Hagyd a méregdrága bolti málnát, itt fillérekből megszedheted magad: friss, 2024-es országos lista

Egyre inkább úgy tűnik, hogy le kell mondanunk a magyar termesztésű málnáról, ugyanis egyre kisebb területen termesztik itthon ezt a gyümölcsöt. A szakma szerint ennek nem pusztán az éghajlatváltozás az oka, évek óta drasztikusan csökken a hazai termőterület, ez magas árakat okoz, ami azt eredményezi, hogy visszaesett a vásárlás is. Használjátok ki, amíg lehet, hogy van még egy-két működő Szedd magad málnás is az országban, ahol a bolti ár töredékéért gyűjthetjük be a friss hazai gyümölcsöt! Hozzuk is mindjárt a listás!

Évek óta kongatják a vészharangot a magyar málna miatt, és nem is alaptalanul, hiszen ma már csak szórványokban, nagyon kicsi területeken termesztik itthon a gyümölcsöt. Holott 40-50 évvel ezelőtt hazánk még az egyik legjelentősebb európai málnaexportőrnek számított. Annak, hogy a sokak által kedvelt málna kiszorult a hazai termesztésből, nem csak az éghajlatváltozás az oka. Évek óta drasztikusan csökken a termőterülete, emiatt nagyon drága, és hiába szereti szinte mindenki, egyre kevesebbet veszünk belőle – közölte Apáti Ferenc, a FruitVeb Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke. Szerinte a magyar málna termőterülete gyakorlatilag megszűnt. Míg 40 évvel ezelőtt Európa egyik legnagyobb málnatermő országa voltunk 7000 hektárral, addig mostanra néhány 10 hektárról beszélhetünk, és azok is szétszórva vannak – közölte a szakember a novenyvedoszer.hu-nak. Tehát magyar málna árualap csak nyomokban létezik, ami megjelenik a nagybani piacokon, majd a zöldség-gyümölcs boltokban. De szervezett termelésről már nem lehet beszélni. Két fő okot lehet megnevezni, ami felelős a magyar málna termőterület megszűnéséért: az egyik a klímaváltozás. A málna egy félig-meddig erdei növény, ami nem bírja a szárazságot és a magas UV-sugárzást. A másik ok a munkaerőhiány. Ez a gyümölcs kívánja leginkább az élőmunka-igényt, ami ennek hiányában nem tud létezni – fogalmazott az elnök. A málnatermeléshez alkalmazkodni kell a megváltozott klímához, azaz ki kell választani a megfelelő fajtát és változtatni kell a technológián is. Azonban a hazai gyümölcskutató állomások eddig még nem tudták korszerű tudással kiszolgálni a magyar gyümölcs-, azon belül is a málnatermesztőket, ezért a szaktudás és a korszerű technológia hiányában elvesztek a termelők. Lehetünk még újra málna-nagyhatalom? Spanyolországban is termelnek málnát, pedig ott még melegebb van, mint Magyarországon. Minden csak pénz kérdése, de ma málnát versenyképesen és gazdaságosan termelni kizárólag csak fóliatakarás alatt, fedett körülmények között lehet. Ehhez azonban hatalmas tőkebevonásra van szükség, amit a magyar fogyasztók már nem tudnának megfizetni. A jelenlegi klimatikus körülmények közepette nem tudunk berendezkedni gazdaságos termelésre – jelentette ki Apáti Ferenc. Magyarországon pár ezer tonnás mennyiségben fogyasztjuk a málnát, fejenként néhány dekagrammban lehet mérni az éves málnafogyasztást. Ezekben a megyékben vannak az utolsó nagyobb málnások A legtöbb málnás Nógrád, Baranya és Zala megyében található. Természetesen van még magyarországi málnatermesztés, de csak elenyésző területen. A 2022-es adatok szerint az országban még 101 hektárnyi ültetvényen termesztettek málnát. A legtöbb málnás Nógrád, Baranya és Zala megyében található. Az elmúlt években jelentős modernizációs fejlesztést Nagykanizsa térségében hajtottak végre az országban. Zalában jónak ígérkezik az idei málnatermés - már akinek van egy kis ültetvénye Az idei termés kapcsán egy zalai kistermelőt, Sz. Balázst kérdeztük, aki a HelloVidéknek elmondta, hogy őstermelőként 30 éve foglalkozik a gyümölccsel, saját kertjében alakított ki egy málnást. Jellemzően közösségi oldalakon hirdeti a gyümölcsöt. Az utóbbi években elég rossz volt a termésátlaguk, több éve gondolkodnak azon, hogy abbahagyják, mert egyre kevésbé éri meg foglalkozni vele. Hosszan termő fajtával dolgoznak, így gyakorlatilag több mint egy hónapig eltart a szezon, viszont az elmúlt években már a málna is folyamatos öntözést igényelt. Viszont az idei év kifejezetten jónak ígérkezik, szép és dús a termés, a szokásosnál hamarabb is elkezdett érni a zalai málna. Kártevőkre sem panaszkodik a zalai termelő, egyedül a poloska és a spanyol meztelencsiga nehezíti a dolgukat, ugyanis ezek is imádják a jóféle málnát. Idén, szezon elején 2800 Ft/kg-ért árulják, jellemzően közösségi oldalakon, kiessb kiszerelésben viszik a gyümölcsöt. Pár száz forintos drágulással szinte mindenütt számolni kell Kistermelőknél – ahogy a HelloVidék megérdeklődte – jellemzően 2800-3000 Ft/kg-nál kezdődnek az árak (tavaly még 2000-2500 Ft volt jellemzően). A termelői árak azonban, a Facebook-hirdetéseket elnézve, elég változóak: június első heteiben Szegeden 4000 Ft/kg volt a termelőtől, Budaörsön 4800 Ft, jelenleg a legolcsóbb lelőhelyet Székesfehérváron találjuk, ahol 2500 Ft/kg áron már beszerezhető. A piacon ilyenkor főszezonban már olcsóbb, mint akár június elején. A Nagybani Piacon június 17-én is megjelent már a nem dobozos kiszerelésű málna, 2000-2400 Ft-os áron (tavaly hasonló időszakban 2000-2200 Ft/kg). Összehasonlításként (online webáruházban): A Tescóban 125 gramm spanyol málna 989 Ft – 7 912 Ft/kg

