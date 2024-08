Visszatér a brutális hőség, de zivatarokból sem lesz hiány: mutatjuk, milyen időre számíthatunk

A HungaroMet előrejelzése szerint, ma a keleti határon előforduló vastagabb felhőtömbök, valamint a nyugat felől felvonuló szakadozottabb frontális felhőzet mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés zavarja a napsütést. Főleg az ország nyugati felén szórványosan számíthatunk záporra, zivatarra. Az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül, a zivatarokat erős, esetleg viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul, a tartósabban felhős, csapadékosabb tájakon ennél picit alacsonyabb is lehet. Késő estére többnyire 17 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Estére, bár a záporok, zivatarok nagy része lecseng, változatlanul kisebb-nagyobb felhőtömbök vonulnak északnyugatról délkelet felé - sőt, az éjszaka második felében összefüggőbb, fokozatosan vastagodó frontális felhőzet éri el az északnyugati, északi tájakat, amelyből néhol újra előfordulhat záporeső. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz, majd hajnaltól az Észak-Dunántúlon ismét egyre többfelé élénkülni kezd az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, ennél enyhébb idő a vízpartokon és a felhősebb tájakon, míg hűvösebb a keleti, északkeleti kevésbé felhős, hidegre hajlamos tájakon lehet.

Forrás: HungaroMet

Hétfő délelőtt a vastagabb frontális felhőzet délkelet felé halad, emellett gomolyfelhők is képződnek - ám ezek ellenére is az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap. Szórványosan - nagyobb eséllyel és számban az északkeleti, valamint a délnyugati, nyugati tájakon - valószínű zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél, zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul, a tartósabban felhős vidékeken ennél akár több fokkal hűvösebb is lehet.

Forrás: HungaroMet

Kedden a napsütést főként a Dunától keletre zavarhatják gomolyfelhők. Általában száraz idő lesz, legfeljebb keleten alakulhat ki egy-egy zápor. Az északi szél néhol időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 8, 17, délután nagyrészt 25, 30 fok között valószínű.

Címlapkép: Getty Images