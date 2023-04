Hagyd a drága bolti készítményeket: ezekkel a filléres trükkökkel bőséges lehet a termés

Régóta alkalmazzák már a profi kertészek is, de még mindig nem kaptak elég figyelmet a házi talajjavító szerek, melyek simán felveszik a versenyt bolti versenytársaikkal. Ráadásul természetes alapanyagokat tartalmaznak, így egyáltalán nem károsak a növényeinkre, használatuk biztonságos, még a kezdő kertészek számára is Ha bőséges termést szeretnénk, érdemes megpróbálkozni valamelyik egyszerű módszerrel. Mutatjuk, melyek ezek és miért hasznosak.

Április első napjaiban visszatért a hűvös, szeles, fagyveszélyes időjárás. A gyümölcstermő növények zöme virágzik vagy virágzás előtt áll, ezért további fagykárok várhatók ezen növénykultúrában. Jelentősebb eső csupán néhány tájegységben esett, országos viszonylatban viszont csak néhány mm hullott az utóbbi napokban. Az elmúlt havi csapadék nem érte el a sokévi átlagot, ezért ütemesen fogy a talaj vízkészlete

- írja legfrissebb előrejelzésében Dr. Aponyi Lajos, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara szakembere. Hozzátette, a hideg, szeles idő miatt most alig mozognak a bogarak, inkább megbújnak a növényállományban.

Most kell felturbózni a kertet

Ha már a kártevők csendesebbek és kevésbé aktívak, fordítsuk a figyelmünket a talaj ápolására, védelmére, hiszen ez elengedhetetlen növényeink fejlődéseink érdekében. A tavasz megfelelő alkalom arra, hogy kicsit besegítsünk a kertünkben élő növényeknek, hogy több tápanyaghoz jussanak. Vannak, akik egész évben, vannak, akik csak ebben az időszakban használnak olyan talajsegítő módszereket. Hogy melyik ezek, miért hasznosak, arról érdemes néhány szót ejteni. Ahogy arról is, hogy melyik az olcsóbb megoldás: ha saját magad készíted vagy, ha megvásárolod őket?

1. Komposzt

Rengeteg cikk született már a témában, de ha röviden akarjuk összefoglalni akkor azt mondhatjuk, hogy a komposztálással természetes módon tudod feljavítani a kertedben lévő talaj minőségét. Ezzel az eljárással két legyet üthetsz egy csapásra: egyrészt csökkentheted a háztartási hulladékodat, másrészt saját szerves trágyát készíthetsz, mellyel felturbózhatod a kiskertedet.

2. Komposzt tea

Egyel magasabb fokozat a komposzt-tea. A növényvédő- és tápláló csodaszer természetessége abban rejlik, hogy az általunk készített növényi komposztból könnyen előállítható. Ha a megfelelő anyagokat komposztáltuk, akkor az oldatunk is jó minőségű lesz. A komposzt tea talajtrágyaként és levelek permetezésére is egyaránt alkalmazható. Segíthet növényeinknek a növekedésében, fejlődésében és meg is védheti őket a különböző betegségektől.

Alkalmazása attól függ, hogy milyen fázisban jár a növényünk. Például a növekedésben tud segíteni a komposzt-tea, ebben az esetben érdemes a fiatal hajtás földjét kezelni vele. A felnőtt virágok esetében inkább a levelekre érdemes permetezni, így sokkal hatékonyabb, ráadásul távol tartja a károkozókat és megvédi a növényeket a betegségektől is.

Számos más jó hatása is van a komposzt-teának:

Gazdagabb lesz a talaj tápanyagtartalma.

Szebb és dúsabb lesz tőle a lombozat.

Használata után több és jobb minőségű termés várható.

3. Talajsegítő készítmények

4. Mulcs

Mulcsozáshoz különböző természetes anyagokat használunk fel, hogy azokkal letakarjuk a növények közötti talajrészt. Legtöbbször fák, cserjék alatt alkalmazzák, de bármilyen kertben megállják a helyüket. A mulcs anyaga lehet fakéreg (apírítva vagy darabolva), levágott fű, lehullott levél de még akár szalma is.

Hogy ez miért jó? A mulcsozás nagy hasznunkra lehet, ha alkalmazzuk, mivel arra szolgál, hogy megtartsa a talaj nedvességtartalmát, elnyomja a gyomnövényeket, lehűtse a talajt, és esztétikusabbá tegye a kerti ágyásokat. Ezek az egyszerű biotakarók szintén hozzájárulnak a talaj termékenységének javításához, mivel ezek idővel lebomlanak. Ráadásul védenek a szél és a víz romboló hatása ellen, valamint csökkentik a tápanyag kimosódás esélyét is.

Mennyiért kapjuk meg őket a boltokban?

Ahogy azt a körképeink során szoktuk, úgy most is megnéztük a nagyobb áruházak kínálatát, hogy mennyiért vehetünk náluk mulcsot, komposzt teát. Ennek mentén azt láthatjuk, hogy

a Praktiker kínálatában a mulcs ára 449-6500 Ft között mozog, a különböző tápoldatok, amiket a komposzt tea helyett használhatunk 639-6299 Ft közötti áron kaphatók.

Az OBI webshopjában a mulcs ára 1199-13 990 Ft között mozog, a tápoldatok ára pedig 699-4999 Ft között alakul.

Az Oázis Kertészetben a mulcs ára 2390-7490 Ft között található, a tápoldatok ára 599-3990 Ft között mozog.

Az árakból jól látszik, hogy, ha egy-két cserepes növényt szeretnénk ápolni, akkor olcsón is hozzájuthatunk bolti mulcshoz, tápoldathoz. De, ha egy egész kertet, udvart akarunk kezelni, az bizony már több tízezres tétel lehet. Ha ezt nézzük, érdemes otthon kísérletezni és kipróbálni a házi módszereket, hiszen tényleg fillérekből készíthetünk nagyobb mennyiségű mulcsot, vagy tápoldatot is.

