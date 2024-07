Mini dzsungelt varázsolnál a fürdőszobából? Íme néhány tipp, mutatjuk, hogy csináld

A fürdőszoba népszerű hely a szobanövények tartására, mivel itt általában magas páratartalom, hasonlóan a dzsungelhez, ahol sok szobanövény eredetileg származik. Egy kis zöldítéssel a fürdőszobánk buja és hívogató oázissá válhat, "mini-dzsungel" hangulatot kölcsönözve otthonának. Milyen növényeket válasszunk a fürdőszobánkba? Hogyan gondoskodjunk róluk? Ennek jártunk most utána.

A szobanövények színt és stílust kölcsönözhetnek fürdőszobánknak a nagy, tarka levelekkel. Nem beszélve a meseszép színekről, amikor virágba borulnak. Tanulmányok kimutatták, hogy a szobanövények csökkenthetik a stresszt és javíthatják a hangulatot, éppen ezért nem árt néhány növény a lakásba. Beleértve a fürdőszobát is.

Szobanövény kiválasztása a fürdőszobába

A GardenersWorld cikke szerint, amikor szobanövényt választunk a fürdőszobába, fontos figyelembe venni a helyiség sajátos körülményeit. Nem minden fürdőszoba egyforma méretét, alakját, hőmérsékletét, fény- és páratartalmát tekintve, ezért fordítsunk egy kis időt a növények kiválasztására, hogy melyek" teljesítenek jól" az adott körülmények között.

Például, ha a fürdőszobánk sok természetes fényt kap, akkor olyan növényeket kell választani, amelyek jól bírják az erős fényt, esetleg a közvetlen napfényt is. Ha a fürdőszobánk sötét, olyan növényt válasszunk, amely korlátozott fényt képes jól viselni. Ha a fürdőszobánk a hűvösebb oldalon van, akkor olyan növényeket kell választani, amelyek elviselik az alacsonyabb hőmérsékletet, különösen télen. Rendszeresen használjuk a fürdőszobát, vagy csak a vendégek számára van fenntartva? Ez hatással lesz a páratartalomra is! Ennek mentén ezt is figyelembe kell venni.

A legjobb fürdőszobai növények

Anyósnyelv: Hihetetlenül szívós, és elég alacsony hőmérsékletet, fényt és páratartalmat, valamint ritka öntözést is bír, ezért az otthon számos részén működik, beleértve a fürdőszobákat is. Tanulmányok azt is kimutatták, hogy segíthet eltávolítani a káros méreganyagokat a levegőből.

Igények: átlagos és alacsony hőmérséklet, közepes és alacsony fényviszonyok, közepes és alacsony páratartalom, ritka öntözés

Legénypálma: A dús, fényes levelekkel a növény meglehetősen lassan növekszik. Rendkívül egyszerű a gondozása is, jól bírja az alacsony hőmérsékletet, a fényszegénységet és az alacsony páratartalmat, így tökéletes olyan trükkös fürdőszobákban, amelyek hideg oldalon vannak, nem nagyon használják őket, vagy csak egy kicsi vagy északi fekvésű ablakból kapnak fényt.

Igények: átlagostól alacsony páratartalomig, alacsonytól magasig terjedő közvetett fény, ritka öntözés

Vitorlavirág: A vonzó növény fényes, bordázott levelekkel és kontrasztos fehér csíkokkal. Jól tűri az alacsony hőmérsékletet vagy a meglehetősen gyenge fényt, és magas páratartalom mellett is virágzik, így tökéletes egy jól használt, de az átlagosnál hűvösebb fürdőszobába.

Igények: alacsony-magas szintű közvetett fény, átlagos-magas páratartalom

Szobapáfrány: Erős, de közvetett fényben, jó páratartalom mellett virágzik, így tökéletes egy párás fürdőszobába. Mint minden cserepes páfrány, rendszeres öntözést igényel, de egyébként könnyen termeszthető.

Igények: közepestől magas szintű közvetett fényhez, magas páratartalomhoz

Zöldike: Az egyik legkönnyebben termeszthető növény, és képes elviselni a magas páratartalmat. Jól bírja a hidegebb hőmérsékletet és a gyengébb fényt, bár erős, közvetett fényben működik a legjobban.

Igények: közepes és alacsony hőmérséklet, átlagos és magas páratartalom, alacsony és magas közvetett fény

Filodendron: Egy könnyen termeszthető növény, nagy, drámai levelekkel. Előnyben részesíti a magas páratartalmat és a sok közvetett fényt, bár megbirkózik vele, ha a fürdőszoba száraz és sötét oldalon van. Ne hagyd, hogy közvetlen fényben üljön, különben a levelek megperzselődnek.

Igények: közepes és magas páratartalom, alacsony-magas szintű közvetett fény

Kínai elefenátfül: A nagy, bársonyos, szív alakú levelei lime-zöld, lila vagy fekete árnyalatúak. Jól működik szobanövényként, de nedves talajra és magas páratartalomra van szüksége, így meleg, párás fürdőszobában is használható. Ne feledd, hogy a lombozat valószínűleg elpusztul, ha a hőmérséklet 21 °C alá süllyed.

Igények: magas hőmérséklet, erős, de közvetett fény, magas páratartalom

Címlapkép: Getty Images