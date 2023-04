Ezt mindenképp építsd meg idén: kerti madaraink élete múlhat rajta

HelloVidék 2023.04.23. 14:10 Megosztom

A legkisebb kerti etetőre is legalább három-négy faj jár rendszeresen, a nagyobb, évtizedek óta működő etetőhelyeken pedig akár tucatnyinál több különböző madár százas nagyságrendű csapatai fordulhatnak meg nap, mint nap. Kevesen tudják, hogy kell helyesen etetni a madarakat, de azt talán még kevesebben, hogy sokkal fontosabb a madarak itatása. Hogyan érdemes? Vásároljunk madáritatót vagy vannak olcsóbb megoldások is? Cikkünkben ezeknek jártunk most utána.

Először is, jó, ha tudjuk, hogy minden madár, amit a kertünkben látunk és felbukkan, védett! Éppen ezért nem árt tudni, hogy természetvédelmi értékük 25 000 forinttól fölfelé növekszik, egyedenként változik - mondta korábban Orbán Zoltán a Magyar, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője a HelloVidéknek. Hozzátette, egy átlagos kerti etetőn 6-8 madárfaj is megfordulhat Magyarországon. De az etetők 100 méteres körzetét figyelembe véve, az etetőkre járó madárfajok száma kb 50 faj is lehet. Szóval jó, ha tudjuk, elűzni, bántani a madarakat minden esetben tilos. Próbáljunk velük békében együtt élni, és segíteni rajutk, ha tudunk és szeretnénk. Sokan etetnek, nem hiba, de nem is kötelező feladat Nagyon sok kertben vannak már kihelyezett madáretetők, amibe gyakran tesznek is a tulajdonosok magvakat, eleségeket, boltokban vásárolt maglabdákat. Viszont a szakemberek szerint etetni nem kell a madarakat! Egyrészt azért, mert például a telet enékül is átvászelik, máskor pedig találnak bőséges élelmet. Másrészt, ha mégis megtöltjük az etetőket, azt csak saját magunk szórakoztatására tegyük, hogy gyönyörködjünk hazai madaraink látványában. Persze hasznos tevékenység is lehet a madáretetés, illetve, ha énekes madaraink felbukkannak a kertünkben, megszeretik azt, hiszen megeszik az áttelelő rovarokat, illetve azok utódaikat is. Na, de akkor, mi a helyzet a madarak itatásával? Egyre több barkácsáruház kínál erre is lehetőséget: szinte minden nagyobb üzlet árul madáritató edényeket, kutakat a kertes ház tulajdonosok számára. Ennek ára egészen borsos is lehet, ahogy arról korábban írtunk: a 2000-3000 foritnos itatótól egészen a 7000-20 000 forintos itatón át egészen felfelé van a árhatár. A szakemberek szerint az itatás jobban segíti a madaraknak a megmaradását. Nagyon enyhék, illetve csapadékmentesek a teleink, így, ha nincsen csapadék, nincs pára, a madarak nem tudnak vizet csipegetve vízhez jutni. Ha nincsen tehát csapadék, eső se, akkor tehát egy klasszikus, téli időszakban, Magyarországon a vízhiány az akár jelentősebb lehet, mint akár egy júliusi aszályban. Tehát itatni egész évben érdemes, míg etetni csak novembertől, március végéig szabad. Tehát az itató és fürdő ilyen szempontból a legjobb madárvédelmi eszköz és módszer és talán a legolcsóbb is. Mivel erre a célra a legmegfelelőbb madáritató egy 45-51 cm átmérőjű műanyag virágalátét - emelte ki Orbán Zoltán. Házi madáritató néhány perc alatt? Mutatjuk, hogyan: Figyelj a higiéniára Mivel a madáretetőkben, itatókban rengeteg állat megfordul, érdemes kitakarítani őket meleg, szappanos vízzel vagy maximum 5 százalékos alkohollal. Miután megmostuk az etetőt, öblítsük át és hagyjuk megszáradni. Ezt az összes etetővel, itatóval érdemes megismételni, amelyek a kertünkben el vannak helyezve. Figyeljünk rájuk és időszakosan tegyük meg ezt, madaraink védelme érdekében. Címlapkép: Getty Images