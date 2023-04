Sokkoló fotók: ezerrel virágzik a tavasz, de a tél megmutatta, ki az úr; idén utoljára?!

Olvasóinktól kaptunk néhány felvételt az ország keleti részéből, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből és Hajdú-Biharból, ahol ma különös arcát mutatta meg az időjárás. Várjuk a húsvétot, köszöntjük a tavaszt, de a tél ma alaposan berúgta a kaput azon a vidéken, és megmutatta, korai volt az örömünk a jó időt illetően. Mutatunk néhány megdöbbentő fotót.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mára jelezte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térségében (illetve Hajdú-Bihar megye északkeleti részén, valamint a Bodrogközben) több centiméteres, akár a sík területeken is 5 cm-t meghaladó friss, olvadozó hóréteg eshet le péntek reggelig. A Zempléni-hegységben akár 10 cm-t meghaladó mennyiség is összegyűlhet. A mellékelt fotók szerint ez a két alföldi megyénkben be is következett.

Címlapkép, fotók: Porkoláb Éva