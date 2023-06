Horror áron kínálják a magyar cseresznyét a piacokon: így juthatsz hozzá most olcsón

Európa északi féltekéjén általában késve indul a 2023-as cseresznyeszezon, és több országban is problémát jelent a mostanában lehulló sok csapadék, nem kivétel ez alól Magyarország sem. Vannak gyümölcsöskertek, ahol a cseresznye előbb megfagyott, majd a megmaradt termés az eső miatt szétrepedt, legalábbis a korai fajták. Nem csoda, hogy még a vidéki nagybani piacokon is horror áron kínálják jelenleg ezt a csemegét. De szerencsére arra is van lehetőségünk, hogy olcsóbban jussunk hozzá ehhez a fenséges gyümölcshöz. Mutatjuk!

Európa cseresznyetermése változó képet mutat idén

A 2023-as cseresznyeszezon az északi féltekén általában kedvező körülmények között indul, a déli féltekén pedig épp most ért véget. Hollandiában az idény kiváló minőségű spanyol cseresznyével indult, a kereslet és a kínálat továbbra is kiegyensúlyozott. A német piac a spanyol termőterületek kínálatának hiányától tart, de a Spanyolországból érkező jelentések szerint a közelmúltban tapasztalt meleg időjárás felgyorsította az érést, viszont több tartományban is heves esőzések okoztak problémát (Murcia, Valencia és Andalúzia). Olaszországban továbbra is kihívást jelent a tartós esőzés, amely jelentős gyümölcsrepedést okoz, ez pedig korlátozott kínálatot és magasabb árakat eredményez a korai cseresznyénél. Észak-Olaszországot, különösen Emilia-Romagnát özönvízszerű esőzések sújtották, ami a betakarítás kezdetére is hatással volt. Görögország idén jelentős mennyiségű cseresznyével számol, amely jóval meghaladja a tavalyi termést, de az európai piacon kemény konkurenciával néz majd szembe. Dél-Afrikában sikeres szezont zártak, míg az észak-amerikai cseresznyetermesztő régiók még csak most készülnek az új idényre.

Görögország új piacok után kutat

A 2023-as idényben Görögországban nagy termésre számítanak, és ez különösen a középkorai vagy későbbi fajták esetében lesz igaz. Összességében ez azt jelenti, hogy nagyobb termésük lesz, mint tavaly, mivel idén nem voltak fagyproblémák.

A görög cseresznyének jó híre van az európai piacon. Sajnos itt, Görögországban nem használjuk ki az országunk csomagolási és forgalmazási lehetőségeit. A legtöbb exportőr Olaszországba és Romániába adja el a legnagyobb mennyiséget, egyenesen a termelőktől. Ennek eredményeként a görög termékek rendszeresen olasz vagy román termékként kerülnek az európai piacokra

- nyilatkozta egy görög exportőr a FruitVeb-nek.

A görög exportőrök szeretnének a német piacra lépni, de szinte az összes európai cseresznye, valamint a török áru is ott köt ki, így a verseny nagyon kemény, és a görög cseresznye nem tud árban versenyezni más országokkal, például Szerbiával, akik egyszerűen olcsóbban termelnek. Alternatív piacok lehetnek még Franciaország és az Egyesült Királyság – mindkettő nagy piac, sok potenciállal.

Magyarország: késő tavaszi esőzések okoztak gyümölcsrepedést

A korai üvegházi termesztésű cseresznye betakarítása május 10-e körül kezdődött. Az ország termelői a 2023 évi cseresznyetermést átlagosra, mintegy 10 ezer tonna körülire becsülik. Az egyik termelő a következőképpen jellemzi a Sweet Early nevű, lehúzható tetejű üvegházból származó termését: „A fajtához képest kivételes minőségű és méretű, ami a precíz klimatizálásnak, az edényes termesztésnek és az SRP Pergola metszésnek köszönhető”.

Az idei szüretet megelőző időjárás közel ideális volt, mindössze egy fagyos napot regisztráltak, ami jelentős hatással nem volt a termésre. A múlt héten és a napokban azonban a magyarországi termőtájakon nagy mennyiségű csapadék esett, a legtöbb gyümölcsösben 50 mm, az ország nyugati részén pedig 80-120 mm. Az esőzések a Burlat, a Valerij Cskalov és a Nimba korai fajtáknál repedéseket okoztak.

Ez nagyon sok eső. A fóliával fedett gyümölcsösökben a gyökérnyomás révén szintén repedések keletkeztek. Nem minden veszett el, a repedt gyümölcsök aránya a termőhelytől és a fajtától függően 20-50% között lehet

- mondta el a FruitVeb szakértője.

A magyar cseresznyét Ausztriába, Szlovákiába, Lengyelországba, Csehországba, Szlovéniába és Németországba exportálják.

Így alakul a cseresznye ára a piacon: 4000 forintot is elkérnek kilójáért

A klímaváltozás igencsak megviseli a csonthájas gyümölcsöket, így a cseresznyét is, aminek nincs akkora felvevőpiaca itthon a magyar vásárlók részéről, mint a szamócának, ugyanakkor Magyarországon hagyománya van a gyümölcs termesztésének. Idén a piacok árai egyelőre igen magasak, de várható még valamekkora mérséklődés június végére, amikor is a legtöbb termőhelyen, különösen a Dél-Alföld melegebb vidékein ki is fut a szezon.

Az AKI PÁIR (Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszer) adatai szerint június elején, a 21. héten Szegeden a fogyasztói piacokon 1480 Ft-ért volt kapható, míg a nagybani piacokon 900 Ft-ért. Debrecenben a fogyasztói piacokon még nem kapható cseresznye csak elvétve, így nincs róla adat a 22. héten, a nagybani piacon az ára viszont borsos: 4000 Ft.

