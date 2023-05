7+1 tuti tipp, hogy álomotthonod legyen: ezek az idei slágerkellékek a tökéletes kerthez

A kertnek nem csak a virágokról, fákról, sövényekről, gyepről kell szólnia. Sokkal több eleme lehet azért, hogy kényelmes, otthonos közeg legyen, amiből a legtöbbet tudjuk kihozni. Az Árukereső.hu ajánl most hét olyan elemet, amitől a kert még különlegesebb helyszín lehet.

Kerti pavilon és pergola

A kert egyik legfontosabb funkciója, hogy pihenőt és menedéket nyújtson a nyüzsgő hétköznapok közepette. Egy szimpla kerti pavilon is a nyugalom oázisa lehet a hektikus világban. Ugyanígy funkcionál a pergola, ami vonzó és kényelmes teraszként szolgál, nem beszélve arról, hogy az életteret is megnöveli. Nem kell hatalmas faépítményekre gondolnunk: a ma elérhető kompaktabb konstrukciók ugyanannyira remekelhetnek.

Nyári konyha

A nyári, kültéri konyháknak igenis van helye a kertben. Elképesztő lehetőségekkel kecsegtethetnek, főleg, ha kerti partit szervezünk a barátokkal vagy a családdal. Egy mobil pulttól egészen egy kőkemencéig bármilyen alakot ölthetnek, akár csak kikészíteni akarunk dolgokat, vagy sütni, füstölni, főzni. Ezek remekül passzolnak a pavilonokhoz és pergolákhoz, hogy élvezetes BBQ partikat csaphassunk.

Szauna

Az elmúlt időben a szaunák szerepe felértékelődött, ez a skandináv országokból származó gyakorlat pedig kifejezetten egészséges. Nem kis befektetés, de egyre gyakoribb, hogy szaunát építenek az otthonukba az emberek. Ennek egy variációja, hogy kikerül a kertbe. Egyrészt szaunázás közben a természetet csodálhatjuk, másrészt kiválóan hozzá lehet kapcsolni egy a hűtést szolgáló fakádat. Szaunák és kádak komoly kínálata fedezhető fel az Árukereső.hu-n, így az impozáns konstrukciót a lehető legjobb áron lehet majd kivitelezni.

Üvegház

Az üvegház klasszikus felfogás szerint egy olyan elzárt tér, ahol bármikor, bármilyen növény (persze megkötésekkel) termeszthető. Egy nagyobb építmény azonban remekül szolgálhat menedékként is, hogy a rossz időben is kellemes közegben dolgozzunk vagy pihenjünk egy jó kávé vagy tea mellett. A növények mellett kialakított, asztallal, székekkel felszerelt sarok nemcsak, hogy bájos, de meghosszabbítja a „kinti szezont“ is.

Magaságyás

Egyre többen vágnának bele saját veteményesükbe, de taszítja őket a kertágyások klasszikus, „ziláltabb“ külseje, ami nem illeszkedik a kert összképéhez. Erre kínál remek megoldást a magaságyás, ami szervezettebb és esztétikusabb választás lehet. Ezek praktikusak is, ugyanis gondozásuk kevesebb erőbefektetést igényel – sőt, már előre összeállított szetteket is lehet venni.

Komposztáló

Nincs kert komposztáló nélkül. A biológiai hulladék feldolgozása ne is legyen kérdés: minden maradhat a kertben, majd hasznosítható a termesztésben – kár lenne, hogy ennyi tápanyag elvesszen. A komposztálás szépsége, hogy a lehullott levelek, a lenyírt fű, a meghámozott gyümölcsök héjai és mindenféle szerves hulladék környezetbarát módon alakítható minőségi anyaggá, ami segíti a termesztést. Ugyan oda kell figyelni rá, de megéri, ugyanis az ilyen természetes tápanyagok a legjobbak a növények számára – mindamellett, hogy költséghatékonyak is.

Tűzrakóhely

A kinti tűz egyrészt elképesztő hangulatot kölcsönözhet egy kerti partinak, másrészt étel előállítására is szolgálhat. A kültéri konyha egy egyszerűbb kivitelezéseként is tekinthetünk rá. Opció lehet egy klasszikus felállás kiásva és kövekkel kirakva, vagy egy hordozható változat, ami bárhol felállítható, és az igényeinknek megfelelően rácsokkal, kiegészítőkkel és kellékekkel van felszerelve. Fontos észben tartani, hogy a tűz megégetheti az alatta lévő füvet. A tűzrakóhelyek sem hiányozhatnak az Árukereső.hu választékából, így lehet böngészni a katalógust a legjobb ajánlatokért.

Medence és/vagy tó

A kertben elhelyezett víztest csodálatos lehet, és természetesen különböző alakokat ölthet. Lehet hagyományos, beépített medence vagy egy felállított úszórész, ahogy egy tavacska is – ezek mind különböző idő- és pénzbefektetést igényelnek. A köréjük helyezett díszek, növények, bokrocskák csak még jobb hangulatot teremtenek, és még izgalmasabbá varázsolják a kertet.

Címlapkép: Getty Images

