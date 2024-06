Szedret fáról? Íme, dédanyáink elfeledett szuper gyümölcse: ne taposd össze, kincseket ér

Most érik pontosan, bár vidéken is egyre kevesebb terem belőle! Pedig régen minden falusi portán, a tyúkudvar közelében is állt egy szeder- vagy eperfa, nem véletlenül! Ennél hálásabb gyümölcsöt keresve se találnánk, hazánkban nem nagyon van kártevője, permetezni ezért nem szükséges, íze finom és édes, és szinte bármit tudunk belőle készíteni a dzsemtől a szörpön és a turmixon keresztül a pálinkáig. Szóval ideje lenne jobban megbecsülnünk a szederfát!

Régen valóban gyakori volt Magyarországon, különösen a falusi portákon. Az idők során azonban jelentősége csökkent, részben azért, mert segítette az amerikai fehér szövőlepke szaporodását, amely károsította a csonthéjas gyümölcsfákat. Emellett a városi környezetben a hulló termése miatt lett kevésbé népszerű a szederfa. Jó hír viszont, hogy manapság ismét nő az érdeklődés iránta, részben a természetes és egészséges élelmiszerek iránti igény növekedése miatt.

De akkor most szederfa vagy eperfa? Tisztázzuk gyorsan! Az Alföldön eperfának, Dunántúlon, a Felvidék nyugati részén és Szlavóniában szederfának hívták és hívják a mai napig ezt a 2-4 cm-es gyümölcsű fát. (A növény régi elnevezései között még olyanokra is lelhetünk, mint „bécsi szederfa”, „ojtott szederfa”, „borszederfa”, „török szederfa”, „fái eperfa” és „fái szederfa” (ami fán termőt jelent), „szedry fa”, „savanyú szeder vagy eper” vagy „fái szederj”.) Az egyszerűség kedvéért mi a továbbiakban nevezzük szederfának.

Termése a faeper vagy eper, júniusban érik

Az eperfa, latinul Morus, egyfelől az eperfafélék családjának Moreae nemzetségcsoportjába tartozó növénynemzetség, amelybe mintegy 100 faj tartozik, másfelől két, e nemzetségbe tartozó, Magyarországon is gyakori fafaj hétköznapi elnevezése. A fekete és fehér eperfa két különböző faj. Eddig talán az volt a természetes, hogy a fekete színű gyümölcsöt termő fa a fekete eperfa, a fehér gyümölcsű pedig a fehér eperfa, pedig nincs feltétlenül így:

Fehér eperfa (Morus alba): Kínából származik. Ott a leveleiből régen gyógyteát főztek, amelyet a vércukor csökkentésére, stabilizálására használtak. Azonban a legnagyobb szerepe a kb. 4500 évvel ezelőtt elkezdődött selyemkészítésben volt. E fának a levelével etették a selyemgubókat készítő lepkék lárváit. A fehér eperfa gyümölcse lehet fehér, vagy rózsaszínes, piros és teljesen fekete (Morus alba var. nigra) is. A fekete gyümölcsű változatát gyakran keverik össze a fekete eperfával, de a fehér eperfa levelei vékonyabbak a másik faj leveleinél és alakra sokkal nagyobb változatosságot mutatnak. A fehér eperfa magasabb, nyúlánkabb a fekete eperfához képest. Sokszor erős sarjhajtásokat hoz, szinte bokrot képezve. A gyümölcsének íze édes, a savasság hiányzik belőle.

vagy más néven savanyú szeder viszont csak sötét, fekete színű gyümölcsöket terem, fehéret soha, íze is más, inkább savanyú-édes és a termésén nagyon rövid a szár vagy kocsány, ellentétben a fehér szederrel, ami fél-egy centiméteres szárral kapcsolódik az ághoz. Vörös szederfa: Létezik egy hibridfajta is a vörös szederfa és a fehér szederfa keresztezéséből Amerikában, melynek Illinois-i folytontermő szeder a neve, mégpedig azért, mert akár három hónapig is folyamatosan terem nagy szemű fekete gyümölcsöket.

Számos okból érdemes fogyasztani, bárhogy is hívjuk! A gyümölcsökben sok a C-vitamin, valamint jelentős a kálcium, kálium és foszfor tartalma. Az édes-savas ízű, aromás gyümölcs sejtvédő antioxidáns hatással rendelkezik, hasonlóan a fekete ribizlihez. Nyersen fogyasztható, de befőttként, gyümölcslevek, mártás, lekvár, szörp, turmix, jégkrém formájában is felhasználható.

Az eperfa fája igen kemény. Sárga színe miatt viszont hordók készítésére, (főleg pálinkához) szívesen használják.

