Feltúrják a kertet, tönkreteszik a kerítést: így előzd meg kártékony inváziót

A kertek és házak körül előfordulnak olykor vadon élő állatok: betévednek az avar közé sünök, nyulak és sajnos van olyan is, hogy rókák, vaddisznók okoznak károkat. Sok gazda orra alá törnek borsot azzal, hogy megdézsmálják a termést vagy elcsennek néhány haszonállatot, de ez még nem azt jelenti, hogy ki kell irtanunk őket. Van néhány barátságosabb módszer is, amivel érdemes megpróbálkozni, amivel meg tudjuk előzni az állatbetöréseket. Ezeknek jártunk most utána.

Egyre gyakoribb, hogy már nem csak az erdőkben, hanem mezőgazdasági és lakott területeken is megvetik a lábukat az erdei vadállatok. Az utóbbi években jelentősen emelkedett a Magyarországon található ragadozók száma, különösen a rókák és az aranysakálok szaporodtak el. Mivel egyre inkább kiszorulnak a természetes lakóhelyükről, és egyre gyakrabban csatangolnak a falvak és városok utcáin, fontos sorra venni azokat az eszközöket, amelyekkel távol tarthatod ezeket a vadállatokat a portádtól. Egyre többször bukkannak fel a ravaszdi rókák A róka életmódja és táplálkozása nagyon könnyen alkalmazkodik az emberi környezethez. A kutyáknak és macskáknak kitett eledelre, valamint a nem megfelelően tárolt háztartási hulladékra is rámennek, mivel könnyebb táplálékforrásnak bizonyulnak, mint a vadászat. Olykor pedig az is előfordul, hogy a ház környékén található haszonállatokra is szemet vetnek, és megritkítják a háznál tartott állatállományt. Nem csoda, hiszen az állattenyésztésben található állatok egészségesebbek, mint a vadon élő társaik, ezért rendkívül vonzóak a ragadozók számára. Ha pedig egyszer elkezdik a kerti vadászatot, nehezen állnak le, ezért a megelőző intézkedések bizonyulhatnak a legjobb megoldásnak. Folyamatos a monitoring és a vakcinázás a veszett állatok miatt



