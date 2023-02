Drága tavasz vár a kutyatartókra: nincs mese, ezért fizetniük kell

A legtöbb kutya- és macskatartó számára nagy gondot jelent kedvencük szőrhullatása. Ez most tavasszal is aktuális probléma lesz. Mit tehetnek a gazdik otthon? Mikor érdemes szakemberhez fordulni? A HelloVidék most Marosán Anita kutyakozmetikust kérdezte, milyen megoldások léteznek erre a problémára.

HelloVidék: Mit lehet tenni, hogy mérsékeljük a problémát? Milyen időközönként érdemes kozmetikushoz fordulni macskák, kutyák, illetve kölykök esetében?

Marosán Anita: Ez egy nagyon összetett dolog, minden szőr típus más és más ápolást igényel, illetve más gyakoriságot. Cica és kutya esetén is megkülönböztetünk rövid és hosszú szőrű példányokat. Egy rövid szőrű cicát/kutyát ritkábban kozmetikázunk, mint egy hosszú szőrű kiskedvencet. Vannak olyan kutyusok, akiknek a szőre 4-6 hetente kozmetikázást igényel, és mellette a gazdi rendszeres fésülését is.

HelloVidék: Milyen ápolási folyamatokon mennek keresztül az állatok egy kozmetikai kezelés során?

Marosán Anita: Egy kozmetika alkalmával elvégzünk úgynevezett egészségügyi nyírást, ami a szemzug, a talppárnák közti szőr és végbélnyílás környéki szőrök nyírását jelenti, legfőképp hosszú szőr esetén. Valamint fontos szerepe van a karomvágásnak, fültisztításnak. A kozmetika alapja egy alapos fürdetés is, ami két samponozásból és egy balzsamozásból áll, majd fajtától függően nyírással vagy trimmeléssel zárul.

HelloVidék: Mennyibe kerülnek ezek a szolgáltatások?

Marosán Anita: A kutyakozmetika szolgáltatás árát több szempontból állapítjuk meg pl: kutyus szőr típusa, mérete, súlya, agresszív-e esetleg, filces-e a kutya szőre, van-e élősködő a szőrében. De átlagosan 4000-12.000 Ft között van egy normál kozmetika.

HelloVidék: Minden állat más és más. Mire kell figyelni a szakembernek az egyes fajták esetében? Vannak esetleg olyan fajok, amelyek extrém szőrhullást produkálnak? Esetleg olyanok, melyek kevésbé szőrhullatók?

Marosán Anita: Minden kutyát fajtájának megfelelően ápolunk, a szőrzetéhez megfelelő kozmetikumokat használunk (egy drótszőrű kutyát, akit trimmelni kell, nem fogunk felpuhítani egy hosszú szőrre való samponnal és balzsammal). A dupla aljszőrzettel rendelkező kutyák, északi típusuk kutyák, akiknek a szervezete a hideghez alkalmazkodott tavasszal extrém vedlést tudnak produkálni. Természetesen vannak olyan kutyák is, akik nem hullajtják a szőrüket/hajukat, ilyenek az Uszkárok, a Yorkshire terrier, Máltai selyem, Bichon Havanese, egyéb.

HelloVidék: Miért érdemes nyírni, vágatni, fésültetni az állatok szőrét?

Marosán Anita: Sokan azt gondolják, hogy a kozmetika csak esztétikai szempontból fontos, a kozmetikának egészségügyi szempontból is nagyon fontos szerepe van. Sajnos egy rendezetlen, elhanyagolt szőrben egy kullancs vagy bolha jobban elbújik, megtelepszik a kutyán, ami súlyos betegséghez is vezethet. Pollenallergiás állat esetén nagyon sokat segít a rendszeres fürdés, de nyáron a nagy melegben komfortosabb a kutyának is, ha rövidebb a szőre. Ha nem is kell nyírni a kutyát például egy Golden retrivert, de az elhalt, levedlett szőrt érdemes kidolgozni az épp szőr közül, így a bőr megfelelően tud szellőzni, ennek a hiánya bőrbetegségekhez vezethet.

HelloVidék: Elég a kozmetikai kezelések során a teljes fürdetés vagy ajánlott otthon is rendszeresen? Ha szükséges otthon is, akkor milyen időközönként kell fürdetnünk őket?

Marosán Anita: Úgy gondolom, hogy az otthoni fürdetés sosem lesz olyan minőségű, mint amikor egy szakember fürdeti meg a kutyát. Azt szoktam tanácsolni, aki rendszeresen jár kozmetikába, az otthon ne fürdesse az állatot, aki nem jár kozmetikába az csak minőségi kutya sampont használjon és két hónapnál semmiképp ne sűrűbben tegye.

