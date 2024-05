Egészen elképesztő, ami a magyar krumplival történik: mi lesz így 2024 őszén?

Elképesztően lecsökkent a Magyarországon betakarított krumpli mennyisége az utóbbi egy évtizedben. Mégis mi történik a hazai kertekben?! Erre kereste a választ az Agrárszektor.

Elképesztően lecsökkent a Magyarországon betakarított krumpli mennyisége az utóbbi egy évtizedben, ha pedig a 2000-es évek előtti számokat nézzük, még rosszabb képet fest a dolog. 1992 óta nézve, a legtöbb burgonyát 1996-ban takarították be hazánkban, 1,3 millió tonnát, és ezt követően indult be a csökkenés. A következő években még 1 millió tonna felett volt a betakarított mennyiség, ám 2000-ben komoly zuhanás történt, ami azóta is folyamatosan tart. 2023-ban már csak 216 ezer tonna krumpli termett a magyar földeken, ami habár a 2022-es 199 ezer tonnához képest növekedést jelent, nem sok mindenre elég. 2014-ben volt még egy nagyobb, 567 ezer tonnás kiugrás a termésmennyiséget tekintve, ám azóta évről évre egyre rosszabb a helyzet írta az Agrárszektor.

Nincsenek könnyű helyzetben a magyar burgonyatermesztők

A magas energiaárak mellett az emberi munkaerő hiánya is jelentősen hátráltatja a vetőburgonya-előállítókat Magyarországon, és jellemzően kevesen vállalkoznak vetőburgonya-előállításra, mert nagy szaktudásra van szükség ezen a területen. Étkezési burgonya-fronton sem jobb a helyzet, a fajták megismertetése ugyanis nagyon lassan halad az előállítók között, sokkal több rezisztens fajta ültetésére lenne szükség. Mindezek mellett a tárolási kapacitás, az öntözés, illetve a szervezett piac hiánya is jelentősen nehezíti az ágazat munkáját

