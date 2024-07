Most érdemes vásárolni: a meleg miatt hamarabb értek be a magyar dinnyék

Segítsünk a magyar termelőkön, és válasszuk a hazai dinnyét! - mondta az agrárminiszter a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videójában.

Nagy István szerint

ebben a kánikulában a legjobb döntés az, hogy válasszunk egy jó magyar dinnyét.

Az agrárminiszter kifejtette, hogy a meleg miatt mintegy két héttel hamarabb értek be a magyar dinnyék, ami most piaci nehézséget, torlódást okoz, mert az árusítóknál még megtalálható a déli országokból Magyarországra érkezett maradék dinnyetermés is.

A tárcavezető arra kér mindenkit, hogy tudatosan válassza a magyar dinnyét,

mert az biztos friss, egészséges és megfizethető.

A dinnyekínálatról elmondta, hogy a választék rendkívül széles,

választhatunk magnélkülit, nagy és kis dinnyét, illetve piros- és sárgabélűt.

A görögdinnyék mellett felhívta a figyelmet a "cukorédes" sárgadinnyékre is, amelyek között ananász- és cserepeshéjú dinnyék is kaphatók.

Címlapkép: Getty Images

