Pörög a szezon, ezt keresi a legtöbb magyar: bőséges a kínálat a kerti sütögetéshez

Javában tart az idei grillszezon, a családi vagy baráti társaságok széles kínálatból választhatják ki a szabadtéri sütögetés alapanyagait. A boltokba kerülő grilltermékek jelentős része hazai gyártóktól származik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara piaci körképe szerint a grillszezon abszolút befutója a grillkolbász, ebből a könnyen elkészíthető termékből fogy a legtöbb a boltokban, ugyanakkor a különböző húspogácsák iránti kereslet is jelentős.

Töretlen a hazai grillkultúra fejlődése. Míg néhány évtizeddel ezelőtt a szalonnasütés és a bográcsozás volt a legelterjedtebb szabadtéri program a családi vagy baráti közösségek számára, a nyári időszakban ma már a legtöbben a grillrácson készítik el az ételeket.

Alapanyagból idén sincs hiány, az üzletek polcain széles választék várja a grillételek szerelmeseit. A húsok között egyre több az előre fűszerezett, sütésre kész termék, legyen szó sertés- vagy csirkehúsról. Az előre pácolt grilltermékek mellett a sajtok és halak is ott vannak a pultokon. Az ömlesztett sajtokat kivéve minden sajt grillezhető, ám számos gyártó a nyári időszakban külön erre a célra készített grillsajtokkal színesíti a kínálatot. A megkérdezett kiskereskedelmi láncok és élelmiszergyártók szerint a tavalyi évhez képest nőtt a forgalom a grillszezon első hónapjaiban, de egyes termékekből kevesebb fogyott, mint tavaly. Az innovációs igény ugyanakkor kevésbé jellemző erre a szegmensre, úgy tűnik, hogy a magyar vásárlók a jól bevált termékeket részesítik előnyben.

A sertéshúsos termékek között továbbra is biztos befutó a grillkolbász, sokféle változatban megtalálható a kínálatban. Nagyon népszerű a marhahúsból, vagy marha- és sertéshús keverékéből készült húspogácsa is, ami a kézműves hamburgerek nélkülözhetetlen alapanyaga. Ennek a terméknek nagy előnye, hogy többféle módon is elkészíthető, és ha a rossz idő miatt zárt helyre kényszerülnek a grillezők, egy serpenyőben a konyhában is kiváló étel készülhet belőle.

Az üzletláncok tapasztalatai szerint a grillezésre előkészített marhahúsok iránti kereslet némileg csökkent, ugyanakkor a magasabb árfekvésű, érlelt és/fűszerezett steak húsok iránt nőtt az érdeklődés. A különböző halhúsok elkészítését vélhetően csak a gyakorlott grillszakácsok vállalják, ezt mutatja az is, hogy a halak iránti kereslet alapvetően stagnál. Az elmúlt időszakban azonban a drágább halhúsok iránti érdeklődés nőtt.

A boltokban kapható grilltermékek zöme hazai gyártóktól kerül a polcokra. A termékek eredetéről a vásárlók is könnyen meggyőződhetnek. Az állati eredetű termékek esetében a címkén ovális bélyegzőt is találunk, ha ezen HU felirat szerepel, biztosan lehetünk benne, hogy magyar a termék.

Címlapkép: NAK Sajtó