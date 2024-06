Felejtsd el a bolti meggyet, itt még fillérekből megszedheted magad: friss, 2024-es vidéki lista

Az utolsó utáni pillanatban járunk, most lehet még elcsípni a befőtthöz vagy a pálinkához a legéretebb és a legolcsóbb szemeket! Néhány termelő még hirdet szedd magad akciókat, szóval stratoljatok rá ti is!

Az idei gyümölcsszezon egyáltalán nem tekinthető átlagosnak, az enyhe tél és a korai kitavaszodás miatt a szokásosnál három héttel hamarabb indult a vegetáció. A meggy virágzása is március végére gyakorlatilag országszerte lezajlott, és ez csak a kezdet volt:

A március 19-20-án érkező fagyok még virágbimbós állapotban érték a meggyet, jelentős károkat csak kevés ültetvényben okoztak, de így is kihatással lehettek a virágok termékenyülő képességére. A helyenként robbanásszerűen, máshol vontatottan zajló virágzás időszakában szokatlanul meleg volt, emiatt a bibék hamar beszáradtak. Így – még ha megfelelő intenzitással jártak is a méhek és megtörtént a beporzás – a megtermékenyülés elmaradt, ami rányomta bélyegét az idei terméskilátásokra. A virágzás vége felé vagy befejeződése után röviddel beköszöntött egy másfél hetes, erősebb lehűlési hullám alacsony hőmérsékletekkel, borult, fényszegény időjárással, ami nem kedvezett a terméskötődésnek. Az április közepi lehűlési hullám során érkező éjszakai fagyok érdemi károkat okoztak a kisebb gyümölcsökben. Emiatt az átlagosnál kevesebb termés várható, ami nem csak a hazai, hanem részben az európai termesztőkörzetekre is igaz

- közölte a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB).

Bár a termés heterogenitása miatt nehéz pontosan megbecsülni az idei mennyiségeket, a piaci szereplők várakozásai szerint 50-57 ezer tonna közötti meggytermés várható.

Ez gyakorlatilag megegyezik az előző évi szinttel, ami szintén gyenge volt. Az ország észak-keleti régiójában, ahol a meggytermő terület mintegy fele található, egyértelműen gyengébb a termés, ami elsősorban az április 19-21-ei fagyok károkozásának tudható be. Az ország többi régiójában (Dunántúl, Pest, Bács-Kiskun stb.) nagyságrendileg a tavalyihoz hasonló termés várható.

- tette hozzá a FruitVeB.

A szakmai szervezet azt is elárulta, hogy a hazai meggytermés jelentős részét a konzervipar hasznosítja, a hűtő- és konzervipari szezon a szokásosnál korábban, már június elején megkezdődött. A meggy rázása a Dél-Dunántúlon és Bács-Kiskunban indult, a korai szezonkezdet miatt idén korábban is zárul.

A minőséggel nincs probléma, a májusi eső kedvezett a gyümölcsméret alakulásának. A cseresznyelégy viszont már május első felében, közepén megjelent, így a szokásosnál sokkal hamarabb kellett védekezni a nagyobb károkozás elkerüléséhez.

- tették még hozzá.

A hazai meggy jelentős része exportpiacokra kerül. A kivitel 25%-a friss meggy, 70%-a befőtt, 5%-a fagyasztott:

Az exportlehetőségeket és a felvásárlási árakat pozitívan befolyásolhatja, hogy idén Lengyelországban is alacsonyabb terméssel számolnak. Az alapanyaghiány különösen a lengyel hűtőipart égeti, tekintettel arra, hogy egész Európában üresek a fagyasztott meggy készletek, a vevők pedig elvárják a kiszolgálást. Mivel más európai országokban is gyengébb a meggytermés, a főbb exportpiacunknak számító Lengyelország és Németország mellett intenzívebb érdeklődés várható a cseh, a szlovák és a holland piacról is a magyar meggy iránt.

- közölték.

Miért is fogyasszunk meggyet? A meggy igazi szupergyümölcs, fogyasztása elsősorban frissen ajánlott, hiszen így hasznosulnak leginkább a kedvező élettani hatásai. A meggy vitaminokban és ásványi anyagokban rendkívül gazdag gyümölcs, jelentős C-vitamin tartalma mellett remek vas, kalcium, kálium és magnézium forrás. Serkenti az idegek működését, segíti az emésztést, vízhajtó hatása közismert.