HelloVidék: Milyen otthoni megoldások javasoltak a gazdiknak, hogy ne okozzon gondot a szőrhullás két kezelés között?

Marosán Anita: A szőrhullás mértéke csökkenthető az alapos otthoni fésüléssel, ehhez nagy segítség egy jól megválasztott kefe.

HelloVidék: Van esetleg olyan betegség, ami szőrhullást okoz? Ha igen, melyek ezek, mire kell figyelniük a gazdiknak?

Marosán Anita: A szőrhullásnak nagyon sok oka lehet, olyan esetben, ami eltérő a megszokottól, esetleg foltokban hullik, a kihullott szőr helyén a bőr elváltozása észlelhető, érdemes állatorvoshoz fordulni.

HelloVidék: Miből tudhatjuk, hogy betegség áll a háttérben és nem az évszaknak megfelelő vedlés?

Marosán Anita: Évszaknak megfelelő vedlés esetében tavasszal intenzíven, gyorsan vedlenek, míg ősszel ez egy hosszabb folyamat, ami akár 8 hétig is eltarthat. Ha ezt az idő intervallumot meghaladja a szőrhullás, esetleg fakó a szőr, kedvetlen a kutya akkor mindenképp keressünk fel egy állatorvost.

HelloVidék: Milyen készítményeket ajánlott az állatoknak adni bundájuk védelme érdekében?

Marosán Anita: A szőrzetet kívülről és belülről is táplálni kell. Ami a legfontosabb, hogy a kutya táplálkozás legyen megfelelő, minőségi tápanyaghoz jusson a szervezet. Ha ez önmagában kevés, akkor nagyon sok táplálékkiegészitő közül lehet választani, amik többek közt Omega3 és Omega 6 esszenciális zsírsavakat tartalmaznak. Valamint kozmetika során egy jól megválasztott samponnal, balzsammal és pakolással nagyon szépen lehet a szőrt táplálni.

HelloVidék: Érdekelne, hogy vészelték át a pandémia időszakát?

Marosán Anita: Nekem a pandémia hozta a változást az életembe, ugyanis előtte kereskedelemben dolgoztam, de a járvány miatt megszünt az akkori munkahelyem. Kozmetikus kolleganőktől hallva nem volt könnyű az az időszak a szolgáltatóknak, mint ahogy senkinek sem!

HelloVidék: Hogyan hat tevékenységükre a jelenlegi inflációs helyzet?

Marosán Anita: Bennünket is érint, mint mindenkit... Nagyon drága lett minden, eddig is a drágább kozmetikumokkal dolgoztam, amik most még többe kerülnek, durván 40 %-os áremelkedéssel lehet számolni alapanyag terén. De én azt vallom, hogy minőségi munkát csak minőségi alapanyagokból lehet kihozni. Nagyon nagy különbség van sampon és sampon között, vagy olló és olló között!

HelloVidék: Szükség volt-e áremelésre, illetve ezt, hogy fogadták a vendégek?

Marosán Anita: Ősszel, mikor volt egy drasztikus áremelés akár kozmetikumokban, akár élelmiszerben, akár üzemanyagban, akkor nem emeltem, nem szerettem volna súlytani a gazdikat azzal, hogy még én is emelem a szolgáltatás árait. Viszont év elején emelkedett a bérleti díjam, ami teljesem reális ár, de így már rákényszerültem, hogy én is emeljek kb 500-1000 Ft-ot/kutya. Minden egyes vendégem megértéssel fogadta, sőt volt, aki azt mondta, hogy hamarabb is emelhettem volna. Úgy gondolom, aki gyerekként, családtagként, barátként szereti a kutyáját vagy kutyáit, az nem a kozmetikán fog spórolni.

HelloVidék: Milyen további terveik vannak a jövőre nézve? Várható esetleg nagyobb beruházás, fejlesztés az eszközök, termékek stb terén?

Marosán Anita: Terveim? Terveim mindig vannak, igyekszem is megvalósítani őket, idő hiányában kicsit néha döcögős a dolog, de nem adom fel őket. Szeretném magam képezni ezen túl is, szemináriumokon részt venni, fajtaspecifikus kozmetikát tanulni, sajnos vagy nem sajnos, de a minőségi, japán acél ékszer ollóknak a rabja vagyok, ezért elég gyakran bővítem a kis készletem. Hamarosan fog érkezni egy új termékcsalád, aminek a fő profilja a samponok, izgatottan várom, hogy kipróbáljam. Azt hiszem ez olyan, mint mikor valaki vesz egy új ruhát, amire vágyik és örül neki mikor viseli, én annak örülök, mikor egy új ollót/terméket kipróbálhatok!

Címlapkép: Getty Images