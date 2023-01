Aggasztó a vízszint a Duna ezen szakaszán: azonnal elrendelték a készültséget

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság készített tájékoztatót a Ráckevei Duna-ágon tapasztalható szokatlanul alacsony vízszintről: négy nap alatt közel fél métert csökkent a vízszint.

Ahogy a társaság levelében írja, az elmúlt időszak csapadékos időjárásának hatására a térségben is telítődött a talaj, megjelent a belvíz. Számos értesítés érkezett az igazgatósághoz, hogy a településeken készültséget rendeltek el a megemelkedett talajvíz, továbbá az ingatlanokat veszélyeztető területi elöntések miatt.

Szilágyi Attila védelemvezető arról adott tájékoztatást, hogy a KözépDuna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az elmúlt időszakban több intézkedést hozta a belvízkárok megelőzése, mérséklése érdekében:

Mivel a csapadék hatására a 02.02. Észak-Duna-völgyi és a 02.03. Ráckevei (Soroksári)-Duna menti belvízvédelmi szakaszok főcsatornáinak vízállása jelentősen megemelkedett, esetenként a mértékadó szintet is elérte, ezért szakemberek folyamatosan figyelik a vízszintek és az elöntések alakulását.

Az igazgatóság működési területétől délre eső területeken (Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területe) is jelentősen megemelkedett a talajvízszint és a csatornák telítődtek. Mivel a Duna-völgyi-főcsatornán, a XXX., illetve XXXI. csatornákon átadott vízmennyiség tovább rontotta a déli területeken a belvízhelyzetet, ezért kérték a fenti csatornák ún. határzsilipjeinek (Ürbőizsilip, Kunpeszéri-zsilip) zárását. Emiatt az igazgatóság területén keletkezett belvizeket a Ráckevei (Soroksári)-Duna felé szükséges kormányozni, ez azonban csak a Duna-ág vízszintjének jelentős (ún. belvízi üzemvízszintre történő) csökkentésével biztosítható. Az elmúlt napokban ezt a folyamatot belvízvédelmi készültség elrendelése mellett már megkezdték, így a csatornák vizét keletnyugati irányba (Duna-Tisza-csatornán és az I. Árapasztón) tervezik kivezetni.

A fentieken túl három szivattyútelepet (Ráckevei, Dömsödi és Szigetbecsei szivattyútelep) is üzembe helyeztünk. A belvízvédelmi helyzettől függően további zsilipállítások és újabb szivattyútelepek üzembe helyezése is megtörténhet. A kialakult helyzetről, a készültségek elrendeléséről és a megtett intézkedésekről az illetékes megyei védelmi bizottságokat is tájékoztattuk. Kérjük szíves türelmüket és megértésüket a védekezési munkálatok során esetlegesen fellépő kellemetlenségek miatt

- emelte ki Szilágyi Attila.

