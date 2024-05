Csak óvatosan a fenyőrügy gyűjtögetéssel: könnyen mérgezés lehet a vége, mutatjuk, mire figyelj

Rengeteg módon felhasználható

A fenyőtűnek magas a C-vitamin tartalma. Ezt a régi időkben is jól tudták, ezért szárítva elraktározták, hogy egész évben legyen belőle. Kiváló túlélési táplálék.Az egyik legegyszerűbb felhasználási módja a fenyőtűleveleknek a teakészítés. Öntsünk forró vizet az enyhén zúzott levelekre, majd ízesítsük egy kevés citrommal és mézzel. Remek választás egy hűvösebb nyári napon is. De készíthetünk belőle köptetőt, de még salátaöntetet is. Sőt, a tobozt és a fenyőmagot is felhasználhatjuk és fogyaszthatjuk. Hogyan? Erről korábbi cikkünkben olvashatunk többet, ide kattintva.