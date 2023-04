Elárulta titkát a kertész: ezt tegyük, ha megszállták a kertünket a vakondok

Komoly jelzés, ha megszaporodnak a kertünkben túrások. A vakondok szándékosan nem ártanak a növényeknek, bár a járataik ásásakor kidönthetnek palántákat, elcsúfíthatják a pázsitot. Barátként vagy ellenségként tekintsünk rájuk? A HelloVidék cikkéből most ez is kiderül, de Kósa Dániel kertészmérnökkel azt is sorra vesszük, milyen hathatós módszereket és trükköket vethetünk be ellenük.

A díszkert-tulajdonosok régi ellenségét vesszük górcső alá, amely kétségkívül megnehezíti a szép egységes pázsit létesítését: ő a vakond. Ahhoz, hogy megértsük, mi is okozza a gyepet elcsúfító túrásokat, kicsit meg kell ismernünk – kezdtük a beszélgetést Kósa Dániel kertészmérnökkel, aki hozzátette:

Ez egy emlősállat, ami a hiedelmekkel ellentétben nem alszik téli álmot. Föld alatti életmódjában nagy segítségére vannak ásólábai, amellyel a kötöttebb talajokat is fel tudja lazítani. Járataiban könnyen és gyorsan mozog. A vakond szemei egészen aprók, az állat teljesen vak. Ezzel szemben hallása kitűnő (habár fülkagylója nincs, de mozgatható bőrredő fedi a hallójáratát) és szaglása kifinomult: könnyedén felkutatja és levadássza a talajban élő pajorokat. A vakond éjjel-nappal aktív lehet. Saját bioritmusa szerint cselekszik, de a földfelszínre ritkán jön ki. Sokan nem is gondolnánk, de a vakond igen gyorsan fut és úszik is, ha szüksége van rá. Tehát, az ürgével ellentétben, képtelenség vízzel kiönteni!

A vakond, ezt érdemes külön is kihangsúlyozni, egy indikátorfaj, ugyanúgy, mint a hangya: megjelenése azt üzeni a kertész számára, hogy a kerttel komoly gond van. Tele van talajlakó kártevővel. Ha kertünkben sok a vakondtúrás, jól érzi magát, mert bőségesen el van látva kedvenc táplálékaival: gilisztákkal, lótetvekkel, kártevő lárvákkal. A vakond egyébként képes naponta testtömegének másfélszeresét elfogyasztani ezekből a kerti kártevőkből. Ráadásul, ha útjába akad, előszeretettel fogyasztja a spanyol meztelencsigákat is, így a kertünkben emiatt is jó szolgálatot tehet.

Jó tudni: hogyan keletkeznek a vakondtúrások

Amikor a vakond vagy vakondok a járatot készítik, a kiásott földet a kijárat fele mozgatja, és fejének segítségével nyomja a felszínre, amellyel jellegzetes „várat” épít. Fő tápláléka gyűrűsférgekből, főleg gilisztákból áll, de a pajorokat, a rovarokat, és a bogarakat is zsákmányolja. A bogarak közül a cserebogarak, a ganajtúrókat, lótetűket ejti el, amellyel segít minket. Kósa Dániel még hozzátette:

Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy rendkívül hasznos élőlény, mivel a kártevőket gyéríti, azonban káros is lehet, ugyanis járatai ásásával lazíthatja a haszonnövények gyökérrendszereit, valamint a túrásaival a gyepek esztétikai értékét rontja. Ha megkérdezzük a kertbarátokat, hogyan vélekednek a jelenlétéről, valószínű, hogy nem tudnánk ítéletet hozni, ugyanis akinek díszkertje van, szeretné, ha nem költözne be albérlőként ez az állatka. Lennének olyanok, akik viszont a hasznát néznék, és azt mondanák, hogy legyen inkább pár túrás inkább, mit a pajor, vagy lótetű, melyek nagyobb kárt okozhatnak, mint maga a vakond. Tehát megállapíthatjuk, hogy szemlélet kérdése sokszor, hogy egy űzendő betolakodót látnak benne, vagy egy szövetségest, amely segíti a növényvédelmet.

Ebben a kérdéskörben – egészítette ki Kósa Dániel - azok vannak előnyben, akik azt mondják, hogy az ingyen kártevőirtás fejében bevállalják azt, hogy itt ott feltúr a kertjükben. Nekik nincs más dolguk, csak annyi, hogy nem háborgatják, és élvezik hasznát!

Vigyázat, a vakond még saját kertünkben is védett állat!

A vakond Magyarországon 1901-óta védett állat, 25 ezer forint az eszmei értéke. Megölésük bűncselekménynek számít, így vakondirtás helyett csak legfeljebb vakondriasztásról lehet szó. Bár kapni vakond-mérgeket, de ne jusson eszünkbe, ezeket bevetni!

