Felejtsd el a vegyszereket: ezekkel a növényekkel minden kártevőt elűzhetsz a kertből

A gondtalan és egészséges kertért ültesd el ezeket a kártevő-álló virágokat, amelyek könnyedén elűzik a nem kívánt betolakodókat! Mutatjuk, mit érdemes választani.

Ha el akarod kerülni a vegyszerek használatát a rovarok és más nem kívánt látogatók elriasztására a kertben, próbáld ki ezeket a kártevő-ellenálló virágokat. Bónusz, hogy nemcsak kártevőmentes marad a kerted, de más növényeket is megóvhatsz így a fertőzéstől. A Balcony Garden Web cikke szerint, ezek a gyönyörű virágok illatuk, színeik és alapvető összetevőik révén ellenállnak a bosszantó bogaraknak. Nézzük meg, mit érdemes ennek mentén ültetni a kiskertbe.

A legjobb kártevő-álló virágok:

1. Körömvirág

Az igénytelen és bőséges virágot hozó körömvirág kiváló védelem a kártevők ellen! Az őszirózsafélék család tagja, virágai fényesek, színesek és ehetők is. A kártevők azonban utálják tüzes virágainak és összetört lombjának erős, pézsmás illatát. Ezek a virágok a fonálférgeken kívül számos kártevőnek ellenállnak, és szúrós illatuk kiválóan távol tartja a nagyobb állatokat is.

2. Sétányrózsa

A következő a legjobb kártevő-ellenálló virágok listáján a Sétányrózsa. Ez az évelő cserje magasra is megnőhet. A gömb alakú, érdes, kerek levelei is illatosak, ezzel elűzi a kártevőket. Magas metanolkoncentrációjával a leveleiben ez a kártevőriasztó olyan erős, hogy egyesek még a gallyait is kihelyezik a lakásban, hogy megakadályozzák a poloskák bejutását. Ez a növény azonban köztudottan mérgező, tehát óvatosan ültessük

3. Krizantém

A számtalan árnyalatú, mutatós virágfejekkel csak úgy tűnhetnek, mint egy szép dísznövény, a valóságban pedig a kártevők rémálmai. Ez a növény egy piretrin nevű vegyületet tartalmaz, amely megtámadja a rovarok idegrendszerét, és még a nőstény szúnyogokat is elriasztja!

4. Muskátli

A muskátlik az embert és a beporzót is elcsábíthatják különféle illatanyagaikkal, de hatékonyan elhárítanak néhány olyan súlyos kártevő problémát, amelyek más növényeket is érinthetnek. A bársonyos levelekkel és rózsaszín, fehér és levendula színű fürtökkel ezeket a növényeket gyakran használják a zöldségfélék megvédésére a bogarak, káposztaférgek és szúnyogok ellen.

5. Zsálya

A menta család tagja, és számos virágzó fajtája létezik. Azonban szinte mindegyik híres erőteljes, pézsmás és földes aromájáról. Az olyan fajok, mint a mexikói bozótzsálya vagy a kulináris zsálya, csípős illóolajokkal rendelkeznek, amelyek rovarölő tulajdonságaikról ismertek, intenzív illatukkal elűzik a lepkék, legyek, nyulakat is.

6. Macskamenta

A macskamentát azért hívják így, mert a macskákat vonzza az illata! Illatos, ehető leveleit levesekhez és egyéb ételekhez is használják. Az apró lila virágokkal, a macskamenta iridoidokat tartalmaz, amelyek beindítják a rovar védekező mechanizmusát, és elmenekül a növénytől.

7. Rozmaring

A rozmaring a mentacsalád legnépszerűbb tagja, aromás, tűszerű leveleiről ismert. Erős, a zsályához hasonló illata természetesen taszítja a kártevőket, például a levéltetveket, szúnyogokat és a káposztamolyokat. Ez az örökzöld fűszernövény kiváló társnövénye olyan zöldségeknek is, mint az édes paprika, elriasztja a rájuk fanyalodó kártevőket.

Néha, mi magunk okozzuk a növénypusztulást?

Meglepő lehet a felismerés, de a növények sem egyformán jól jönnek ki egymással. Vannak olyanok, amelyeket egyenesen tilos egymás mellé vetni, mert mondhatni összevesznek, de valóban rosszul hatnak egymás növekedésére és így a terméshozam is csökken vagy használhatatlanul silány minőségű lesz. Persze mi magunk is rájövünk ezekre a praktikákra idővel, de mennyivel jobb, ha hosszú évek kínlódását és sok befektetett pénzt spórolhatjuk meg magunknak, ha időben tájékozódunk!

