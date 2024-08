Csodaszer terem a magyar kertekben: nem is tudod, mennyi mindenre jó a diófalevél

Kevesen tudják, de a diófa nem csak termése, de levele is felhasználható. Méghozzá rengeteg dologra, a hajápolástól a bőrbetegségeken át sok mindenre javasolják. Most annak jártunk utána, mi mindenre jó és hogyan készíthetünk belőle tea, fürdő és hajfestéket.

A dió világszerte egy nagyon elterjedt és fontos növény, amelyet számos országban termesztenek. 2021-ben a diót több mint 50 országban termesztették, és az éves termés mennyisége meghaladta a 4,6 millió tonnát.

A világ legnagyobb dió termelői közé tartozik Ausztrália, Kína, az Egyesült Államok, Irán és Törökország. Ezek az országok a 2021-es termelésük alapján az első öt helyen álltak. 2021-ben Ausztrália, Kína és az Egyesült Államok az éves termés több mint felét (61%) adták a világ dió termelésének.

Magyarország is büszkélkedhet dióval, de még milyennel!

A papírhéjú milotai diófajtát a 19. században az angol tőzsdén is jegyezték. Dr. Szentiványi Péter nemesítő szelektálta az M10-es fajtajelű dió fáját. Ez a fajta 1963 óta szerepel a nemzeti fajtajegyzékben. Szeptember végén érő gömb alakú diónak héja sima, átlagos átmérője 35 mm, színe sárgásbarna, a bél pedig világossárga színű.

“A dió a magyarok szent fája”

A diót már a magyar honfoglalók is használták, továbbá több nép történetében is nagy hagyományokkal bír. Míg egyes népeknél a termékenység szimbóluma volt, addig másoknál egy gyermek születésekor ültettek diófát. Már csak azért is, mert a diófa számos különböző részét fel lehet használni, ugyanis számos jótékony hatással bír.

Mire és hogy használjuk fel?

A diófa egy igencsak értékes fa, amit főként termésének köszönhet. A dió a világ legegészségesebb ételei közé tartozik, hiszen számos antioxidánst tartalmaz, remek omega-3 zsírsav forrás, javítja a bélműködést, jót tesz az agyműködésnek, továbbá az étvágyat és a testsúlyt is képes szabályozni.

A diófának azonban nem csupán a termését lehet felhasználni, hanem a levelét is, amivel még gyógyítani is lehet, köszönhetően annak, hogy gomba- és baktériumölő hatással bír, továbbá emésztési problémák kezelésére is alkalmas. Ezeket a jótékony hatásokat a benne található cserzőanyagoknak, a flavonoidoknak és juglonoknak köszönhetjük.

1. Diófalevél: A diófának számos részét fel szoktuk használni, azonban a leveléről ritkán esik szó, pedig annak szintén számos jótékony hatása van. Sok cserzőanyagot, fenolos savat és juglonszármazékot tartalmaz. A cserzőanyagoknak hála kórokozó- és féregellenes hatása van, továbbá gyulladáscsökkentő is. Ezen tulajdonságainak hála alkalmazása ajánlott bélférgesség, bőr- és szájüregi gyulladások vagy fertőzések esetén.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Daisy Bukovicsné Békefi (@greens_of_daisy) által megosztott bejegyzés

2. Zölddió: A zölddióról valószínűleg kevesebben hallottak, pedig rendkívül pozitív hatással van az egészségünkre. C-vitamin tartalma kilencszer nagyobb, mint a csipkebogyóé. Ennek köszönhetően remek immunerősítő, így jó választás meghűlés és torokgyulladás esetén. Ezen kívül tisztítja a májat és a vért, fertőtlenítő hatása van, segíti az emésztést, hatásosan fellép a levertség és fáradtság ellen, segít a vérszegénység megelőzésében, továbbá gyomor- és bélhurut esetén is jó szolgálatot tesz.

3. Diófa kéreg: A diófa kéregnek hasonló hatásai vannak, mint a diófalevélnek, azaz enyhülést hozhat emésztési zavarok, homlok-, orr-, fül- és arcüreggyulladás esetén, de hatékonyan fellép bőrbetegségek, szájpenész vagy torokgyulladás ellen is.

+1 Természetes hajfestéket is készíthetünk belőle.

Íme, hogyan:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Daisy Bukovicsné Békefi (@greens_of_daisy) által megosztott bejegyzés

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)