Érik a szamóca krízis Magyarországon: a termelő szerint ennek nem lesz jó vége

Beindult az eperszezon az ország legnagyobb epertermő vidékein Már nem csak a fóliában ért be a termés, hanem a szabadföldi eper is elérhető - de erről a HelloVidék is külön beszámolt. A termelők azonban azt ATV-nek azt nyilatkozták, hogy a tavalyihoz képest nem nagyon tudnak árat emelni, pedig költségeik jócskán növekedtek.

A csarnokoknál, üzleteknél olcsóbban jut eperhez az, aki maga vállaja, hogy leszedi. Kilónként így már 900 forintért is meg lehet vásárolni a gyümölcsöt - közölték az ATV Híradójában. Az epertermeléssel foglalkozó vállalkozók azonban a tévé híradójának azt is mondják, hogy egyre nehezebben tudják gazdaságosan a termést előállítani. Egy Nagykanizsa melletti gazdaságnak a vezetője is azt nyilatkozta, a költségeik növekedését nem tudják az árakban érvényesíteni. Nem tudunk semmit sem emelni az árakon. Indokolt lenne, de nem tudjuk kivitelezni, ezért nem tudjuk, hogy mennyire biztos ez a termelés. Biztosan állíthatom, hogy jó vége nem lesz, sőt, csak rosszabb lesz. Még lehet, hogy az lesz az egyetlen kérdés, hogy mikor fogjuk abbahagyni - fogalmazott Boros Barnabás termelő. A termelői epret viszont sokan keresik. Leginkább olyanok vásárolnak közvetlenül a gazdáktól, akiknek nem mindegy a minőség. A fóliasátrakban már egy hónapja kezdődött az eperszüret, a szabadföldi eper pedig a napokban indult érésnek. A termelők szerint nagyjából két, maximum három hétig tart majd a gyümölcs szezonja. Felejtsd el a bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: friss, 2024-es országos lista Friss körképünkben HelloVidék is kérdezett termelőket, de hoztuk azt is, melyik megyében hol nyitnak idén Szedd magad epresek! Ide kattintva megtalálod! Címlapkép: Getty Images