Kiadták mára is a figyelmeztetést: hiába süt hétágra a nap, mutatjuk, hol van esély jégesőre

Hétfőn általában sok napsütésre számíthatunk gomoly- és fátyolfelhőkkel - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Elszórt jelleggel várható zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak záporok, zivatarok környezetében erősödhet meg a szél. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között várható. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Hétfőn a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és több tájegységünkön készülhetünk záporokra, zivatarokra, helyenként felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel kísért zivatarok is lehetnek. A Dunántúlon többfelé élénk lehet az északi-északkeleti szél. Hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakulhat a hőmérséklet, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

Kedden a napsütést gyakran zavarhatják gomolyfelhők, és többfelé kialakulhat időnként zápor, zivatar. Helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Sokfelé élénk, néhol erős lesz az északi-északkeleti szél, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakulhat.

Szerdán nyugaton, északnyugaton és északon számíthatunk több napsütésre, máshol erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk, néhol erős lökések kísérhetik a keleti-északkeleti szelet. Délutánra 24 és 29 fok közé melegedhet a levegő.

Csütörtökön és pénteken is napos-gomolyfelhős időre van kilátás, és időnként zápor, zivatar továbbra is előfordulhat több tájegységünkön is. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Helyenként párás, ködös lehet a reggel. Délutánonként 24 és 30 fok közötti maximumokra van kilátás.

Címlapkép: Getty Images