Online webshopokban kapható (7 ezer forintos áron) úgynevezett VAKOND GUILLOTINE. Ez, mit szépítsünk, egyszerűen lefejezi a kertünkben gyanútlanul ténykedő kis négylábúakat. Ennek használata is tilos, mert vakond is lehet az óvatlan áldozat! Jóval humánusabb, ha már szabadulnánk a (kertépítő) vakondunktól, ha egy élve fogó csapdát szerzünk be, ami nem veszélyezteti az állatot. (Ennek ára, online webshopokban szintén 7-8 ezer forint között mozog, de csőcsapdákat találunk már ezer forintos nagyságrendben is.) Befogjuk vele a vakondot, majd egy szabad területen elengedjük. Ha így járunk el, semmilyen környezetvédelmi törvényt nem sértünk. Ez pockok ellen is hatásos, a befogott, és erdőszélen kiengedett rágcsálónak örülni fognak a ragadozó madarak és a rókák.

Mit tehetnek még azok, akiket zavarnak a vakondtúrások?

Azoknak, akik díszkertet szeretnének, vannak természetes módszerek, amellyel elűzhetik, vagy távol tudják tartani a vakondokat.

1. Vakondháló

Működési elve, hogy bárhol is használjuk, telepítés előtt a talajra fektetve egy vakond számára áttörhetetlen gátat képez. Egy alternatív helyettesítője, hogy borókaágakat rakunk a földbe, amelynek szúrós levelei, és ágai meggátolják a feltúrásban.

2. Elektromos vakondriasztó

Ez a módszer a vakond érzékeny hallására épül. Ugyanis érzékeny az 1000 Hz alatti hangokra. Ezek az eszközök 100-600 Hz tartományban dolgoznak, melyek a talajban gyorsan terjednek, és irritálják az állatot. Áruk szintén változó, gyártmánytól függő. Online webshopokban az ára 8-9 ezer forint körül mozog.

3. Terpentinnel áztatott rongy

Szintén egy érzékszervre ható módszer, mely a kis jószág orrát veszi célba. Az áztatott rongyot a vakond fő járatába kell helyezni. Ezáltal a vakond nem tudja kiszimatolni a zsákmányt, valamint érzékeny orrát zavarja a szag, így menekülőre fogja. A módszer minden bizonnyal hatásos, bár a kérdés, hogy a talajunkat mennyire roncsoljuk a kijuttatott anyagokkal.

Egy alternatív módja, amit otthon mi is alkalmaztunk, meséli Kósa Dániel, hogy a frissen feltúrt járatok kürtőjébe friss kutyaürüléket helyezünk, ezzel hasonló hatást tudunk elérni, és a talajt sem szennyezzük. Igaz, kell hozzá tűrőképesség a részünkről is.

4. Kávézacc

A kávézacc segítségedre válhat a vakondok elleni harcban is. Csak öntsük bele a lyukba a zaccot, és a vakondok, valószínűleg az illata miatt, nem fognak többet arra látogatni. A módszerek nem minden esetben válnak be, mert minden vakond külön egyéniség és más a toleranciaszintje. Sajnos sok türelemre és kitartásra van szükség.

5. A sörösüveg is jó szolgálatot tehet

Ha vakondriasztóban gondolkodunk, nem kell egyből a gazdaboltba rohanni. Ugyan kinek ne lenne otthon néhány üres sörösüvege, amit azért gyűjtöget, hogy majd egyszer elviszi a szelektív hulladékgyűjtőbe? Ne dobjuk ki, ugyanis a vakond elleni küzdelemben is segítségünkre válhat! A sörösüveg módszer lényege a hangokban rejlik. Ha a hosszú nyakú üveget majdnem a pereméig beássuk a földbe, a légáramlás rezgésbe hozza az üveget, amelynek hangját a vakond nem viseli el. Érdemes több helyre is üveget ásni a kertbe, főleg a túrások közelébe. Szintén a vakondok szempontjából zajkeltő, ha szélforgókat, botra tűzött üres konzerv vagy sörös dobozokat tűzünk a túrásokba. Miközben a szél mozgatja, hangrezgéseket kelt a talajban, ami a vakondnak nem fog tetszeni. Szintén távozásra késztethetjük a kellemetlenkedőt, ha a túrásait elbontjuk, úgy, hogy a járataiba be tudjon fújni a szél. Ez számára veszélyt jelez és menekülni fog. Sajnos ezzel a módszerrel sem tudjuk terelni, hogy merre menjen és előfordulhat, hogy ott jelenik meg az újabb túrás, ahol még nem volt.

6. Növények ültetése

Sok esetben megfigyelték az évek során, hogy bizonyos növények jelenlétében nincs vakond aktivitás, ilyen a császárkorona (Fritillaria imperalis), mely erős szagú gyökereivel űzi tova az állatot. A másik növény a nagy sárfű, népies nevén a vakondűző fű (Euphorbia lathyris), mely a kutyatejfélék családjába tartozik, jellegzetesen sérüléskor fehér tejszerű váladékot bocsát ki.

7. Árok ásása

Egy furcsa módszer, de jó hatásfokkal alkalmazható az árok ásása aköré a terület köré, amelyet óvni szeretnénk. Evvel az árokkal meggátoljuk, hogy átjusson a területünkre.

Tudtad? A vakondtúrás a legjobb palántának való föld

Ugyanis a kis állatka remekül megdolgozza nekünk a talajt és garantáltan rovarmentesíti. Ezért is érdemes összegyűjteni a vakondtúrás földjét, palántázáshoz vagy ültetéshez felhasználni.

Címlapkép: Getty Images