Szedd magad és szedd le magad cseresznyések

A Fejér megyei Venyim Gyümölcse Kft. három hektáron termel cseresznyét, de van náluk szamóca, meggy, málna, kajszibarack, alma, a népszerű zöldségfélék közül paradicsom, paprika. Ezeket mind meg lehet lehet náluk vásárolni a Szedd magad akció keretében. A tulajdonos, Csizmadia György megosztotta velünk a tapasztalatait az idei cseresznyetermésről.

A korai cseresznyénknek nem kedvezett az időjárás, de ez lassan öt éve minden egyes évben elmondható, a csonthéjasok megsínylik a klímaváltozást, a korai fagyokat, idén pedig ráadásul a sok esőt. Ami most nem fagyott el, az kirepedt, így bár június 3-tól hirdetjük a Szedd magad akcióban a gyümölcsöt, nem tudom, ezen a hétvégén mennyit fognak tudni leszedni az érdeklődők. Van később érő csersznyénk is, azon jobb lesz a termés, de június végére ki is fut a szezon, még három hétvégén jöhetnek hozzánk szedni. Egyelőre 750 forintért adjuk kilóját, de ez változhat a piactól függően.

Van, ahol a 750 forintot is sokallják érte?

A Bács-Kiskun megyei Kecelen a Dakota Kertben terem a cseresznye mellett meggy, szilva és alma is. A tulajdonos, Herczegné Éva a fiával gazdálkodik a gyümölcsösben, és megosztotta velünk az idei év tapasztalatait a cseresznyetermést illetően:

Nagyon gyenge lett az idei cseresznyetermés, a tavaszi fagy megérintette, feleannyi sincs rajta, amennyinek lennie kellene, amennyi akár tavaly is volt. Ez a mostani párnapos eső sem igazán tett jót a már érett termésnek, attól tartunk, repedésnek indul a gyümölcs. Ezen a környéken a többi gazda is panaszkodik, mindenhol nagyon kevés lesz a cseresznye. Pénteken kezdünk, akkortól jöhetnek szedni az érdeklődők, így árakat még nem tudok mondani, de az biztos, hogy errefelé senki nem jön el, ha 750 forintért hirdetem meg, így olcsóbban fogom tudni csak eladni a gyümölcsöt.

Aki úgy dönt, hogy a drága piaci árak helyett az olcsóbb lehetőséget választja, azok ITT megnézhetik a szedd magad akciókat kínáló gyümölcsösöket, EZEN az oldalon pedig megyénkénti bontásban is megtalálják a Szedd le magad akciókat.

Ezért együnk sok cseresznyét

Mintegy 1000 cseresznyefajtát tartanak számon, különböző színnel, mérettel, ízzel. Ami azonban mindegyik cseresznyére igaz, hogy érdemes belőle minél többet enni. A KSH adatai szerint mi, magyarok azonban, hiába van sok vidéki kertben saját fa, átlagosan jó, ha évente fél kilót megeszünk belőle. Az egy főre jutó éves fogyasztás mennyisége évtizedek óta változatlan: 0,4 és 0,6 kilogramm körül mozog. Érdekesség, hogy Pest megyében fogyasztanak a legkevesebb cseresznyét (mindössze 0,1 kilogrammot), szemben a Dél-Alfölddel, ahol közel egy kilogramm a fejenkénti kvóta (0,8). A cseresznye pozitív hatásairól itt írtuk részletesen, de lássuk a legfontosabbakat:

Remek szomjoltó: a cseresznye 78-82%-a víz, ezért az egyik legjobb szomjoltó a nyári hőségben. De vigyázzunk, az édesebb fajták szénhidráttartalma magas lehet!

Fokozza a szervezet védekezőképességét: a cseresznyében az A-, a B1-, a B2-, a B6- és a C-vitaminból van jelentős mennyiség, ezáltal erősíti az immunrendszert, ellenállóbbá teszi a szervezetet, és gyulladásgátló, fájdalomcsillapító hatása is van. A cseresznyében található kálium biztosítja az izmok zavartalan működését, segít megelőzni az izomgörcsöket, és csökkenti az edzés, rendszeres sportolás utáni izomfájdalmat. Emellett ízületi megbetegedések megelőzésére és a reuma enyhítésére is hatásos. A cseresznye vitamin- és nyomelemtartalmának hála természetes módon növeli az energiaszintünket és fokozza jóközérzetünket, javítja hangulatunkat.

Gyógyító hatása is ismert: antioxidáns-tartalmának köszönhetően a cseresznye csökkenti a szív- és érrendszeri-, valamint a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát, és hatékony lehet az érelmeszesedés ellen is. Rendszeres cseresznyefogyasztással pozitív irányba módosíthatjuk testünk hormontermelését, és helyreállíthatjuk hormonegyensúlyát.

Lassítja az öregedést: a cseresznyében található bioflavonoidok elbontják a kötőszövetet károsító enzimeket, így lassítják az öregedést, segítik megóvni a bőr feszességét, üdeségét.

Álmatlanság ellen is beválik: a magas melatonin (alvási ciklust irányító hormon) tartalma miatt a cseresznye rendszeres fogyasztása hatékony az álmatlanság ellen és elősegítheti a pihentető alvást.

A magja és a szára is felhasználható: a cseresznyeszárból tisztító, vízhajtó, méregtelenítő tea készíthető, amely a tüdő, valamint a gyomor számára jótékony hatású, míg magja összetörve fogyasztható és a szívizomzatot erősíti.

Címlapkép: Getty Images