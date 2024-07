Elárulta titkát a sztárkertész: elő a kapával, ezekkel a növényekkel még garantált az őszi szupertermés

Július vége és augusztus eleje remek időszak a kert frissítésére és a másodvetések elvégzésére. A megfelelő növények kiválasztásával és gondos ápolásukkal egész ősszel bőséges termést élvezhetünk. Ne feledjük, hogy a nyár végi kertészkedés nemcsak a friss zöldségek miatt éri meg, hanem a kert folyamatos fenntartása és a talaj termékenységének megőrzése érdekében is. Tegyük tehát félre a kertészeti szerszámokat és ültessünk bátran! - Kósa Dániel kertészmérnökkel a HelloVidék sorra vette, mikre kell ügyelnünk, milyen feladatok várnak ránk.

A nyár végén és az ősz elején sok hobbikertész úgy gondolja, hogy már nincs sok teendő a kertben, de valójában ez az időszak ideális a másodvetések elvégzésére. Ilyenkor nemcsak a kert frissítésére van lehetőség, hanem a következő szezonra való felkészülés is megkezdődhet. Nézzük meg, mit érdemes ültetni július végén, augusztus elején, hogy kertünk továbbra is dús és termékeny maradjon.

Elsőként: nyakunkon a betakarítás!

Akinek konyhakertje van, számtalan zöldségből gyűjtögethet, tökféléket, salátákat, retkeket, aprókrumplit, a bébirépát és friss borsót is csemegézheti, de javában dúl már az kovászos uborka szezon is. Itt az idő, hogy a gyümölcsöket is leszüreteljük, mivel már a zöldmetszésen túljutottunk.

Öntözzünk, ha bőséges termést szeretnénk betakarítani!

Ne feledkezzünk meg a növények egészségéről sem, öntözzünk rendszeresen, hogy megfelelően növekedjenek a termések, ugyanis minden növény szinte a terményhozás időszakában igényli a legtöbb vizet. Ahogy Kósa Dániel tanácsolja:

Az öntözésekkel együtt juttathatunk ki lombtrágyát, vagy hígtrágyát, amivel még erősebbek lesznek növényeik. A tápanyag utánpótlása és mennyiségét mindig az adott szer határozza meg, olvassuk el a felhasználási útmutatót. A permetezés fontos és elengedhetetlen része a termesztésnek, bár valamennyi kezelést kiválthatunk rezisztens fajták választásával. Ez azt jelenti, hogy például a lisztharmat, vagy a peronosz ellen kevesebbet kell védekeznünk.

Növényvédelemben is jobb a megelőzés, mint a tűzoltás. Próbáljuk rendszeresen kezelni a veteményeseket, és a gyümölcsösöket ügyelve, hogy három alkalom után másik hatóanyagot válasszunk, hogy a kártevőkben, kórokozókban ne alakuljon ki rezisztencia, azaz ellenállóképesség. A szakember szerint a gyomirtást se vegyszeres úton végezzük, hanem inkább kapálással:

A kapálás fontos tevékenység, ugyanis nem csak a gyomokat távolítjuk el így, hanem szellőztetjük a talajunkat, mi jó hatással van a gyökerekre mind növekedésben, mind tápanyag és vízfelvevő képességben.

Vigyázzunk a leégéssel!

Ha a szabadban tartózkodunk, akkor ügyeljünk arra is, hogy bennünk se tegyen kárt a nap, védjük bőrünket, hidratáljunk sokat! És ahogy magunkat, úgy növényeinket is védjük az erős napsugárzástól. Főleg az ilyenkor kivitt szobanövényeket.

A befüvesített részeket is ápolni kell, vágjuk rendszeresen, de 3-5 cm-nél ne legyen kisebb, mert kiéghet. Öntözzünk kis adagokban, naponta többször is, de ügyeljünk arra, hogy két öntözés között száradjon fel a talaj. A már kiégett foltokat nem célszerű a júliusi időszakban pótolni, ugyanis nem a legjobb a kelési arány. Ha mégis szeretnénk, hogy a pázsitot ne tarkítsák kopasz foltok, akkor a fűmagot előre keverjük össze némi virágfölddel, tetejét takarjuk homokkal. Napközben pluszba öntözzük, hogy nagyobb esélye legyen a kelésnek

- tanácsolta Kósa Dániel.

Itt a másodvetés ideje

Másodvetésre olyan növények valók, melyek rövid tenyészidőjűek, így egy hónap alatt is beérik. Ilyenek

a saláták,

a cékla,

az uborka,

a cukkini,

a sárgarépa

és fehérrépa.

Amire a szakember szerint figyelni kell, hogy sokkal több öntözésre lesz szükség, ne hagyatkozzunk a csapadékra. Erre legjobb a csepegtető öntözés. A sárga valamint fehér répát elültetve, talajban hagyva télen is lesz friss zöldség a levesünkben.

A legtöbb ilyenkor ültetett növény melegigényes, rövid tenyészidejű. Erőteljes növekedéssel gyorsan fejlődik, és a szeptemberben októberben lévő melegben beérik a termésük.

A fűszernövényekről se feledkezzünk meg

A fűszernövények, mint a petrezselyem, kapor, koriander és metélőhagyma is kiválóan alkalmasak a nyár végi ültetésre. Ezek a növények gyorsan nőnek, és akár egészen késő őszig friss fűszerekkel láthatnak el minket. Érdemes ezeket a konyhakert közelébe ültetni, hogy mindig kéznél legyenek a friss hozzávalók.

Ültethetünk talajjavítás miatt is

Azonban vethetünk másodvetésben olyan növényeket, melyek nem biztos hogy beérnek, vagy nem is az a szerepük, hogy termést hozzanak. Elsődleges szerepük a zöldtrágyaként való alkalmazás, tehát zölden beleforgatva a talajba ott lebomlanak, így adnak egy jó tápanyagtartalmat a talajunknak. Erre a célra lehet vetni zöldbabot, vagy különböző magkeverékeket, melyeket a mezőgazdaságban is használnak. Vessünk akár pillangósokat, melyek a légköri nitrogént kötik meg.

- tette még hozzá a szakember.

Címlapkép: Getty Images