Fokhagyma és hüvelyesek/spárga: A fokhagyma, erős illatának köszönhetően rendkívül hatékony a rovarok távoltartásában. Remek társai a paradicsomoknak, retkeknek, rózsáknak és a káposztaféléknek. A hüvelyes növények azonban nem nőnek megfelelően a közelében, nem fejlődik ki rendesen a hüvely és benne a termés, így gyengébb termésre lehet számítani. A spárgáktól szintén érdemes távol tartani őket.

Spenót és burgonya: A spenót jól kijön a hüvelyesekkel, az eprekkel és a káposztafélék családjának legtöbb tagjával is. A krumplikat azonban már nem igazán tűri meg a közelben, amire saját, sekély gyökérzete lehet a magyarázat. A krumplik, habár sokkal nagyobbak a spenótoknál, általában a felszínhez közel terjesztik szét gyökereiket. Nagy valószínűséggel a vízért és tápanyagért folytatott verseny az ok, ami miatt nincsenek jó viszonyban egymással. A krumplik levélzete továbbá hajlamos eltakarni a napfényt a spenótok elől.

Paradicsom és burgonya: A krumplifélék és a paradicsomok is a burgonyafélék családjába tartoznak, ezért ugyan azok a kártevők és fertőzések is veszélyeztetik őket, például a krumplibogár és a penészgomba, így jó ötlet külön tartani őket.

Tök és sütőtök: Ez az ízletes zöldség a babokat, a hagymákat, a dinnyéket és a retkeket is a barátai között tudhatja, és kedveli a rovarriasztó macskamenta, bársonyvirág, sarkantyúka és hasonló illatos növények társaságát is. Az egyszerű tökök azonban nem érzik jól magukat a sütőtökök és krumplik közelében.

Eper és káposzta: Ezek a növények szeretik a bokros babokat és hasznos számukra a fokhagymák, a kakukkfű és a zsálya rovarriasztó hatása. A kártevő-mágnesként funkcionáló káposztafélék azonban egyértelmű okokból nem jó társak az eprek mellé.

Paprika és bab: A paprika és a bab is fogékony az antraknózis fertőzésekre. Így ha valamelyik növény megkapja ezt a betegséget, akkor könnyen fertőzött lesz a mellé ültetett másik növény is.

Káposztafélék és szőlő: A szőlő közelébe vetett káposzta magvak, nem tesznek jót a bornak. A szőlőnek ugyanis savanyúbb lesz az íze, ha valamilyen káposztafélét ültetünk a közelébe. Így a bor íze is rosszabb lesz, ezért ha finom házi bort szeretnénk inni, kerüljük a káposztafélék ültetését.

Dinnye és burgonya: A dinnyék éppen olyan jó társaik lehetnek a kukoricáknak, ahogy a tökök is. Mivel szétterjednek a talaj felszínén, segítenek elfojtani a gyomokat. Ha mindez nem lenne elég, hatalmas leveleik szigetelő réteget képeznek a talaj felett, melegen tartva ezzel a többi növény gyökereit, amikor az idő hűvösebbre fordul. A dinnyék a napraforgók és paradicsomok társaságát is kedvelik, de a krumplikkal már nem jönnek ki valami jól.

Fejes káposzta és brokkoli: A brokkoli akadályozza fejes káposzta magok csírázását és az esetleg kikelt növények növekedését. Ennek az az oka, hogy a fejes káposzta érzékeny a brokkoli által kibocsátott vegyianyagokra.

Bab és karfiol/hagymafélék: Hüvelyesekként a babok képesen nitrogénnel dúsítani a talajt, amiben nőnek, így kiváló társai lehetnek más zöldségeknek, például a spenótnak, az uborkának, a kukoricának vagy a krumplinak is. A babokat azonban nem ajánlott a káposzták és a hagymák családjának képviselői közelébe ültetni. Ilyenek a karfiol, a brokkoli, a kel, a kerti zsázsa, a mustár, a fokhagyma, a metélőhagyma és a póréhagyma is.

Brokkoli és babfélék/eper/bazsalikom: Ez a zöld növény szereti az illatos gyógynövények társaságát, mint a mentafélék, azonban nem kedveli a bazsalikomot, a babféléket, a borsókat, a paradicsomokat és az epreket sem.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)