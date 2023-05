Sokat spórolhatsz ezzel a trükkel: így érdemes gyűjteni az esővizet

Nem csak a hétvégét, de a hét első felét is elmoshatja az eső, hiszen az előrejelzések szerint, egészen szerdáig számíthatunk nagyobb mennyiségű csapadékra. A kertbarátoknak, friss veteményezőknek ez jó hír lehet, hiszen elő lehet venni az esővízgyűjtő hordókat, hogy a szárazabb napokra begyűjtsék az ingyen öntözővizet. A természetes forrásból való vízgyűjtés nemcsak hogy a pénztárcánkat kíméli, de egészségesebb és környezetbarátabb megoldás is, az esővízben ugyanis olyan ásványi anyagok vannak, amik abszolút a kert javára válnak. Na, de hogyan érdemes ezt csinálni? Mibe érdemes tárolni az így összegyűjtött vizet? Ebben segítünk most.

Ahogy az Országos Meteorológiai Szolgálat írja előrejelzésében, ma túlnyomóan borult égkép várható, viszont északkeleten délelőtt még vékonyabb lesz a felhőtakaró, de délutánra az északkeleti határnál is beborul az ég. A kiterjedt csapadékzóna északkeletebbre helyeződik, késő délután már csaknem országszerte várható eső, zápor.

Mint írják, többfelé jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás, a Tiszántúlon kisebb a nagyobb mennyiségű eső esélye. A Dél-Dunántúlon néhol beágyazott zivatar sem kizárt. A keleti, délkeleti légmozgás többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 23 fok között valószínű, a Dunántúlon lesz a leghidegebb, Szabolcsban pedig a legmelegebb. Késő estére 11 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Szerdáig rengeteg eső fog esni

Az OMSZ előrejelzése szerint, ma napi csapadékösszeg ma nagy területen meghaladhatja a 20 mm-t, de a Dunántúlon helyenként akár 30 mm is összegyűlhet.

Vasárnap késő délután, este a déli, délnyugati területeken beágyazott zivatar nem kizárt. Hétfő napközben az északnyugati területeken fordulhat elő zivatar viharos szél (> 60 km/h) és jég (1-2 cm) kíséretében.

Hétfőn a Tiszántúlon közelítheti meg a csapadék összege a 20 mm-t. Ráadásul egészen szerdáig adtak ki figyelmeztető előrejelzést a zivatarok, záporok miatt, tehát még több esőre számíthatunk.

Az okos kertészek, most előre gondolkodnak

Az esővíz összegyűjtése és tárolása már csak azért is fontos gyakorlat mert egy kiváló módja az újrahasznosításnak. Ahelyett, hogy hagynánk, hogy a víz elfolyjon, és felszívódjon a talajba, vagy egyszerűen csak tócsákat képezzen az udvarunkon, ezzel a módszerrel felhasználhatjuk a szárazabb napokon, akár öntözővízként is. Ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy otthon vizet takarítsunk meg, miközben csökkentjük a számláinkat. Akár egyedi tervezésű rendszert, akár egyszerű esőhordós gyűjtési módszert választunk, az esővíz begyűjtése okos és fenntartható választás.

A szakemberek szerint az esővízgyűjtés egyre fontosabb lehet, hiszen ahogy az éghajlati válság hatásai felgyorsulnak, úgy egyre több régióban tapasztalhatunk aszályosabb időszakokat, hónapokat. Ez a módszer .pedig segít az öntözéses munkákban, nem csak a kertekben, de a földeken is.

Ráadásul kevesen tudják, de bár mindenféle modern esővízgyűjtő rendszer létezik, az eső összegyűjtése ősi gyakorlat. Az antropológusok úgy vélik, hogy a víz begyűjtése és tárolása kéz a kézben járt a mezőgazdaság fejlődésével, különösen a szárazabb környezetben. Az esővíz tárolására szolgáló ciszternákat már a neolitikumban is találták a közösségekben, és Kr.e. 2500-ra már a mai Izrael területén és a görög Kréta szigetén, később a Római Birodalomban, Isztambulban, sőt Velencében is megtalálhatóak voltak.

Akár egy óra alatt is összedobhatjuk a gyűjtőnket

Az esővízgyűjtő hordókba a tetőről vagy a csatornából leereszkedő lefolyó segítségével kerül a csapadék, amit egy kivezetőn keresztül juttatnak a hordóba. A vizet szűrni is lehet, így a hulladékok nem landolnak majd benne. Az így összegyűjtött esőt öntözéshez, különféle kerti munkákhoz kiválóan lehet használni, az egyik leghatékonyabb módja az otthoni vízmegtakarításnak. Mellette szól még az is, hogy bárki elkészítheti nagyjából egy óra alatt. Mi kell hozzá, és hogyan tehetjük meg? Ezt a The Spruce cikke alapján kiderül.

