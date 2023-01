Erről a legtöbb háztulajdonos megfeledkezik télen: növényeink, háziállataink egészsége múlhat rajta

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú riasztást adott ki az ország nyugati felére a havazás miatt. Nem csoda, egész éjjel havazott a Dunántúlon, Somogy és Veszprém megyékben már a 10 centit közelíti a hóvastagság. Az időjárás egészen változatos lesz a következő napokban, de aki előre tervez, most gondol arra, mi lesz, ha jeget és havat kell majd oldani a járdákról, kerti utakról. Sokan az egyszerű és kézenfekvő sózást alkalmazzák, pedig ez nem csak a növényekre, de állatainkra is káros lehet. Cikkünkben annak jártunk utána, mivel érdemes kezelni a jeges, havas felületeket. Illetve, mikor és miért jár büntetés, ha ezt nem tesszük meg.

Sokan keresik a legjobb hó- és jégolvasztási módszereket a téli hónapokban. Bár hangulatos és kellemes látványt nyújt a havas táj, a lehullott hó vagy jeges felületek könnyen problémás helyzeteket teremthetnek. Főleg, ha rövid időn belül nagyobb mennyiség hullik, vagy rövid időn belül megkezdődik a jegesedés és mindent fagyos jégpáncél borít be. Éppen ezért, el kell takarítani a havat, jeget az otthonunk körül, nem csak azért mert a látvány szebbé válik, de biztonsági okokból is!

Csak okosan!

Télen a hó eltakarítás és a jégfelületek kezelése időigényes és kihívást jelenthet. Sok háztartás kemény vegyszereket használ a beton jégolvasztásához, ami káros a környezetre, és fagyos időben még a jeget sem olvasztja meg. Ezért rendkívül fontos, hogy megvizsgáljuk azokat a lehetőségeket, melyek környezetbarát megoldást jelentenek, mégis hatásosak a jégképződés csökkentésére és a kültéri felületek csúszásmentesítésére.

Gigabírság ütheti a markunkat Ahogy azt a Pénzcentrum megírta, súlyos bírságot kaphatnak a figyelmetlen háztulajdonosok. Kevés háztulaj tudja ugyanis, de a havassá és jegessé vált járdák csúszásmentesítéséről nekik kell gondoskodniuk! Albérlet esetében pedig a bérlőt terheli a felelősség. Hiszen alapvetően az önkormányzat feladata lenne a helyi közutak és közterületek fenntartása, ám a legtöbb településen, kerületben előírják, hogy az ingatlantulajdonnal rendelkezők kötelesek eltakarítani a havat az ingatlan előtti járdaszakaszról, illetve kötelesek azt csúszásmentes állapotban tartani. A háztulajok jogi felelősségét is magukkal vonják a szabályok! Ha valaki az ingatlanunk előtti, síkos járdán elesik, megsérül, meg kell téríteni a neki okozott kárt a gondatlanságunk miatt - például, ha a sérültnek a baleset miatt táppénzre kell mennie, az könnyen forintosítható kárt okoz neki. Súlyosabb esetekben gondatlanságból elkövetett bűncselekmény miatt is felelősségre vonhatják az ingatlan tulajdonosát.

A törvény két dolgot szabályoz: az egyik, hogy el kell takarítanunk a házunk előtti járdáról a havat, a másik, hogy ehhez nem használhatunk konyhasót (nátrium-kloridot, NaCL). A rendelettel a fákat és egyéb lágyszárú növényeket kívánják megvédeni. Ezzel szemben viszotn az úttesteken továbbra is lehet sózni, ami a gépjárművek szerkezetében kárt tehet, a só ugyanis nagymértékben hozzájárul az alvázak korrodálásához.

Mivel az utak tisztítását nem tudjuk szabályozni, a telekhatárunkon belül lévő területekért viszont sokat tehetünk. Autóbeállót, kerti ösvényt is meg kell tisztítanunk, tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen módszert választunk ehhez. Éppen ezért használjunk olyan anyagokat a járdákon és felhajtókon, hogy azok ne károsítsák az évelőket, cserjéket, fákat, pázsitot és a háziállatokat.

Mit használhatunk?

Vegyük kézbe a lapátot:

Nem tévedhetsz egy lapáttal, ha környezetbarát hóeltakarítási megoldásokról van szó . Ha azonban sok hó esett, eltarthat egy ideig, míg eltakarítod, viszont ez nem akadályozza meg a felületek további jegesedését. Ennek ellenére érdemes lapátolni, hiszen így könnyebben hozzáférünk a jeges felületekhez, így azok könnyebben kezelhetővé válnak.

Faforgács és homok:

Egyenletesen szórjuk szét a homokot és a faforgácsot a jeges felületen. A hó elolvadása után a forgácsot és a homokot el lehet söpörni a kertben. Kiválóan alkalmas az utolsó pillanatban végzett kezelésekre, lehetővé téve, hogy biztonságosan sétáljunk a jéggel borított járdákon.

Fűrészpor:

A fűrészpor megfelelő a fagyos járdára, de csak akkor hatékony, ha rá is fagy. Ez egyes esetekben akár egy óráig is eltarthat. Mivel szigetelőanyagról van szó, ezért a fűrészpor alatt lévő hó lassabban olvad, hiszen megtartja a meleget, de a hideget is.

Hamu:

Amennyiben fával vagy faszénnel fűtünk a kandallóban, kályhában akkor a fennmaradó hamut nem érdemes kidobni. Használhatjuk a fagyos és csúszós járdán is, a hatás azonnal érezhető. A fagyos felület rögtön leszórás után csúszásmentessé válik.

Öntsük rá a maradék kávézaccot

Nem vicc! A megmaradt kávézacc állatbarát és hatékony a hóolvasztásban. A kávézaccban lévő nitrogén és savak segítik a hóolvadást. Miután ellapátoltuk a havat a kertből vagy az autóbehajtóról, szórjuk szét a kávézaccot, vagy szórjuk meg a havazás előtt. Használhatók extra súrlódás létrehozására jeges talajon is.

