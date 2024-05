Megkezdődött a nutriák gyérítése: veszélyesek lehetnek és rengeteg kárt okoznak

Néhány éve még csak a Szigetközben, mára már azonban Mosonmagyaróvár belvárosában is elszaporodtak a nutriák - közölte a Mosonmagyaróvár TV.

Ahogy azt Facebook bejegyzésükben írták:

Bár kedves, aranyos állat elsőre, aki elfogadja az ételt, és akár meg is lehet simogatni, a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egy vadállatról van szó, ami akár támadhat is, emellett pedig rengeteg kárt okoznak, invazív fajként, pedig az őshonos állatokat is kiszorítják természetes élőhelyükről. Éppen ezért megkezdik gyérítésüket a városban.

