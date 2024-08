Így védekezz a levéltetvek ellen: ezek a házi praktikák tényleg működnek

HelloVidék 2024.08.17. 14:01 Megosztom

Néha a legapróbb kártevők okozzák a legnagyobb fejtörést otthonunkban, ilyenek például a levéltetvek is. A világon mindenhol előfordulnak, a leggyakoribbak azonban a mérsékelt övben és a trópusokon. Magyarországon több mint hetven fajuk károsítja a lombos-, illetve tűleveleket. Ezek az apró zöld poloskák rengeteg növénybetegséget terjesztenek, így például vírusokat is. Kedvelt helyük minden házi kertnek, de telhetetlen nedvszívó hajlamukkal a városba is jelen vannak. De vajon hogyan védekezhetünk ellenük? Ennek jártunk utána.

A levéltetvek ősszel párzanak. Tavasszal és nyáron a nőstények szűznemzéssel, párzás nélkül is szaporodnak. A nyári családalapító anyák (meg nem termékenyített nőstények) egy-egy nap legfeljebb 20 petét raknak általában fásszárú növények rügyeire, kérgük repedéseibe. A nyár kezdetén megjelenő szárnyas alakok többnyire lágyszárú növényekre vándorolnak. Az ősszel kialakuló ivaros alakok visszarepülnek a fő tápnövényre, párosodnak és lerakják petéiket. Szerencsére rengeteg módszer van már arra, hogy megszabaduljunk a levéltetvektől a kertünkben, amelyek közül sok nem tartalmaz olyan káros növényvédő szereket, amelyek károsíthatják kert ökoszisztémáját. Lássuk őket! Fújjuk le őket Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy megszabaduljunk a levéltetvektől, ha egyszerűen lepermetezzük a növényeket egy tömlővel – tanácsolja Annette Hird, az Easy Urban Gardens kertészeti szakértője és kertésze. Egy szórófejes flakonba önts fél liter vizet, adj hozzá két evőkanál cukrot és ugyanennyi ecetet és szódabikarbónát. Alaposan rázd össze, majd fújd le vele a kártevőket. Ez a megoldás nemcsak, hogy környezetbarát, de hűvös folyadékot is a növényeknek.

Metszés Ha nagyon fertőzött területről van szó, akkor a legegyszerűbb a terület metszése a levéltetvek kezelésében. Ha még sikerült idejében lefülelni a levéltetveket, akkor elég lemetszeni a fertőzött ágakat - mondja Ngan Nguyen Rawlings, PhD, a ScottsMiracle-Gro szakértője. Telepítsünk növényeket

A növénytársítás remek módja lehetne a védekezésnek, erre választás lehet a körömvirág, a büdöske, a menta, a fokhagyma, amelyek mind-mind olyan erős illatanyagokat bocsátanak ki, melyek elűzik a levéltetveket. Csalán Végül de nem utolsó sorban a csalán is remek növényvédő. Ahhoz, hogy felvegyük a harcot ez esetben a levéltetvekkel elsősorban apróra kell vágnunk a csalánt, majd helyezzük egy műanyag edénybe, vízzel. Hagyjuk ázni 12 órán át, majd ezután szűrjük ki a levét, és töltsük egy permetező flakonban. Ezután fújd a fertőzött növényekre, hogy megszabadulj a levéltetvektől. Olajspray Egy másik természetes módszer a levéltetvek elleni harcnak a saját az olajspray lehet. Ehhez elsősorban egy negyedrész mosogatószer kell, növényi olajjal, úgy, (például repce vagy napraforgó). Ha mindez megvan, akkor keverjük össze az oldatot egy palackban, és rázzuk fel, és máris mehet a permetezés. Az olaj megfojtja a levéltetveket, a mosogatószer pedig segít, hogy az olaj hozzáragadjon. A lényeg, hogy ügyeljünk arra, hogy ne legyenek bogarak a közelben, mivel ők is elpusztulhatnak. Arról nem is beszélve, hogy a katicabogár az egyik legjobb védekezés a levéltetvek ellen. A katicabogár az egyik leggyakoribb és legfontosabb rovar, amely hatékonyan pusztítja a levéltetveket. Nagyon fontos szerepet töltenek be a levéltetvek pusztításában a zengőlegyek is még. A kifejlett példányok viráglátogatók (így alternatív beporzó szervezetekként is funkcionálnak), míg a lárváik aktív levéltetű pusztítók Forrás: realsimple.com Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!