Tavaly is körölbelül ilyen áron kelt el a meggy

Kistermelőknél – ahogy a HelloVidék megérdeklődte – jellemzően 500-700 Ft/kg-nál kezdődnek az árak. A piacon ilyenkor főszezonban már olcsóbb a meggy, mint akár június elején. A Nagybani Piacon a hazai I. osztályú meggy ára június közepén 900-1000 Ft/ kg között mozgott.

agroinform.hu

Meggy Szedd magad! lelőhelyek 2024

Vedd magad Meggy, Kerekegyháza

Szezon (korábbi évek alapján): 2024 évben június 12 napjától - 2024 évben július 20 napig.

Magyarország Bács-Kiskun Kerekegyháza Faludűlő Tanya 14

Termelő: Kadó Gyümi

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Szedd magad Meggy, Jánkmajtis

Szezon (korábbi évek alapján): 2024 évben július 20 napig.

Magyarország Szabolcs-Szatmár-Bereg Jánkmajtis Kossúth 17.

Termelő: Botos Gábor

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Vedd magad Meggy, Budapest

Szezon (korábbi évek alapján): 2024 évben július 8 napig.

Magyarország Pest Budapest 1161. Mária utca 23

Termelő: Rohrbeck Gábor

Bejelentkezés: Kötelező a termelő Facebook oldalán keresztül

Telefon: +36302706806

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Szedd és vedd magad Meggy, Dánszentmiklós

Szezon (korábbi évek alapján): 2024 évben július 20 napig.

Magyarország Pest Dánszentmiklós Tessedik Sámuel út 47.

Termelő: Dán-Farm Kft.

Bejelentkezés: Ajánlott

Telefon: +3653374003

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Szedd magad Szedd magad Meggy, Pécel

Szezon (korábbi évek alapján): 2024 évben június 9 napig.

Magyarország Pest Pécel külterület 067/31 hrsz.

Termelő: Sárossy András

Bejelentkezés: Kötelező telefonon

Telefon: +36703716470

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Szedd magad Meggy, Szerencs

Szezon (korábbi évek alapján): 2024 évben július 3 napig.

Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs Külterület

Termelő: Varga András

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36703766045

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Szedd magad Meggy, Zsámbék

Szezon (korábbi évek alapján): 2024 évben július 7 napig.

Magyarország Pest Zsámbék 2073 Tök, Tök-Újmajor út

Tök jó gyümölcs

Bejelentkezés: Nem szükséges

Telefon: +36703705820

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Szedd és vedd magad Meggy, Heves

Szezon (korábbi évek alapján): 2024 évben július 7 napig.

Magyarország Heves Heves Klapka György utca végén telephelyünk

Termelő: Csepcsányiné Détári Mária Agro-Csep Kft.

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36304978865

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Szedd és vedd magad Meggy, Gyöngyös

Szezon (korábbi évek alapján): 2024 évben július 31 napig.

Magyarország Heves Gyöngyös Anna hegy (3-as út 78-as km)

Termelő: "Székely föld"

Székely családi gazdaság

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: 06302324890

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Szedd magad Meggy, Pomáz

Szezon (korábbi évek alapján): 2024 évben július 15 napig.

Magyarország Pest Pomáz Dolina puszta

Termelő: Piliskert Kft.

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +0626325346

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Szedd és vedd magad Meggy, Gyöngyös

Szezon (korábbi évek alapján): 2024 évben július 15 napig.

Magyarország Heves Gyöngyös 3-as útnál

Termelő: "Székely föld"

Székely családi gazdaság

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36302324890

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Szedd és vedd magad Meggy, Kecskemét

Szezon (korábbi évek alapján): 2024 évben július 2 napig.

Magyarország Bács-Kiskun Kecskemét Talfája 139.

Termelő: Kujáni Tanya

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36704535191

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Barackvirág Farm

Lelőhely: Székesfehérvár-Csala

Vármegye: Fejér

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Nagy Család gyümölcsöse

Lelőhely: Győrszentiván

Vármegye: Győr-Moson-Sopron

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Borbás Kert

Lelőhely: Székesfehérvár

Vármegye: Fejér

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

MagyarAlmás-Kert

Lelőhely: Magyaralmás

Vármegye: Fejér

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Agárdi Gyümölcsöskert

Lelőhely: Agárd

Vármegye: Fejér

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

