Jöhetnek a zivatarok: ezekben a megyékben ma biztos elázhatunk

HelloVidék 2024.08.05. 14:01 Megosztom

Ahogy a HungaroMet előrejelzése írja, ma a délutáni órákban elsősorban az északkeleti országrészben (több hullámban is), másodsorban a nyugati, délnyugati megyékben alakulhatnak ki szórványosan zivatarok. Zivatarok környezetében viharos széllökés (~ 60-80 km/h), kis méretű jég (< 1-2 cm), valamint intenzív csapadék (ált. 10-25 mm, északkeleten az egymást követő cellákból esetleg ennél több) is előfordulhat. Megjegyzés: elvétve - alacsony valószínűséggel - egy-egy zivatar máshol is kialakulhat.