A Sparban a 125 grammos málna: 899 Ft - 7 192 Ft/kg Fagyasztott külföldi málna se olcsóbb Ha az árakat összehasonlítjuk, ilyenkor szezonban mindenképpen jobban megéri friss málnát vásárolni, és magunknak otthon lefagyasztani. Nem beszélve arról, hogy a friss málna vitamintartalma és ízélménye is összehasonlíthatatlanul jobb, mint a fagyasztotté. Lássuk akkor, szintén összehasonlításként: SPAR gyorsfagyasztott málna 250 g: 999 Ft (3 996 Ft/kg)

Tesco Classic gyorsfagyasztott málna 500 g: 1 999 Ft (3 998 Ft/kg) 5+1 érv, miért fogyasszunk minél több málnát! Magas antioxidáns tartalom: A málna tele van antioxidánsokkal, amelyek segíthetnek a sejtek védelmében és az öregedés elleni küzdelemben. Rostban gazdag: A málna magas rosttartalma elősegíti az emésztést és hozzájárul a teltségérzethez. Vitaminok és ásványi anyagok: A málna C-vitamint, K-vitamint, mangánt és más fontos tápanyagokat tartalmaz. Szív- és érrendszeri egészség: A málna segíthet a vérnyomás szabályozásában és a koleszterinszint csökkentésében. Immunrendszer támogatása: A málna erősítheti az immunrendszert és segíthet megelőzni betegségeket. Szedd magad - amíg szedheted! Szedd magad akciókban, ahogy körbekérdeztünk a termelőktől, jellemzően hozott dobozban 1900-2000 forintért lehet a málnát begyűjteni. Ha a helyszínen veszünk dobozt, akkor még 100-200 forintot rá kell fizetnünk. Az ország számos pontján van lehetőség helyben vásárlásra is, jellemzően 2200-2300 Ft/kg áron. Győr-Moson-Sopron megyei Szedd Magad Málna Győrújbarát, HelloMálna • Kapcsolattartó: Kovács Zoltán • Tel: +3620/283-7854 • Email: info@eladomalnagyor.hu • Facebook: Eladó Málna • Weboldal: eladomalnagyor.hu Heves megyei Szedd Magad Málna Egerbakta, Szeder-sziget Kapcsolattartó: Böszörményi Ági

Tel: +3630/450-9069

Email: danflodins@hotmail.com

Facebook: Szeder-sziget

Egyéb információk: A kert a Gerczúj László utcában található. Nógrád megyei Szedd Magad Málna Vedd magad Málna, Nógrád Szezon: 2024 évben június 10 napjától - 2024 évben július 3 napig. Magyarország Nógrád Nógrád 2642 külterület ,aszfaltos út mellett

Termelő: Bartus István

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36306702751 Nógrádi Aranymálna Kapcsolattartó: Kucsera János

Telefonszám: +3620/256-8272

Email cím: info@nogradiaranymalma.hu

Weboldal: nógrádi aranymálna

Egyéb információk: A kert Nézsa külterületén található Keszeg, Vác irányába Vedd magad Málna, Nógrád Szezon: 2024 évben június 6 napjától - 2024 évben június 28 napig. Magyarország Nógrád Nógrád 2642 Nógrád Rákóczi utca 7.

Termelő: Balázs Holma

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36303463952 Pest megyei Szedd Magad Málna Budajenő, Patikakert Kapcsolattartó: Dobsáné Gregor Éva

Telefonszám: +3670/613-8620

Facebook: Patikakert

Weboldal: patikakert.hu

Egyéb információk: A Patikakertben fekete málna kapható! Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szedd Magad Málna Szedd magad Málna, Jánkmajtis Szezon: 2024 évben június 2 napjától - 2024 évben július 20 napig.

Magyarország Szabolcs-Szatmár-Bereg Jánkmajtis Kossúth 17.

Termelő: Botos Gábor

Bejelentkezés: Kötelező telefonon

Telefon: +36302923109 Veszprém megyei Szedd Magad Málna Nagyvázsony, Gyümölcs Kertészet Kapcsolattartó: Kósa Imre

Telefonszám: +3630/894-0894

Facebook: Nagyvázsonyi Gyümölcs Kertészet Zala megyei Szedd Magad Málna Misefa, Szebenyi Farm Kapcsolattartó: Németh Virág

Telefonszám: +3670/533-7898

Email cím: info@szebenyifarm.hu

Facebook: Szebenyi Farm

Weboldal: szebenyifarm.hu

