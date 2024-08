Pillants be Borbás Marcsi csodakertjébe: elárulta, hogyan lehet ősszel is gyönyörű a termésed

Augusztusban nem árt a paradicsomok csúcsát lemetszeni, és mindenképpen érdemes még a másod- vagy harmadvetést is elvégezni - tanácsolja Borbás Marcsi, de azt is elárulja, milyen fontos kerti teendőink vannak még őszig.



A nyár végén és az ősz elején sok hobbikertész úgy gondolja, hogy már nincs sok teendő a kertben, de valójában ez az időszak ideális a másodvetések elvégzésére. Ilyenkor nemcsak a kert frissítésére van lehetőség, hanem a következő szezonra való felkészülés is megkezdődhet. A HelloVidék nemrégiben Kósa Dániel kertészmérnökkel járta körbe a témát, mit is tegyünk ahhoz, hogy kertünk továbbra is dús és termékeny maradjon. Most viszont Borbás Marcsi Facebbokon is közzétett friss videóját hozzuk, amiből szintén érdemes pár jó tanácsot megfogadni!

Az alábbi videóban a népszerű műsorvezető ugyanis elmondja, miért fontos, hogy ilyenkor augusztusban is folyamatosan rendben tartsuk a paradicsombokrokat, és miért kell a hónaljhajtásokat rendszeresen eltávolítani. Természetesen ebben az időszakban is fontos a talajerőutánpótlás:

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)