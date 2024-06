Hőszigetelés növényekkel? Sokan próbálták már, ezt a trükköt viszont kevesen ismerik

Amikor hőszigetelésre gondolunk, a téli fűtési szezon jut eszünkbe, na és persze az, hogy mennyit lehet spórolni, ha ingatlanunk megfelelően van szigetelve. Nem is gondolnánk, de ez nyáron is sarkalatos pont lehet. Amikor a falak és a belső terek túlzottan felmelegszenek erős napfényben, a homlokzat növényvilága természetes szigetelőként működik, elnyeli a napsugarakat, mielőtt azok elérnék a homlokzatot. Ez különösen igaz a nem szigetelt otthonokra, ahol a zöldítés segíthet az ingatlanunk hűtésében, mindemellett a növényekkel végzett homlokzathűtés villamosenergia-költséget takarít meg és aktívan hozzájárul a klímavédelemhez is.

Külföldi szakemberek szerint a nyári hőségben valóban jól jöhet, ha növényekkel borított ingatlanban élünk, hiszen így érezhetünk némi hűvöset a lakásban vagy akár az udvarunkon is, ha árnyékot adnak. Viszont a téli hőszigetelés és a fűtési költségek csökkentése csak a minden oldalról vastagon borostyánnal borított épületeknél valószínű, mindemellett maximum 5-10%-os költségcsökkentést jelenthet. Mit gondolnak erről a magyar szakértők? Cikkünkben Ott Bernadett, a Bokréta Garden ügyvezetője segített a HelloVidéknek körbejárni a témát.

HelloVidék: Egyre több helyen olvashatunk arról, hogy a homlokzat növényvilága természetes szigetelőként működhet, hiszen elnyelik a napsugarakat, mielőtt azok elérnék a homlokzatot. Valóban pozitív hatással lehetnek a növények az épület állapotára?

Ott Bernadett: A növények a természetes párologtatásuk által egy utánozhatatlan mikroklíma teremtő képességgel rendelkeznek. Minél nagyobb a lombtömeg, annál jelentősebb ennek mértéke. Ennek oka, ahogy fizika órán megtanulhattuk, hogy a párolgás hőt von el. A homlokzatra futtatott növényzet ezen kívül a falakat elzárja a tűző napsütés útjából, így azok maximum a környező levegő hőmérsékletét tudják átvenni, ami jelentős különbség lehet a közvetlen napsugárzásnak kitett felületekhez képest. Így összességében, ha az épület állapotára nem is, de az ott élők számára mindenképpen pozitív hatással lehet.

HelloVidék: Milyen érvek és ellenérvek szólnak az épület, növényekkel való beburkolása mellett?

Ott Bernadett: Ha valaki a teljes lakóépületét be akarja futtatni növényekkel, nem kis kihívással találja szemben magát. Ugyanis a növények minden esetben a számukra optimális fényviszonyok felé növekednek. Ezért egyetlen fajta kúszónövénnyel szinte lehetetlen teljesen "bevonni" a falakat. Okos növény választással viszont akár ez is megoldható. Az árnyékolás és párásabb, hűvösebb mikroklíma csalogató volta viszont ne tévesszen meg senkit. Árnyoldala is lehet egy ilyen műveletnek. Egyes kúszónövények olyan biztosan rögzítik magukat a falfelülethet, hogy a porózus szerkezetű vakolatot idővel a tapadó gyökereik vagy kalcium-karbonátot termelő kacsok kikezdik. Azok a növények, amelyek ezt nem teszik, indákkal vagy tekeredő hajtásrendszerükkel kapaszkodnak, aminek azonban támasztékra van szükségük, hiszen egy sík falfelületen nem képesek megkapaszkodni. Hátrány lehet még az is, hogy a nagy zöldtömegben rovarok verhetnek tanyát, amelyek az ablak közelsége miatt akár szándékuk ellenére is könnyen betévedhetnek a lakótérbe. Aki szinte magára növeszti a természetet, annak számolnia kell ezzel is. De persze ki ne csodált volna meg már egy virágzó lilaakáccal befutott, vagy őszi, pompás lombszínekben izzó, vadszőlővel borított homlokzatot. Akár már ezekért a látványokért megéri.

HelloVidék: Sokan ezzel a megoldással spórolnának, nekik mit tanácsolnak?

Ott Bernadett: Csodák nincsenek. A nyarainkat egyre gyakrabban jellemző, 35 C-os hőmérsékletet meghaladó időszakokban a zöldbe borított ház is átmelegszik. Igaz, hogy napokkal később. Leghatékonyabb eredményt akkor érhetünk el, ha a párologtatáson és a közvetlen napsütés kizárásán kívül még egy réteg levegővel is szigeteljük a falakat. Ezt úgy érhetjük el, hogy egy rácsos támrendszert építünk a falak elé és erre futtatjuk a növényeket. Amikor az indák teljesen benövik a felületet, egy természetes légáramlat is elindul a növényfal és a házfal közt, ezzel átszellőztetve és hűtve azt. Így a vakolat is ép marad, de mégis élvezhetjük az előnyeit a zöld falaknak. Természetesen ilyen esetben soha ne gyökerekkel vagy tapadó kacsokkal rögzülő növényeket válasszunk!

