Felejtsd el a bolti szilvát, itt csaphatsz le rá olcsóbban: 2024-es friss Szedd Magad Lista

A hazai gyümölcsök között talán a szilvának van a legkisebb becsülete, pedig ezt termeljük a negyedik legnagyobb területen az országban. Bár páratlan gyümölcs, nyersen alig fogyasztjuk, inkább gombócba töltjük, lekvárt vagy pálinkát főzünk belőle. Ideje hát újra feldedezni! Elindult a szilvaszezon, több helyen hirdetnek Szedd magad!" akciókat, itt csaphatsz le te is rá!

A hazai szilva szezonja általában júliustól októberig tart, de idén, mint minden gyümölcs, a szilva is korábban érik. Idén kevés fagyott el Magyarországon, úgyhogy kifejezetten jónak ígérkezik a felhozatal -de erről majd később! Úgyhogy elő a létrákkal és a vödrökkel, irány fel a szilvafára! Ha nincs fád, amiről begyűjthetnéd a hozzávalókat, már most kedvező áron tudsz gyümölcsöt vásárolni a piacon is – de nyitnak sorra a Szedd magadok - úgyhogy hozzuk a 2024-es listát!

Évről-évre egyre kevesebb terem belőle

Magyarországon a 2023. évi adatok szerint 5 848 hektáron termeltünk szilvát. A termőterület folyamatosan csökken, tíz évvel ezelőtt még közel 8 000 hektárral rendelkeztünk. A meghatározó termesztőkörzetek az észak-keleti térség és az ország középső része:

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 1 636 hektár szilvaültetvény található, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék adnak másik 904 hektárt. Ezzel észak-kelet Magyarország rendelkezik a termőterület 40-45%-ával.

Bács-Kiskun vármegyében 1 194 hektáron termelünk szilvát, míg Pest vármegyében 956 hektár a termőterület, így az ország középső része bő egyharmadot ad a termőfelületből.

A fennmaradó közel 1 200 hektár az ország összes többi részére oszlik el, de vannak vármegyék, ahol mindössze néhány tíz hektár található.

A NAK adatai szerint egy normális évjáratban 60-65 ezer tonna körüli szilvatermést takarítunk be, de voltak már olyan bőséges termést hozó évek is (2014, 2018), amikor közelített a 80 ezer tonnához. A legrosszabb évjáratban, 2020-ban azonban alig érte el a 25 ezer tonnát a termés, és 2021-ben is 40 ezer tonna magasságában maradt: a terméskiesések a tavaszi fagyok károkozó hatásának voltak köszönhetők. A 2022. évben közepes termést értünk el, 60 ezer tonnához közelítő mennyiségben. Az utóbbi években tehát nincs igazán jó éve a szilvának, a tavaszi fagyok egyre nagyobb terméskilengéseket okoznak, kiszámíthatatlanná téve a termést és a piacot egyaránt.

A szilva korábban jelentős exportcikkünk volt: a 2020-at megelőző években jellemzően 8-12 ezer tonnát exportáltunk, azonban az utóbbi három évben (a jelentős terméskiesések miatt) 2-4 ezer tonna közé korlátozódik a kivitt mennyiség. A szilvaimportunk nem jelentős, az utóbbi öt évben 1-2 ezer tonna között mozgott.

Legnagyobb területen termelt fajták: Katinka, Cacanska Lepotica, Cacanska Rana, Bluefree, Stanley, President, Top-sorozat fajtái. A felhasználási irányt tekintve: a termés kb. fele a feldolgozóiparba kerül (hazai vagy külföldi, utóbbi döntően német), másik fele pedig hazai vagy külföldi frisspiacra.

Nem lesz rekordév az idei

A magyar szilvatermés bő fele kisebb-nagyobb piacokon, a kiskereskedelemben és exportpiacokon értékesül friss gyümölcsként. A konzervipar nagyjából 20, a szeszipar 15%-ot szív fel, és csak 5% körüli mennyiségből lesz fagyasztott vagy aszalt termék – írta a Mezőhír. A lap információi szerint a hazai kínálat 2024-ben sem lesz erős, ahogy írták:

Volt, ahol a tavaszi fagyok, volt, ahol a virágzáskori aszály okozta a kötési problémát. Szerintem itthon sem kell rekordévtől tartani.

Bács-Kiskun vármegyében szórványosan elfagytak az ültetvények, és elsősorban az étkezési lepoticákat érte a kár. Másutt a szimpla hidegre fáztak meg a gyümölcskezdemények, és potyogtak le a fáról. Erről számolnak be Komárom-Esztergom és Pest határában is egy 20 hektáros szilváskertben, ahol Topend Plus, Stanley és Besztercei fajtákkal dolgoznak.

A legtöbb baj a Beszterceivel van: vírusérzékeny, idejétmúlt fajta, már szinte csak cefrének, lekvárnak viszik.

Ahogy kiderült, nem lesz tehát túlkínálat a gyümölcsből. A termelők szerint a Szedd magadokban! az 500 forintos ár idén is működőképes lesz, a nagybanin pedig 650-700 forint körülire várják a kilóját.

Mi magunk is összegyűjthetjük a lekvárnak valót

A piaci áraknál jóval olcsóbban is lehet szilvához jutni: még az ország számos pontján működnek a szedd magad, illetve a vedd magad akciók, amelyek keretén belül mindenki maga gyűjthet annyi friss gyümölcsöt, amennyire szüksége van.

A legtöbb "Szedd magad" helyszínen 450-500 forint körül lehet hozzájutni egy kilogramm szilvához, de akadnak olyan helyek is, ahol ennél olcsóbban is elhozhatunk egy kilogramm gyümölcsöt.

Vannak vidéki gyümölcsösök, ahol cefrének a földről és a fáról már 299 Ft/Kg-os áron is gyűjtögethetünk.

Nagyon fontos, hogy látogatás előtt mindig tájékozódjunk, hogy az adott kertészet mikor van nyitva, mit kell magunkkal vinni a szedéshez, illetve hogy be kell-e jelentkezni előre. Az aktuális "Szedd magad" akciók böngészéséhez nagy segítség lehet az Agroinform oldala, ahol minden helyszínt megtalálunk, ahol már kedvező áron tudjuk beszerezni a szilvát:

Szedd magad szilvások - 2024-ben

Borbás Kert

Lelőhely: Gárdonyi ültetvény - Az Agárdot és Zichyújfalut összekötő út 8-as kilométerénél.

Megye: Fejér

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Breier Farm

Lelőhely: Breier tanya, Pomáz

Megye: Pest

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Bioszilva

Lelőhely: Szokolya

Megye: Pest

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Tök jó gyümölcs

Lelőhely: Tök, Tök-Újmajor hűtőház

Megye: Pest

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Ulrich Gyümölcskert

Lelőhely: Csurgó

Megye: Somogy

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Nagy Család gyümölcsöse

Lelőhely: Győrszentiván

Megye: Győr-Moson-Sopron

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Natur Pont Kertészet

Település: Látrány

Vármegye: Somogy

Nyitva tartás, árak, elérhetőségek, információk itt.

Címlapkép: Getty Images