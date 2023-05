Zsebbenyúlós nyár vár a hazai kerttulajokra: százezres, sőt milliós kiadás lehet a móka vége

Ahogy egyre jobb az idő, egyretöbben veszik elő a kerti sütőket. Persze mindenek előtt érdemes egy állapotfelmérést végezni rajtuk, így akár egy nem várt balesetet is el tudunk ezzel kerülni. Hogy ne kelljen minden évben újra beruházni a felszerelésekre, kiegészítőkre, összegyűjtöttünk néhány fontos feladatot, amit mindenképp el kell végezni, mielőtt fejest ugrunk a sütögetésbe. Ráadásul, nem csak hasznos, ha karban tartjuk az eszközeinket, gépeinket, de így a felesleges pénzkidobástól, pazarlástól is megkímélhetjük magunkat. Hogy egy kis motivációt adjunk a takarításhoz, megnéztük azt is, mennyibe kerülnek most a nagyobb áruházakba a különböző kerti grillek.

Mikor láttuk utoljára a kerti sütőt? Feltehetően az elmúlt év nyarán. Most viszont, hogy újra itt a jó idő és akár késő estig az udvaron tölthetjük az időt, ismét előkerültek a tárcsák és a grillek. Nem csoda, hiszen a szabadban még a főzéshez is több kedve van az embernek, mint bent a konyhában. Ráadásul egy grill lapon villámgyorsan összedobhatunk egy vacsorát a család számára.

Ahogy arról beszámoltunk, a grillezett camembert sajt lett a magyarok legnépszerűbb grillétele, második helyezett a barbecue tarja, amelyet a gombafejek grillen követnek – derül ki a Mit eszik az ország? - Nagy grillfelméréséből. Az eredmény azt mutathatja, hogy a zsírszegény életmódra törekvők, valamint a vegetáriánusok és vegánok által is fogyasztható grillfogások összesített népszerűsége meghaladja a klasszikus húsételekét.

Így néz ki a 2021-es toplista:

Camembert sajt grillen 41,6%

BBQ tarja 36%

Gombafejek grillen 34,8%

BBQ mézes–mustáros csirkemellfilé 34,2%

Grillezett cukkini 33,3%

Grill hamburger – marhahúspogácsa 31,9%

Bajor grillkolbász 31,2%

Kolbászok (magyaros) 31,1%

Saslik (hús és zöldségek nyárson) 29,4%

Krumpli alufóliában 26,8%

Lassan a testtel, előbb jöhet a takarítás!

Mielőtt elővennénk az eszközöket és nekilátnánk a tűzgyújtásnak, bizonyosodjunk meg arról, hogy felszerelésünk nem szorul-e tisztításra, javításra. Mivel több hónapig tároljuk a fészerben, garázsban, műhelyben a kerti sütőket, így a port idővel megtapad minden apró részen, felületen. Persze nem csak ezért kell megtakarítani a rácsokat, fedőket és minden mást kiegészítőt. Gondoljunk csak arra, hogy a kint tárolt eszközökre milyen állatok mászhatak rá, akik a lehullot, vagy odakozmált darabokat próbálták megszerezni. És persze nem utolsó sorban, az odaégett vagy letapadt ételmaradványokat is el kell tüntetni a rácsokról és lapokról, hiszen ez elsődleges higiéniai szempont, mielőtt sütni kezdenénk.

Éppen ezért, az Ideal Home tanácsai alapján, összegyűjtöttünk néhány tippet, amit érdemes megfogadni minden kertiben sütögető séfnek, akik nem csak finom falatokat szeretnének készíteni, de ezzel együtt, eszközeiket is karban akarják tartani.

Tisztítás, de hogyan?

1. Gyújtsd be a rakétákat

Vannak, akik nem szeretnek szöszölni a rácsra ragadt ételek és zsíradék leoldásával. Ha mi is a türelmetlenebb típusba tartozunk, akkor elsőre biztosan tetszeni fog a lusta módszer is. Ehhez nem kel más tenni, csak begyújtani a friss szenet a grill alatt és hagyni, hogy az felforrósítsa a rácsot. Ebben az esetbe a feltapadt maradékok szénné égnek és lepotyognak a felületről. Bármennyire is szeretnénk minél előbb használni a sütőt, mindenképp várjuk meg, hogy a rácsunk lehűljön, mivel a fertőtlenítés minden felületre ráfér. Persze ilyenkor derül ki, hogy az „olvasztásos” módszer mennyire volt hatékony, elvétve előfordulhatnak még maradványok a sütőlapon, ezeket most szintén lekaparhatjuk.

2. Használd a gőzt

Ehhez a módszerhez újságpapírra és vízre lesz szükségünk. A feladat az, hogy hagyjuk, hogy a rács kissé lehűljön, majd fedjük le vízben áztatott újságpapírokkal. Ezután zárjuk le a tetejét egy fél órára, hogy a keletkezett gőz leolvassza a maradékokat és a zsírt.

3. Súrolj, ahogy csak tudsz

Akik gyors, de eredményes módszerre vágynak, azok beszereznek egy drótkefék a grillhez. Ezeket már nagyobb áruházakban meg lehet vásárolni. Előnyök, hogy erős szálaik pillanatok alatt eltűntetik a maradékokat a rácsok felületéről. Ha valamilyen sérülékeny anyaggal van bevonva a sütőnk, akkor sárgaréz-sörtés kefét érdemes használni. Ezzel elkerülhetjük a károsodást. Ha nincs grillkefénk, akkor csak csavarjuk össze az alumínium fóliát egy golyóba, és ezzel essünk a rácsnak. Ezután tisztítsuk meg a rácsot mosogatórongy és forró, szappanos víz segítségével.

