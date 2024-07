Megszólalt a sztárkertész: 7 remek növény, amivel csodát tehetsz a talajtakaróval

Bár rengeteg módja van annak, hogy felvirágoztassuk kertünket, sokan nem tudják miképp kezdjenek hozzá. Szerencsére manapság már számos olyan növény van, amellyel szebbnél szebbé tehetjük otthonunkat, ehhez nem kell más csupán pár olyan növény, amelyek javítják a talaj minőségét. Na de melyek ezek a növények? Ennek jártunk utána.

Nagyon sokan vannak olyanok, akik bár szeretnék gondosan karban tartani kertjüket, már a megvalósítás legelején elhasalnak. Bliss Bendall sztárkertész most a Realsimple.com nevű lapnak adott interjújában öntött tiszta vizet a pohárba, és árulta el melyek a legjobb parktikák. A szakértő szerint maga a talaj javítása magában foglalja a szerkezet megváltoztatását a termékenység fokozása érdekében. A talajt komposzttal és műtrágyával módosíthatjuk, ami idővel nagyban javíthatja a talaj minőségét is, ha kiválasztja a megfelelő növényeket a kertje számára. Lapunk most csokorba szedett hét növényt, amellyel szebbé varázsolhatjuk kertünk talaját.

Napraforgó

Ha nem csak az a célja, hogy szebbé tegye a kertjét, hanem az is, hogy javítsa a talaj minőségét, akkor kiváló választás lehet a napraforgó.

Bliss Bendall szerint a napraforgónak rendkívül erős gyökérzete van, ami segít abban, hogy magasan, és egyenesen álljon a növény, amelynek gyökerei mélyen lenyúlnak a talajba, amelyek révén különböző csatornákat hoznak létre a levegő, víz és az egyéb anyagok számára, amelyek szükségesek a talaj minőségének megfelelő fenntartásához. Kaylyn Hewitt, a The Bouqs vezető virágtervező hasonló véleményen van. szintén a napraforgó híve.

Ezek a növények segítenek eltávolítani a talajból a káros anyagokat, amelyek megakadályozzák, hogy virágozzon a kertünk

- mondta a lapnak.

Körömvirág

Ha odavagy a napraforgóért minden bizonnyal kedvelni fogod a körömvirágot is. Ezek a virágok Hewitt egyik kedvencei. Mint mondja a körömvirág gyökérrendszere nemcsak jót tesz talajnak, de távol tartja a kártevőket is.

Lucerna

Ha odavagy a salátákért, akkor van egy jó hírünk, ha lucernát termesztünk akkor nemcsak a salátái lesznek finomabbak és táplálóbbak, hanem a talaj minősége is javul.

A lucerna növény mély karógyökerei elősegítik a talaj levegőztetését és jobb vízelvezetést biztosítanak a talajszerkezet megváltoztatásával

- mondja Bendall.

A szakember szerint megköti a nitrogént a talajba, és élő talajtakaróként szolgál a közbevetéshez. Mivel sűrűn növekszik, megakadályozza a talajeróziót, és a fotoszintézis révén elősegíti a szén megkötését is.

Borsó

Ha szereted a borsót, és az egyéb más hüvelyeseket, akkor az eddigieken túl van még egy okunk arra, hogy elültesd őket. A borsó és más hüvelyesek nitrogénmegkötő növényekként ismertek. Így jelenlétük nagyban hozzájárulhatnak a létfontosságú tápanyagok biztosításához a talajban.

A nitrogén azért létfontosságú, mert a klorofill egyik fő alkotóeleme, amely vegyület révén a növények a napfény energiáját felhasználva cukrot állítanak elő vízből és szén-dioxidból

– tette hozzá Bendall.

Lóhere

Ha valós alternatívát keresünk a füves pázsit helyett, akkor kiválló választás lehet a lóhere.

Virágai vonzzák a beporzókat és a bogarakat is, amelyek segíthetnek a kártevőpopulációk leküzdésében, ami szintén komoly hatással van a talaj minőségére

- magyarázza Bendall.

Máriatövis

A teljesség igénye nélkül nagyon jó tulajdonságai vannak még a máriatövisnek a talajépítő funkciójának köszönhetően. A szakártő szerint a növény káliumban gazdag, erős, és mély gyökerei pedig segítenek feltörni az altalajt, és közelebb hozzák a vasat a felszínhez, ami javítja a talaj szerkezetét.

Csillagfürt

A csillagfürt gyökérrendszere jót tesz a talajnak és a környező növényeknek azáltal, hogy kiegyensúlyozza vagy rögzíti a nitrogént a földen. A csillagfürtöt a mezőgazdaságban főleg magas fehérjetartalommal bíró takarmánynövényként termesztik. A talajjal szemben meglehetősen igénytelen növény, szinte minden mészszegény talajon megterem.

Címlapkép: Getty Images