HelloVidék: Milyen irányba megy most a kertépítés, kertrendezés a klímaváltozás kapcsán? Milyen újdonságok, fejlesztések bukkantak fel a piacon? Mire számíthatnak a szakemberek?

Ott Bernadett: A klímaváltozást egyre inkább a saját bőrén érzi mindenki. Amire egy évtizede még legyintettek, az mára szorongató problémává vált. Hiába a kiépített locsolórendszer, ha vízkorlátozást vezetnek be a kánikulában. Az enyhe telek hozománya, hogy rengeteg kórokozó és kártevő telel át, amelyek ellen a védekezés egyre nehezebb. De ezekhez a helyzetekhez a tervezés során alkalmazkodni tudunk. Az ügyfeleink is egyre környezettudatosabbak. Az otthon termesztett zöldség, ha nem is a teljes igényt lefedő mértékben, de alapvető igénnyé vált. Ez általában néhány magaságyás elhelyezésével megoldható, hiszen néhány négyzetméteren is meglepően sok minden megterem. Azt is pozitívumként éljük meg, hogy egyre többen érkeznek hozzánk olyan igénnyel, hogy mediterrán kertet szeretnének, melyet nem kell locsolni vagy csak ritkán. Ennek örömmel teszünk eleget. A szárazságtűrő taxonok száma elég nagy, így ebben korlátot még mindig a téli hideg jelenti inkább, mint a szárazság. Az pedig igazán örömteli, hogy a kizárólag egyszikű fűfélékből álló gyep felületekhez való ragaszkodás sem gyakori. Ha más miatt nem is, de azért mindenképpen, hogy egy vízkorlátozás során ne menjen tönkre az egész. Fejlesztések tekintetében a kertészeti anyagokat, segédanyagokat gyártó cégek számára is elsődleges lett a csapadékvíz megtartására irányuló törekvés. Úgy néz ki, hogy tényleg kincs lesz a víz. Ehhez igyekszik mindenki alkalmazkodni.

HelloVidék: Érezhető a kertrendezést, kertépítést rendelők részéről igény a környezetbarát megoldások iránt?

Ott Bernadett: Mindenképpen. Ma már nem csupán trendi környezetbarátnak lenni, hanem lassan alapvetés. Persze a másik véglet is megjelenik olykor, de azért nem jellemző. Aki kertes házba költözik, az ki szeretné használni a kert adta lehetőségeket. Ehhez pedig az kell, hogy az egy élhető és fenntartható környezet legyen. Hozzánk jellemzően azok fordulnak segítségért, akik már a ház kialakítása vagy akár tervezése során úgy gondolják, hogy az élettér nem ér véget a teraszajtóban, hanem folytatódhat a telekhatárig is. De ehhez az szükséges, hogy ne csak az ember igényeit vegyük figyelembe, hanem egy olyan ökoszisztémát igyekezzünk létrehozni, ami minden benne élő számára élhető teret biztosít. Persze ez nem zárja ki, hogy épített elemekkel, burkolatokkal is ellássunk az ilyet igénylő funkcióknak helyet adó részeket. Az egyensúly megtalálásában rejlik a kulcs. A praktikum, fenntarthatóság és esztétikum együttes teljesülésére törekszünk tervezőként és a kollégák a megvalósítás során.

HelloVidék: Mire számítanak idén, hogy alakul a kertészeti ágazat helyzete?

Ott Bernadett: Élhető és szép kertekre mindig volt igény és ez nem látszik változni. Sokan lelik örömüket abban, hogy saját maguk formálják, csinosítják a kertjüket. Velük mi akkor találkozunk, ha valamilyen növényismereti vagy növényvédelmi segítségre van szükségük. A legtöbben viszont ha bele is fognak a kertépítésbe, hamar rájönnek, hogy a kertészé egy nagyon szép, de igen nehéz szakma és inkább rábízzák a feladatot a kertépítő kollégákra. Én mindenkit arra buzdítok, hogy annak ellenére, hogy igen csábító az impulzusvásárlás a kertészetekben, hiszen mindannyian kaptuk már azon magunkat, hogy csak egy pillanatra néztünk félre, és hopp, máris beugrott néhány gyönyörű növény az autónkba, előbb érdemes időt fordítani a tervezésre, így van egy útmutatónk, ami alapján a számukra megfelelő helyre kerülnek a növények. Ha úgy nézem, hogy emiatt nem kell az elpusztult növények helyett mindig újabbakat venni, akkor már a költségét sem vészes. A kertészeti ágazat az építőipar gazdasági hullámvölgyét azért megérzi, de a mi tervező asztalunkról folyamatosan kerülnek ki parkok, ipari beruházások köré álmodott zöldterületek és rengeteg magánkert. Így kertépítő partnereink biztosan nem fognak tétlenkedni az év hátralévő részében.

