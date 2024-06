Ezzel ölheted meg a legtöbb növényt a kertedben: ezt soha ne tedd hőség idején

A nyáron egyre gyakoribb hőhullámok idején a hőmérséklet megemelkedhet, és kihívást jelent az egészséges kert fenntartása. Ha gondosan terveztük meg kertünket és az adott termesztési feltételeknek megfelelő növényeket választunk, sokkal kisebb valószínűséggel találkozunk problémákkal a hőség idején. Ha viszont nem voltunk ennyire részletesek, akkor kell némi segítség növényeinknek, hogy túléljék a hatalmas hőségben is. Mivel érdemes próbálkozni? Mire figyeljünk kánikula idején? Mivel árthatunk a legtöbbet a virágoknak, cserjéknek, vagy épp a gyepnek? Ennek jártunk most utána.

Mit tehetünk, hogy növényeink túléljék a hőséget?

A Treehugger cikke szerint nem az segít a legtöbbet, ha a kánikula idején feldúljuk a kertünket, viszont egy kis tereprendezés jól jön ilyenkor. Kevesen gondolják, de a rossz locsolási technika vagy az árnyékolás hiánya mind hozzájárulhat a növénypusztuláshoz a kertben. Mit tehetünk, függetlenül a kertünk jelenlegi helyzetétől függetlenül, hogy kedvenc növényeink túléljék a szélsőséges időjárási viszonyokat? Ennek jártunk most utána.

1. Mulcs, mulcs és még több mulcs!

Kánikulában az egyik legfontosabb tennivaló a talaj védelme. A csupasz talaj könnyebben túlmelegedhet, megsemmisítve a jótékony talajéletet, amely növényeink fejlődését is karóba húzhatja. Ha növényekkel vagy szerves talajtakaróval borítjuk be a talajt, az segít csökkenteni a talaj hőmérsékletét, és a párolgás csökkentésével könnyebben fenntartható a talaj nedvességtartalma. A talajt beborító szerves talajtakaróval kevesebb nedvesség fog eltávozni a talajból, és több lesz elérhető a termesztett növények számára.

2. Árnyékolj okosan!

Ha rendkívül meleg van, még a legtöbbször a napsütést kedvelő növényeknek is szükségük lehet némi árnyékra a stressz csökkentése érdekében. Szikrázó napsütésben a növények általában több vizet használnak fel és veszítenek, mint árnyékban. Így az árnyékolás növelése extrém magas hőmérsékleti viszonyok között előnyös lehet. Éppen ezért, növelhetjük az árnyékot további ültetésekkel, árnyékhálóval vagy egyéb árnyékolási eszközökkel. A lombhullató fák természetesen hasznosak lehetnek, mert nyáron árnyékot adnak, amikor a legnagyobb szükség van rá, de az év leghidegebb részében elveszítik leveleiket, és több napfényt engednek át.

3. Használj esővizet!

Természetesen a víz gyakran okozhat gondot a hőhullámban. Gyakran előfordulhat, hogy hőség idején a szokásos települési forrásokból származó víz kevesebb vagy korlátozzák az öntözést, vízhasználatot. Annál is inkább a saját kezünkbe kell vennie a dolgokat, és fenntartható vízgyűjtő és öntözőrendszereket kell kiépítenünk a kertben. Ez sokkal könnyebb feladat, mint az elsőre hangzik. Ideális esetben egy jó esővízgyűjtő rendszerrel kell rendelkeznünk, ami lehet akár több nagyobb hordó, vagy erre vásárolt tartály is. A csapadékosabb időben ezeket érdemes olyan helyre tenni, ahol a lezúduló eső megtelíti a hordókat. Ebből a vízből pedig a csapadékhiányos időben is bátran öntözhetünk.

Mi az, amit ne tegyél hőségben a kertben?

1. Gyakori, de kevés öntözés

Az egyik legnagyobb hiba, amit hőhullám idején elkövethetünk, az, ha gyakran, de sekélyen öntözünk. Ha keveset és gyakran öntözünk, az arra ösztönözheti a növényeket, hogy sekélyebb gyökereket növesszenek, ami sajnos csökkenti rugalmasságukat, és sokkal sebezhetőbbé teheti őket a forró és száraz körülmények között. Ehelyett fontos, hogy minden alkalommal alaposan és mélyen öntözzünk, az öntözések között hosszabb idő maradjon ki, pl kora reggel és naplemente után. Ez arra ösztönzi a növényeket, hogy mélyebb gyökereket fejlesszenek ki, és nagyobb rugalmasságot biztosítanak a jövőre nézve.

2. Vizes levelek, ágak

A vizet mindig okosan kell használni, de különösen hőhullám idején. Felülről öntözve ne fröcsköljünk vizet a növényekre. Ügyeljünk arra, hogy a vizet mindig oda irányítsuk, ahol valóban szükség van rá, a növény gyökereihez közeli talajba. A felülről történő öntözés és a növények lombozatára, virágaira és terméseire jutó víz nemcsak potenciálisan sok vizet pazarol, hanem maguknak a növényeknek is problémákat okozhat. A növény föld feletti részein lévő víz növelheti a leégés esélyét, és megnövelheti a gombás betegségek elterjedését, miközben a növényeket már megterheli a meleg.

3. Elhanyagolt környezet, zsúfolt növényzet

A túlzsúfolt körülmények, a túl zsúfolt vagy versengő növények szintén növelhetik a feszültséget a kertben, különösen hőhullám idején. Ezért tartsuk szem előtt a gyomokat és a metszést, és ha szükséges, vegyük ki a növényeket, hogy csökkentsük a versenyt és növeljük a levegő áramlását a növények körül. Ez csökkentheti a növények stresszét, és segíthet nekik leküzdeni a kihívást jelentő körülményeket.

Címlapkép: Getty Images