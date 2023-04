Kiadták figyelmeztetést: 7 megyében leszakadhat az ég, porviharokra is számítani kell

Kedden napközben az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az északkeleti vármegyékben, a Dunántúl északnyugati részén, valamint a Balaton térségében viharossá fokozódik az északias szél, a legerősebb széllökések helyenként meghaladhatják a 70 km/órát. Az erős szél már hordja, kavarja a port az M1-es autótópálya komáromi szakaszán a 104-es kilométernél, az M3-as autópályán a hajdúnánási szakaszon a 214-es kilométer közelében, valamint a 3-as főúton Emőd és Vatta között a 163-as kilométernél. Ezeken a szakaszokon a látótávolság lecsökkenhet, emiatt a Magyar Közút minden közlekedőtől azt kéri, hogy a látási viszonyoknak megfelelően, fokozott figyelemmel közlekedjenek.

Már a tegnapi nap porvihar alakult ki az erős, olykor viharos északnyugati szélben a Bakonyalján és Nyíregyházától nyugatra, legalábbis ezekről a helyekről kapott észleléseket az Időkép.

Az előrejelzések szerint ma is marad az áprilishoz képest hidegebb idő, 3-10 fok között alakulnak a mai maximumok. Az erős széllökések miatt Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére figyelmeztetést is kiadtak. Az északi-északkeleti szelet még kedden is sokfelé erős, északkeleten és a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik, ezek pedig jelentős mértékben csökkenthetik a járművek menetstabilitását, illetve

néhol porátfúvásokat okozhat.

Az ország délkeleti, keleti része fölé többnyire vastag, zárt felhőzet húzódik. Az északnyugatabbra fekvő területeken naposabb idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Döntően a délkeleti, keleti tájakon fordulhat elő változó halmazállapotú csapadék.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 3-10 fok között valószínű.

Késő estére -4 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Címlapkép: Getty Images