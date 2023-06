Súlyos árat fizet, aki erre nem készül fel: íme 5 tipp, hogy védd meg a kerted a heves esőzésektől

Míg a fák és cserjék jóléte nem feltétlenül ad aggodalomra okot vihar idején, a kisebb növények könnyen megsérülhetnek, vagy akár el is pusztulhatnak rossz időben. Szerencsére a kisebb növényeket könnyebb megvédeni, ha gyorsan intézkedünk, így könnyen elkerülhetjük a vihar okozta károkat a kertben, udvarunkon. Éppen ezért most mutatunk néhány módszert, amellyel megvédhetjük növényeinket, veteményesünket a zivataroktól és a heves esőzésektől.

Az elmúlt napokban folyamatosan beszámoltunk az esős időjárás okozta károkról, pusztításokról. Viszont a villámárvizek, hirtelen jött felhőszakadások nem csak az utakon okoznak problémát, hanem a kertekben, veteményesekben is. Ha megnézzük az előrejelzéseket, bizony a következő pár napban is bőven várható eső, felhőszakadás, zivatar, sőt még jégeső is.

Csütörtökön az előrejelzés szerint általában erősen, napközben egyre inkább gomolyfelhős időre számíthatunk jellemzően kevés napsütéssel. Sok helyen, adott pontban akár többször is kialakulhat zápor, zivatar, utóbbiakat továbbra is elsősorban felhőszakadás kísérheti. Szélerősödés csak zivatar környezetében lehet.

Pénteken az erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Több helyen előfordul záporeső, zivatar. Általában mérsékelt lesz az északi, északkeleti szél, csak zivatar térségében lehetnek erős lökések.

Még most érdemes a kertet felkészíteni!

1. Gondolkodj előre

Védd a gyökereket! Egy egyszerű megelőző intézkedés az, hogy talajtakaróval megvédjük a növények gyökereit az időjárási károktól. A gyökér körüli réteg megvédi a növényt a heves esőzést követő hidegkárosodástól.

Távolítsd el a sérült hajtásokat, leveleket, szárakat még a rossz idő előtt! Eső és vihar előtt távolíts el minden elhalt hajtást és végtagot a növényekről, hogy azok a lehető legcsupaszabbak legyenek, ezzel csökkentve a további szakadások, törések és összegabalyodás kockázatát.

2. Fedd le, amit tudsz

Fedd le a növényeid tálakkal, vödrökkel vagy más megfelelő méretű cserepekkel, edényekkel, hogy elkerüld a szél és az eső által okozott károkat. Ne felejtsd el lemérni a burkolatokat, hogy ne akadályozzák vagy törjék le növényedet. Annak érdekében, hogy biztosan ne boruljanak fel a burkolatok, tegyél tájuk kisebb kődarabokat, kavicsokat, de a téglák jól működhetnek.

3. Ideje betakarni a növényeket

Ha bizonyos növényeket erős szövetbe, például zsákvászonba csomagolsz, megvédheted őket az időjárás viszontagságaitól. Nagyobb növények, szőlők és cserjék esetén csomagold be a növényt zsákvászonba, és kösd meg nehéz zsineggel, ahol szükséges. Az újonnan ültetett fák esetében legalább a törzset hasonló módon kell becsomagolni.

Használj vízálló burkolatot, például ponyvát, hogy ezzel takard le a fiatal és törékeny növényeket, beleértve a fűszernövényeket és zöldségeket, ha az eső kemény és tartós. Ügyelj arra, hogy a burkolat a megfelelő irányba ferdén legyen, hogy biztosítsa a megfelelő vízelvezetést a környező lombozatról. Szerencsére a kisebb növényeket könnyebb megvédeni, ha gyorsan intézkedünk, hogy elkerüljük a vihar okozta károkat a kertben vagy a tereprendezésben.

4. Használj karókat!

Az újonnan ültetett fák és cserjék sok kárt szenvednek a vihar idején. Ezeket a növényeket karók segítségével kell lehorgonyozni, amelyeket biztosan és stabilan a földbe szúrunk le. A heves esőzések a magasabb, kevésbé stabil növényeket megtépázhatják, különösen, ha erős széllel párosulnak. Nyomj egy fa vagy fém támaszt a földbe, és finoman kösd hozzá a növényt. Ez megóvja a fizikai sérülésektől, és megakadályozza, hogy elpattanjon.

5. El kell vezezni a vizet!

Annak elkerülése érdekében, hogy a víz összegyűljön bárhol a kertben, és ellepje a növények, gondoskodj a megfelelő vízelvezetésről. A veteményeskert megfelelő vízelvezetésének biztosítása az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk, hogy megóvjuk a heves esőtől. Ellenkező esetben az összes víz összegyűlik a növények és a gyökerek körül, ami olyan problémákhoz vezethet, mint a gyökérrothadás.

Számos különböző módszer létezik a kertben lévő vizesedés enyhítésére:

Az egyik, hogy a talaj laza és nem tömörödött. Ezt úgy érhetjük el, hogy villával vagy más eszközzel rendszeresen levegőztetjük a talajt. Tegyél lyukakat a talajba a villád segítségével!

A vízelvezetés javításának másik módja szerves anyagok, például komposzt vagy trágya hozzáadása. Ez segít levegőzsebek kialakításában a talajban, amelyek lehetővé teszik a víz gyorsabb lefolyását.

Vihar után ellenőrizd a kertet!

Ahogy lehetőséged van, ellenőrizd a zöldség gyökereit. Ha elállt az eső, győződj meg arról, hogy a talajeróziót követően nem láthatók az egyes növények gyökerei. Ha azt veszed észre, hogy valahol láthatóvá váltak a gyökerek, tegyél rá talajt vagy komposztot, mielőtt kiszáradnának, és károsítanák a növényt.

Ellenőrizze a cserepeket, hogy nem sérültek-e meg. Nézz meg a lefedett növényeket is, hogy minden rendben van-e velük. Érdemes a fákat is átpásztázni. A leesett ágakat, leveleket, törmeléket összetakarítani, hogy a kertben további kárt ne okozzanak.

Ha ezzel megvagyunk, szedjük össze a védelemre használt eszközöket és tegyük olyan helyre, amihez bármikor hozzáférünk, ha szükség van rájuk!

Címlapkép: Getty Images

