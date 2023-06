Megőrülsz a kertedben a falánk csigáktól? Ezek a szakértők legtutibb trükkjei

A kertek talán egyik legnagyobb ellenségei a meztelen csigák, amelyek nagyon rövid idő alatt óriási károkat tudnak okozni a veteményesben. Ahány kertész, annyi szokás, így szinte mindenki más védekezési módszerre esküszik a csigák ellen. Az Agrárszektor cikkében éppen ezért szedett össze több tippet is, hogy mindenki megtalálhassa a számára legkedvezőbbet.

Az Agrárszektor az alábbi cikkben egy csokorba szedte a legegyszerűbb és legtutibb praktikákat.

1. Deszkacsapda

Bár lehet védekezni vegyszerrel is, egyáltalán nem tanácsos, hiszen nem elég, hogy drágák, azokhoz a növényekhez kell juttatnunk, melyeket később mi is el szeretnénk fogyasztani. Ami még ennél is fontosabb talán, hogy hazánkban a sima őshonos éticsiga védett faj - a mérget pedig még kiskedvenceink is megehetik! A deszkacsapda ideális választás lehet. Nincs is más dolgunk, csak helyezzünk néhány deszkát a kertbe éjszakára, és tegyünk alájuk néhány karika nyers krumplit, reggelre tele lesz a deszka alja csigákkal. Ezután már csak el kell költöztetnünk őket.

2. Akadálypályák

Ahogyan korábban is megírtuk, a veteményt vagy a virágosládákat védhetjük fizikai akadályokkal is - ilyen az apróra zúzott tojáshéj, fűrészpor, kőpor, fahamu, műtrágya vagy a kávézacc - melyek a csiga közlekedését nehezíti. Szórjuk a kert szélét körbe valamelyik - előbb említett - természetes anyaggal. Végső esetben minikerítést is telepíthetünk az ágyások köré, ami szúrós, és nem tudnak felmászni rá.

3. Használjuk a kezünket

Este, sötétedés után egy zseblámpával rengeteg példányt össze tudunk szedni, elsősorban a kert nyirkosabb, északi részén, vagy a veteményesben a kedvenc növényeinknél. Aztán jöhet az elköltöztetés: egy zárható vödörbe gyűjtsük őket össze, majd jó messzire vigyük el, és egy árokparton vagy erdőszélen engedjük szabadon a csigákat. Ez talán több energiával jár, mint az eddigiek, de mindenképpen megéri a fáradtságot mind a mi, mind a csigák érdekében.

4. Elég egy egyszerű zsákocska is

Ezek az állatok éjszaka aktívak, ezért, ha kiteszünk egy zsákdarabot, ami nedves, reggelre -alatta - tömegesen megjelenhetnek. Így egy helyen, könnyedén össze tudjuk gyűjteni őket! Ha esetleg van egy rossz ereszcsatornánk, akkor annak a két végét zárjuk le, ássuk be az ágyás köré. Töltsük meg vízzel és, amikor a csiga arra jár, nem mászik bele. Ezzel a technikával ráadásul egyéb kártevők ellen is tudunk védekezni.

Címlapkép: Getty Images