4. Távolítsd el a hamut

Néha előfordul, hogy tudomást sem veszünk arról, hogy az el nem távolított hamu, mennyi szennyeződést képes a rácsokra és egyéb más területekre vinni. Épp ezért, minden sütés után távolítsuk el, majd mossuk át ezt a területet is. Erre a legjobb megoldás a szappanos melegvíz.

5. Védd a külső borítást

Sokan feledkeznek meg arról is, hogy a grill külső részét is meg kell tisztítani. Gondoljunk csak bele, a tető a legtöbbet kézzel érintett felület a sütőn. Ahogy végeztünk az ételek elkészítésével és lehűlt a készülék, mossuk át a fedelet és a külső borítást szintén szappanos meleg vízzel. Ha megtisztítottuk, takarjuk le a sütőt, hiszen a nyár folyamán többször is használni fogjuk még, ezzel viszotn meg tudjuk védeni a külső szennyeződésektől, sérülésektől is.

+1 Használj vegyszermentes tisztítószereket!

Ha nem szeretnénk mindenféle kemikáliákkal körbemosni a grillünket, mert félünk, hogy valamelyik károsan hatna szervezetünkre, akkor érdemes természetes anyagokat használni. Ezeket és a fent sorolt módszereket kombinálva már biztosak lehetünk abban, hogy tisztává varázsoltuk kerti sütőnket.

Ecet: Az ecet az otthoni háztartási takarítás egyik legjobb és leghatásosabb eleme. Kiváló alternatíva lehet a rozsdamentes acél tisztításához használt vegyszerek kiváltására. Ha a sütőnkhöz alkalmazzuk, használjunk szórófeje üveget, amit fele-fele arányban töltünk fel vízzel és ecettel. Ezután nincs más hátra, mint, hogy rápermetezzük a megtisztítani kívánt felületre, várni 5-10 percet, hogy az ecet aktiválódjon, majd egy tiszta, száraz ruhával már csak át kell törülnünk a rácsot.

Olaj: Ez a módszer ellentmondásosnak bizonyulhat a tisztításnál, de segít megakadályozni, hogy az ételek beragadjanak a résekbe, és rátapadjanak a rácsra, sőt segít, hogy a grill ne rozsdásodjon be. Minden alkalommal, mielőtt használnánk a lapot, dörzsöljük be napraforgóolajjal. Ugyan ezt ismételjük meg akkor is, ha végeztünk. Nem csak tiszta, de fényes is lesz ettől a felületünk.

Sör: Ez a módszer mókásnak tűnhet, de valóban működik. Érdemes egy adagot félretenni és miután végeztünk a sütéssel a rácsra önteni. Fontos, hogy meleg legyen a felület, hiszen így lesz hatásos a módszer. Ezután nincs más hátra, mint alaposan átdörzsölni egy drótkefével, hogy csillogjon.

Kávé: Meglepő lehet, de a kávét is lehet tisztításra használni, legfőképp a grillezés után hátramaradt edényekhez. Ahhoz, hogy a sütőedények ismét ragyogjanak, egy órát kell őket kávével áztatni. Ettől a főtt, égett ételmaradékok azonnal leáznak.

És most nézzük meg, mennyibe is kerül egy új grill

Mára ez a főzési forma egészen népszerűvé vált, erre pedig a lezárások is rátettek egy lapáttal. Egyre több lakástulajdonosok szánja rá magát, hogy a hagyományos bogrács vagy szalonnasütő mellett, kisebb kerti konyhát alakítson ki, melyben valamilyen grillsütőt helyez el. Éppen ezért most annak jártunk utána, hogy milyen előnye illetve, hátránya van ez egyes grilltípusoknak. De azt is megnéztük, mennyibe kerülnek az egyes grillsütők.

Milyen sütők közül válogathatunk?

Nos, a piacon többféle sütőt találunk, ezek az:

elektromos grillsütő

gázgrill

és a faszenes grillsütő

Ezek ára a következőképp alakul az árugázakban:

A faszenes grill ára a Bauhausban 13 990-239 990 Ft között van. Az elektromos grill ára 7 990- 149 990 Ft. A gázgrill ára 139 990-319 990 Ft.

A faszenes grillező ára az OBI-ban 5999-324 900 Ft. Az elektromos grill ára 11 990- 379 990 Ft. A gázgrill ára pedig 16 490- 559 490 ft.

A Praktikerben a faszenes grill ára 5999-319 890 Ft, az elektromos grill ára 23 990-26 990 Ft, a gáz grill pedig 49 990- 259 990 Ft.

Az árak bizony elég borsosak, persze attól függ, mennyire akarunk komoly és nagy teljesítményű sütőt. Ha nagy családi, baráti grillezésekben gondolkodunk, akkor nagyobb méretű sütőt érdemes választani, hiszen így több ételt készíthetünk rövidebb idő alatt. Ha viszont csak családi sütés-főzésre vennénk, akkor érdemes kisebb sütőkkel próbálkozni. Nyilván a vásárlást a pénztárcánk mérete határozza meg leginkább, de szerencsére az alacsonyabb árkategóriákban, és a különböző típusok között találunk egészen jó árban lévő sütőket is.

Címlapkép: Getty Images