Elképesztő, mi történik a gyümölcsfákkal: megég a termés a brutális hőségben

A jó ideje tartó hőség miatt több helyen elindult a szezonális gyümölcsök kényszerérése, amely alaposan feladja a leckét a termelőknek, akik igyekeznek az optimális időpontot megtalálni a szüretre. Nem segít ilyenkor az időnként túl erős UV-sugárzás sem, amely napégéses foltokat okoz a gyümölcsökön - írja az Agrárszektor. A kajszi és az őszibarack mennyiségét tekintve így is normális termést hozhat, de a minőséget és a gyümölcs méretét tekintve napról napra szaporodnak a problémák. Látható, hogy a kirívó meleg és az erős UV-sugárzás egyre inkább kihat a hazai gyümölcstermelésre is.

Ahogy a portál írja, ha mennyiségben egyelőre nem is, minőségben és a gyümölcsméretekben máris érezteti a hatását a hőhullám és a mára rendszeresen jelentkező erős UV-sugárzás is. A tavaszi és nyár eleji esőzés sem tett jót a gyümölcsállományoknak. A meggyszezonnak már vége van, ennek érése még megúszta a hőséget, itt hozzávetőleg a prognosztizált termés, vagyis mintegy 50 ezer tonna termett idén.

Minőségi problémák ugyanakkor ennél a gyümölcsnél is adódtak, a helyenként sok csapadék miatt többször hasadt volt a termés. Jelentkeztek a párás meleg miatt különféle betegségek is a növényeken. Az árak is nagy ütemben indultak el felfelé, ami a feldolgozókat hozta nehéz helyzetbe.

A gyümölcsöknek a forró nyár sem tesz jót. Ebben a melegben nem rendesen érik a barack, hanem szinte megfő, kényszerérik. Nem normális ez a meleg, még az egyébként melegigényes őszibaracknak sem.

Ez egyébként már a hőségriadó előtt is látszott: az őszibarack-szezon kezdete óta, még a konszolidáltabb hőmérsékletek idején is azt tapasztalták a termelők, hogy sokkal gyorsabbak az érési folyamatok. Az a fajta, amit máskor három menetben szedtek le, most egy, maximum két menetben betakarítható. Ilyen esetekben a szürettel kapcsolatban felmerülnek problémák, a termelők arra törekednek, hogy jó minőségben le lehessen szedni az őszibarackot, amelyet egyre nehezebb időzíteni.

