Végzetes hiba: soha ne ültesd fokhagyma mellé ezeket a zöldségeket a kiskertben!

Szinte nincs olyan kert, amelyikbe ne lenne fokhagyma ültetve, a legtöbben azonban bele sem gondolnak, melyik zöldség mellé kerül. Ha ugyanis nem megfelelő növénypárosításokat alkalmazunk, rossz lesz a zöldségeink íze és minősége, de az is előfordulhat, hogy jóval kevesebbet teremnek majd. Az Agrárszektor most összegyűjtötte, melyek azok a zöldségek, amelyek soha ne kerüljenek a fokhagyma mellé a veteményesben, és ha lehet, minél távolabb ültessük őket tőle.

Ahhoz, hogy garantáltan jól érezze magát a fokhagyma a kertünkben, figyelnünk kell arra is, hogy milyen növényeket ültetünk mellé. Habár nagyon sok olyan zöldség, fűszernövény és dísznövény van, amely mellett jól érzi magát, bőven akad olyan is, amitől érdemes távol tartani, most ezeket szedtük össze egy csokorba - írja a balconygardenweb.com.

1. Hagymafélék

Habár sokan nem gondolnák, de nem jó ötlet a fokhagymát a többi hagymaféle - például póréhagyma, vöröshagyma - mellé ültetni. Ennek részben az az oka, hogy mivel hasonló a tápanyagigényük, könnyen versengés alakulhat ki a növények között, amely végül növekedési problémákhoz vezethet. Ráadásul, ha a hagymaféléket egymás mellé ültetjük, nagyobb lesz a kártevők és betegségek megjelenésének valószínűsége is, hiszen ugyanazok vadásznak majd rájuk.

2. Hüvelyesek

A hüvelyesek, mint például a borsó és a bab szintén nem valók a fokhagyma mellé, könnyen okozhatnak ugyanis problémát a hagyma fejlődésében és növekedésében. Emellett, mivel a hüvelyesek nitrogénmegkötő növények, a túl sok nitrogén káros hatással lehet a fokhagymára, és kisebb terméseket eredményezhet.

3. Káposztafélék

A káposztafélék, mint például a káposzta, a brokkoli és a karfiol, nem jó társai a fokhagymának, ezért igyekezzünk minél távolabb ültetni őket egymástól. Ezeknek a növényeknek jellemzően ugyanazokra a tápanyagokra van szüksége, ezért könnyen versenyhelyzet alakulhat ki köztük, ami kedvezőtlen hatással lehet a növekedésükre. Emellett a káposztafélék köztudottan vonzzák a kártevőket, amelyek így a fokhagymán is könnyen megtelepedhetnek.

4. Édeskömény

A fokhagyma és az édeskömény teljesen más talajokban érzi jól magát, míg előbbi igényli a minél több tápanyagot, addig utóbbi inkább a semleges pH-jú, jó vízelvezetésű termőföldet szereti. Ha közel ültetjük egymáshoz őket, könnyen lehet, hogy a fokhagyma elveszi majd az édeskömény elől a tápanyagokat, ez pedig a növekedés visszamaradásához, és rossz terméshozamhoz vezethet. Emellett a fokhagyma szereti mélyre ereszteni a gyökereit, míg az édeskömény inkább sekélyen, a felszínen gyökerezik, ami szintén versenyhelyzetet teremthet a növények között a vízért és a tápanyagokért.

5. Menta

A fokhagymát és a mentát soha nem szabad egymás mellé ültetni a kertben, mindkét növény szeret ugyanis gyorsan terjedni a kertben, így könnyen elnyomhatják egymást. Emellett a fokhagyma gátolhatja egyes növény növekedését, így a mentáét is.

6. Fodros metélőpetrezselyem

A fokhagyma és a petrezselyem eltérő talaj- és fényigényű növények. Ezért ha egymás mellé kerülnek, versenyezni fognak a termőföldben található tápanyagokért, ez pedig a terméshozamok csökkenését okozhatja.

7. Sárgadinnye

A fokhagyma és a sárgadinnye a nem ideális növénypárosítások közé tartozik, ha egymás mellé ültetjük ugyanis őket, hamar verseny alakulhat ki köztük a tápanyagokért. Emellett a betegségek és a kártevők is könnyebben megtámadhatják őket, ráadásul a fokhagyma erős illata hatással lehet a sárgadinnye ízére is!

8. Kukorica

A fokhagyma és a kukorica nem érzi jól magát egymás társaságában, könnyen elkezdhetnek ugyanis versengeni a napfényért és a tápanyagokért. Ezenkívül a fokhagyma olyan kártevőket vonzhat magához, amelyek károsíthatják a kukoricát is, ráadásul az erős szaga zavarhatja a beporzását.

9. Zsálya

A fokhagyma és a zsálya eltérő táplálkozási igényekkel bír, és versenyezhet a talajban lévő tápanyagokért. Ha túl közel ülteti őket egymáshoz, az mindkét növény növekedésének visszaeséséhez vezethet, és a zsálya ízének és aromájának csökkenését is okozhatja. Ezenkívül a zsálya néha felülmúlja a fokhagyma ízét, megnehezítve a fokhagyma finom árnyalatainak élvezetét.

10. Spárga

A fokhagymát és a spárgát soha ne ültessük egymás mellé a kertben, a fokhagyma ugyanis gátolhatja a spárga növekedését. Tartalmaz ugyanis egy olyan enzimet, ami kárt okozhat a spárga gyökerében, és végül a terméshozam csökkenését, rossz minőségét okozhatja.

Címlapkép: Getty Images