A rókák veszettség elleni immunizálására idén tavasszal is sor került, melyhez kapcsolódóan az ebzárlat és a legeltetési tilalom életbe lépése sem maradt el az érintett térségekben. A veszettség fő terjesztője a vörös róka, melynek hazai állománya mintegy ötvenkilencezer egyedre becsülhető. A veszettség a vadon élő és a házi emlősállatokra, valamint az emberre egyaránt veszélyt jelent, ezért a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskáknak pedig ajánlott. A betegség a keleti szomszédainknál, Ukrajnában és Romániában még rendszeresen előfordul, valamint az utóbbi időszakban Szlovákia keleti régiójában is több helyen megjelent. Magyarországon 2017 óta nem azonosítottak veszett állatot, viszont tavaly Magyarországon is jelentősen megváltozott a veszettséghelyzet. 2022 szeptembere óta ugyanis öt igazolt eset is volt: négy róka és egy kóbor kutya. Mindegyik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fordult elő, az ukrán határtól számított nagyjából 10 km-es körzetben. A betegség behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna felőli mozgása révén következett be. Jelenleg az Ukrajnához közeli területeken a szokásosnál nagyobb a járványveszély, mivel a háború miatt az ottani állategészségügyi hatóságok nem tudták végrehajtani a rókák vakcinázási programját. Mindez a hazai járványügyi helyzet szempontjából azért aggályos, mert a veszettséggel megfertőződött, idegrendszeri tünetekben szenvedő, rendellenesen viselkedő vadállatok nagy távolságokat is megtehetnek, és a fertőzést továbbadhatják. Mivel a vírus az emberre is veszélyes, a veszettség elleni védekezés a házi- és vadállatokban az emberi megbetegedések megelőzését is szolgálja. Ha valaki rendellenesen viselkedő, emberre támadó vagy idegrendszeri tüneteket mutató vadállatot lát, haladéktalanul jelentse az illetékes állategészségügyi hatóságnál, az elhullott rókákat pedig a Nébih ZöldSzámán (06/80/263-244)! A betegség tüneteiről, terjedésének módjáról és megelőzéséről további információk olvashatók a Nébih tematikus honlapját, a www.veszettsegmentesites.hu oldalon. Érdemes átolvasni a tájékoztatót, hiszen őzek, macskák, kutyák, denevérek is elkaphatják a betegséget. A vaddisznók semmitől nem riadnak meg Ahogy arról korábban beszámoltunk, egyre több a vaddisznó a Balaton környékén is, ez alól Balatonalmádi sem kivétel. Nemrég le is videózták, ahogy a város északi részében fekvő Bartók utcán rohangált egy példány. Éppen ezért a város polgármestere vaddisznócsapdát állíttatott fel, mely segített befogni a jószágot. Nem csoda, hiszen az anyakocák akár veszélyt is jelenthetnek az emberre, főként, ha nem érzik biztonságban a kicsinyeiket. Egy másik eset során egészen egy családi ház udvaráig mereszkedett egy bátor malac. Tűzoltók mentették meg a medencében rekedt vaddisznót Budakeszin. A vad próbált megkapaszkodni, kínjában összevissza rágta a medence szélét. A család hiába próbált segíteni a disznónak, végül szakemberek segítségét kérték. Az őzek, szarvasok megközelítik a lakott területeket Nem meglepő már az sem, ha egy őz, vagy szarvascsorda bukkan fel az utakon, kertek közelében. Írtunk már arról is, mikor tavaly a siófoki tűzoltók mentettek meg egy őzbakot. Az állat egy építési területen szorult be a kerítésbe az Ezüstparton a hét közepén. Nem tudni, pontosan hogy került a jószág a kelepcébe, feltételezhetően valami vagy valaki megijesztette, de a kapu zárva volt, így el lett vágva előtte a menekülési útvonal. Riadalmában belegabalyodott a vaskerítésbe. Idén ismét kerítés ejtett fogságba egy állatot: fém kerítésbe szorult egy őz Pásztón, a Fő utcán. Ahogy a Katasztrófavédelem írta: a helyi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították az állatot, majd visszaállították a kerítést eredeti helyzetébe. Az eset során az őz nem szenvedett sérülést, kiszabadítását követően elszaladt a helyszínről. Így előzheted meg a vadbetöréseket: Mielőtt belemerülnél a nagyobb átalakításokba, első lépésként használd ki azokat az alapvető gyakorlatokat, amelyek a modern mezőgazdasági termelő napi rutinjába tartoznak. Az intenzív rotációs legeltetés, a szabadon tartott állatok éjszakára való bezárása és a futtató létrehozása tartozik ide. Összességében elmondható, hogy minél intenzívebben foglalkozol az állataid körülményeivel, annál kevesebb esélye van a ragadozóknak beférkőznie hozzájuk. Az a legjobb, ha teljesen eltávolítod a szemetet a kertedből, de a lezárt, összecsomózott kukás zsákba és zárt gyűjtőbe helyezett szemét is eredményes lehet. Fontos, hogy a kutya- és macskaeledelt semmiképp se hagyd kint éjszakára, ezen kívül pedig mindent távolíts el a kertből, ami odavonzhatja a vadállatokat. A komposzt is problémás lehet, ezért ajánlott egy zárható tetejű ládát beszerezni neki.

Villanypásztor nagy segítség lehet. Bár a nagyobb legelők számára rendkívül költséges lehet egy villanypásztor, a kis termelőknek megéri beruházni egyre a szabadon tartott állatok védelme érdekében. Minél magasabb a kerítés, annál jobb, mert úgy esélyük sincs a vadaknak átugorniuk rajta.

Reflektorfény: egyszerű, de hatásos. Ha kisebb területet, mondjuk egy tyúkólt vagy nyúlketrecet szeretnél biztosítani, akkor a mozgásérzékelő lámpa lehet a legegyszerűbb. A mozgásérzékelő felvillanása elrettentő hatású a vadállatok számára, és legalább te is le tudod ellenőrizni, hogy éppen ólálkodik-e valaki az állataid körül. A napelemes lámpák egész évben jól szolgálnak, de létezik külön „Foxlights” elnevezésű lámpa is, ami hosszabb ideig villódzik különféle színekkel és mintázatokkal, így hatékonyabban űzi el a betolakodót, például a rókákat.

Hozd rendbe a kerítést! A kert vagy a kerítés megfelelő ragadozóbiztosítása először extra erőfeszítéseket igényelhet, és nagyobb befektetést, de biztosítja, hogy más állatok, még véletlenül se keveredjenek a kertünkbe. Ha vakondot, sünt sem szeretnénk látni a kertben, akkor érdemes megfontolni a beton alapot a kerítés állítás előtt. Ezzel megelőzhető az, hogy a vadállatok alagutat ásva jussanak az udvarunkra és zsákmányul ejtsék háziállatainkat, haszonállatainkat.

Emeld meg az ágyást. Az egyik nagyszerű módszer, ha emelt ágyásokat használsz a kertedben a zöldségek ültetéséhez sőt, virágokat is bátran ültethetsz az ilyen ládákba. A megemelt ágyak segítenek távol tartani a rovarokat, például a csigákat. De megvédik a növényeket a hidegtől is. További előnyük, hogy megakadályozzák, hogy a betévedő nyulak megrágcsálják a zöldségek levelét, mivel nem szívesen nyújtóznak, emelkednek el a földtől.