Mi kell hozzá?

hordó

fúró

fűrész vagy kés

csap

gumi és fém alátétek

tömlőbilincs

vízálló tömítőanyag

kertészeti szövet

ceruza

mérőszalag

Így kell csinálni

Jelöljük ki a helyet, ahova szeretnénk telepíteni a hordót, lehetőleg az ereszcsatorna alá. Ezután tegyük a hordót egy sima felületre (használhatunk cementtömböket vagy téglákat is).

Fordítsuk az oldalára a hordót, fúrjunk egy lyukat az alja felé. Ez lesz az a rész, ahol a vizet eltávolíthatjuk belőle. Ennek a lyuknak kicsit kisebbnek kell lennie, mint annak, ami a csaphoz szükséges.

Adjuk a fém és gumi alátéteket a csaphoz.

A vízálló tömítőanyagot applikáljuk a gumi alátét köré. Helyezzük a lyukba és tartsuk is ott 20 másodpercig.

Nyúljunk a hordóba és tegyünk egy gumi és fém alátétet a csap másik végéhez (van, aki tömlőbilincset használ). Ez biztosítja a csap rögzítését.

Vágjunk egy bemeneti nyílást a hordó tetejére: itt fut majd az elvezető, úgyhogy a lyuknak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy illeszkedjen. A vágáshoz fűrészt vagy kést használhatunk.

Fúrjunk ki két kivezető lyukat a hordó oldalán, a teteje felé. Ha a hordó majd feltelik, ezek a lyukak kivezetik a felesleges vizet és felszabadítják a nyomás alól.

Vágjunk elegendő mennyiséget a kertészeti szövetből, hogy megfelelően fedje a hordót. Ez fogja megvédeni a tartalmát a szúnyogoktól, levelektől és hulladékoktól.

Nyissuk fel a tetejét és helyezzük a levágott anyagot a nyitott hordóra. Ezután csukjuk le a fedelet.

Miután az elvezetőt megfelelő méretűre vágtuk, belerakhatjuk a hordóba.

Helyezzük a csatlakozó csövet a hordóba.

Teszteljük a rendszert azzal, hogy vizet öntünk az ereszbe egy létráról! Ha a víz nem érkezik meg a hordóba, valószínűleg akadály van valahol a rendszeren belül, de az is lehet, hogy lyukas az ereszcsatorna.

Az esővíz előnyei Az esővíz legelső pozitív tulajdonsága, ami általában az eszünkbe jut, hogy ingyen van. Kis fáradtsággal sok pénzt spórolhatunk, ha nem a vezetékes vizet használjuk. Bár az esővíz nem helyettesíti a háztartásban felhasznált összes vizet, mert például fogyasztásra, főzésre nem alkalmas, de a kert öntözésére, WC öblítésre, esetleg mosásra kiváló, és már ezen alternatívák használata is meglátszik a hó végi vízszámlánkon! Mivel az esővíz környezetvédelmi szempontból is optimális, és további előnye, hogy nem olyan kemény, mint a vezetékes vagy a fúrt kutakból származó víz. Nem rontja a talaj minőségét és megkíméli a növényeket a vízkőtől.



Az esővíz hasznosítása sokrétegű lehet, de főleg azon múlik, hogy használunk-e szűrőket, tisztítóberendezéseket a gyűjtés során. Ha nem tudjuk megszűrni a vizet, akkor kizárólag kerti öntözéshez használjuk. Az esővízben található szerves és szervetlen anyagok a talajt nem károsítják, de más típusú felhasználást már lehetetlenné teszik. Ha meg tudjuk szűrni a vizet, akkor az alkalmas lesz WC öblítéshez, az autó lemosásához is, és egyéb kerti tisztítási munkákhoz. A megtisztított esővíz ruhák mosására is alkalmas, hiszen friss és jóillatú lesz tőle a textilanyag.



Érdemes folyamatosan odafigyelni a szűrők állapotára, hiszen ha az elkoszolódik vagy rendszeresen nem szárad ki esőzés után, a baktériumok és kártevők megtelepedhetnek benne. Időközönként tartsuk karban a szűrőket és a csatornákat: vegyük ki a dróthálóra akadt leveleket, ágakat, egyéb szerves hulladékokat, és tisztítsuk ki a tartályt. Ha ezeket megtesszük, a szűrőn átjutó szerves, bomló anyagok eltűnnek és nem válik kellemetlen szagúvá az esővíz.

Címlapkép: Getty Images