő növények ágyásait. Ez különösen akkor hasznos, ha az évelők érzékenyek a fagyos időre.

3. Tápanyagnak is kiváló

A tűlevelek savtartalma aránylag magas, így kiváló tápanyagot szolgáltatnak a növényeknek. Rázzuk le a megszáradt tűleveleket a fenyőről, majd söpörjük össze őket, ezután akár a lakásban, akár a kertben található növények trágyázására felhasználhatjuk.

4. Készíthetünk belőle egy új komposzt rakást

Az új komposzthalom legjobb alapja lehet a vékony ágak rétege - beleértve az örökzöld ágakat is. Ez enged egy kis légáramlást a halom alján, és az ágak idővel lebomlanak. Vágjuk össze a fenyő ágait, majd helyezzük őket a komposztláda aljára. Ezután jöhetnek a konyhai maradékok, növények, levelek. A komposztálásról a HelloVidék itt írt részletesen!

5. Daraboljuk fel és tegyük el az ágakat tavaszig

Érdemes kicsit előre gondolkodni, feldarabolni, és a tüskékkel együtt félretenni tavaszig. Veteményezéskor aztán a megásott lyukakba érdemes egy-két szál fenyőt elrejteni - a borsó kifejezetten kedvelni fogja, ha fenyővel dúsított földbe vetjük el.

+1. Madáretetőnek

A karácsonyfa igazi újra hasznosítása, ha tavaszig madárbúvóhelyként, etetőként tudjuk használni. Ha csak annyit teszünk, hogy kitesszük a kertbe, rögzítjük valamihez, magunk is megfigyelhetjük, hogy alakul át a karácsonyfa. Hamarosan rászállnak a madarak, megbújnak ágai közt a mókusok. Díszítsük újra a fát madáreleséggel, faggyúgolyókkal, gyümölcs szeletekkel.

Címlapkép: Getty Images