Levele is különleges gyógyhatással bír

Az eperfa levél (Morus alba) is számos egészségügyi előnnyel rendelkezik, és hosszú ideje használják a hagyományos gyógyászatban is. Lássuk csak, miért:

Az eperfa levelek rendkívül táplálóak. Gazdagok olyan fontos tápanyagokban, mint a C-vitamin, vas, kalcium, cink, kálium, foszfor és magnézium. Ezek a tápanyagok hozzájárulhatnak az immunrendszer erősítéséhez és az általános egészség fenntartásához.

Gazdagok olyan fontos tápanyagokban, mint a C-vitamin, vas, kalcium, cink, kálium, foszfor és magnézium. Ezek a tápanyagok hozzájárulhatnak az immunrendszer erősítéséhez és az általános egészség fenntartásához. Cukor- és koleszterinszint csökkentés: Az eperfa levelekben található vegyületek, például a 1-deoxinojirimicin (DNJ), segíthetnek a magas vércukorszint és inzulinszint csökkentésében. Egy tanulmány szerint a mulberry levél kivonat jelentősen csökkentette a vércukorszintet és az inzulinszintet olyan embereknél, akik maltodextrint fogyasztottak. Ezért az eperfa levelek hasznosak lehetnek a cukorbetegség kezelésében.

Az eperfa levelekben található vegyületek, például a 1-deoxinojirimicin (DNJ), segíthetnek a magas vércukorszint és inzulinszint csökkentésében. Egy tanulmány szerint a mulberry levél kivonat jelentősen csökkentette a vércukorszintet és az inzulinszintet olyan embereknél, akik maltodextrint fogyasztottak. Ezért az eperfa levelek hasznosak lehetnek a cukorbetegség kezelésében. Gyulladáscsökkentő hatás: Az eperfa levelekben található flavonoidok és antioxidánsok enyhíthetik a gyulladást és hozzájárulhatnak az egészséges szív- és érrendszer fenntartásához.

Az eperfa levelekben található flavonoidok és antioxidánsok enyhíthetik a gyulladást és hozzájárulhatnak az egészséges szív- és érrendszer fenntartásához. Antioxidáns tulajdonságok: Az eperfa levelek antioxidánsokban gazdagok, amelyek segíthetnek a sejtek védelmében és az öregedési folyamatok lassításában.

Fontos megjegyezni, hogy az eperfa levelek fogyasztása előtt mindig érdemes az orvosunkkal is konzultálni!

Egy vidéki portán nem csak a tyúkok, a kutyák kedvenc csemegéje is lehet

A talajokban nem válogatós, a téli hideget jól bírja, de nem kedveli a hideg, nedves talajokat. Hosszan termő, az első és utolsó érett termés lehullása között akár másfél hónap is eltelhet.

Az amerikai fehér szövőlepke hernyói (is) nagyon szeretik, ez is oka volt annak, hogy az utak mentén teljesen felszámolták a fáit. Védekezés hiányában a kártevők innen indulva a fekete bodzától a csonthéjasokig mindent elpusztítanak. Régi időkben szokás volt a fát a tyúkudvarba ültetni; a baromfik a termés mellett a hernyókat is felcsipegették, így a kártevők terjedését is gátolták.

Fontos megjegyezni, hogy a szederfa termését imádják a kutyák is! Utóbbiaknál korlátozni kell a fogyasztott mennyiséget, mert hajlamosak több maréknyit is a földről felenni, ez emésztési problémát okozhat, a túl sok cukor sem tesz jót nekik.

Hogyan fogyasszuk?

Ez a különleges fáról szedhető eper nyersen is ehető, de a leszedett gyümölcsöt néhány órán belül fel kell használni, mert hamar elveszíti friss zamatát. A fehér eper azonban - ezt érdemes megjegyezni - csak a lehullása előtt közvetlenül élvezhető. Éretlenül kesernyés, megérve viszont mézédes. A fekete epernek magasabb a savtartalma, kevésbé éretten is fogyasztható, ekkor üdítően savanykás, megérve pikánsan édeskés, jellegzetesen erdei gyümölcs ízű, a szederhez hasonló. Festékanyaga a nyelvet és kezet is befogja, szinte eltávolíthatatlan foltot hagy a ruhában.

Befőttként, vagy gyors fagyasztva tárolható, gyümölcslevek, mártás, lekvár, szörp, turmix, jégkrém készíthető mindkét változatból. A fehér eperfa termése pálinka- és aszalványkészítésre, a fekete eperfáé gyümölcsborkészítésre is alkalmas.

Így készíts belőle lekvárt!

Érdemes alaposan átmosni a leszedett szedret, majd el kell távolítani a termésekről a szárakat. Mérjük ki a gyümölcsöt és a cukrot 2:1 arányban, és tegyük egy nagy fazékba. Nyomjunk ki egy citrom levét, és öntsük át. Keverjük össze a hozzávalókat, majd közepes lángon forraljuk fel. Csökkentsük a hőt, és lassú tűzön főzzük a lekvárt, időnként kevergetve, amíg besűrűsödik és eléri a kívánt állagot. Tegyük a lekvárt sterilizált üvegekbe, és zárjuk le őket szorosan!

