Megsokszoroznád a gyümölcstermést? Sohasem késő elkezdeni, íme a sztárkertész titka!

MTI 2024.08.27. 15:02 Megosztom

Eljött az idő, hogy kicsit körbe nézzünk a kiskertünkben, mi újság a gyümölcsfákkal és a leérett bogyósokkal! Időben kell ugyanis gondoskodnunk arról, hogy jövőre is bőséges termést hozzanak. Kósa Dániel kertészmérnökkel most sorra is vesszük a legfontosabb tennivalókat!

Augusztus végén már jórészt leteremtek a gyümölcsfák, csak az őszi fajták, köztük például az almatermésűek várják a szüretet. Azok a fák, amelyeken még rajta van a termés, ott a legfontosabb ebben a szárazságban, a folyamatos öntözés, de a többi növényről se felejtkezzünk meg – közölte beszélgetésünk elején a HelloVidékkel Kósa Dániel kertészmérnök. Az első és legfontosabb tudnivaló, amivel minden hobbikertésznek jó tisztában lennie, hogy ebben az időszakban már ne végezzünk zöldmetszést, csak hajtásválogatást! Ebben az időszakban zöld metszést végezni már azért nem célszerű, mert ilyenkor a rügyek megfakadnak, de nem hajtanak, és így tavaszra elvesztegetjük az értékes és jó állású rügyeket. Augusztus végén tehát inkább a vízhajtások, elszáradt növényi részek levágását végezzük el. A metszlapok, ha elérik a 100ft-osnál nagyobb méretet, akkor használjunk sebkezelőt, amellyel lezárjuk a sebet, meggátolva a fertőzések bejutását. - tanácsolta a szakember. Folyamatosan figyeljük a növény állapotát is, és szükség szerint permetezést iktassunk be. Ilyenkor ügyeljünk a gombás, valamint a rovarok jelenlétére, és kezeljük megfelelő szerekkel. A szereken lévő munkavédelmi, valamint keverési előírásokat maradéktalanul tartsuk be. A lemetszet növényi részekből keletkezett hulladékból darálékot készíthetünk, amelyet vagy komposztba, vagy közvetlen mulcsként a növény tövére szórhatunk. - mondta el Kósa Dániel, aki még hozzátette: Azok a növények, amelyek őszi érésűek, valószínűleg (mint idén szinte minden termény) bő egy hónappal előbb szüretelhetőek. Náluk fokozottan kell figyelnünk az elegendő mennyiségű öntözésre és a vegyszeres kezelésekre, ugyanis az ÉEVI, azaz az élelmezésügyi várakozási időre. Ezt minden szernél más és más, így ezt kalkuláljuk bele, és a szüret várható dátumához igazítsuk! Milyen teendők várnak ránk bogyós gyümölcsösben? A bogyós gyümölcsök - mint például a málna, szeder, ribizli és köszméte - a nyár végére befejezik a termésüket, és ilyenkor különös figyelmet igényelnek a kertésztől. Ahhoz, hogy a következő évben is bőséges és egészséges termést hozzanak, fontos néhány alapvető teendőt elvégezni a bokrokkal. Az augusztus vége ideális időpont a letermett vesszők visszametszésére A málna és szeder esetében vágjuk vissza a kétéves vesszőket, amelyek már termettek. Ezek helyett a fiatalabb, egyéves hajtások biztosítják majd a következő évi termést. Ribizli és köszméte bokrok esetében távolítsuk el a beteg, száraz vagy túl sűrű hajtásokat, hogy a növény szellősebb legyen. Ez segít megelőzni a gombás betegségeket és javítja a következő évi terméshozamot. Talajtakarást és trágyázás A bokrok környékén érdemes eltávolítani a lehullott leveleket és gyomokat, majd friss talajtakaróval vagy komposzttal befedni a talajt. Ez megőrzi a talaj nedvességtartalmát, és hozzájárul a talaj szerkezetének javításához. Emellett a tápanyag-utánpótlás is fontos, ezért javasolt szerves trágyát vagy speciális, bogyós növényekhez való műtrágyát alkalmazni. Ügyeljünk arra, hogy a trágyázás ne legyen túlzott, mert az a hajtások túlzott növekedését eredményezheti a termés rovására. Betegségek és kártevők elleni védekezés Az elhalt részek eltávolításával megelőzhetjük a betegségek terjedését, de nem árt figyelni a kártevőkre is. A nyár végén gyakran támadnak a levéltetvek, a pók atkák vagy más kártevők. Ha szükséges, használjunk környezetbarát rovarölő szereket, de mindig ügyeljünk a helyes adagolásra és alkalmazási módra. Öntözés Bár az augusztusi meleg napok végén a bogyós bokrok vízigénye is csökken, az öntözésről sem szabad megfeledkezni. A fiatal hajtásoknak és a jövő évi rügyeknek még szükségük van megfelelő nedvességre. Az esti órákban történő, mérsékelt öntözés a legmegfelelőbb, mivel a túlzott vízmennyiség gyökérrothadást okozhat. Támrendszer és felfuttatás Ha szükséges, javítsuk ki vagy erősítsük meg a bogyós bokrok támrendszerét. A málna és a szeder esetében fontos, hogy a fiatal hajtások ne feküdjenek a földre, hanem támrendszerre felfuttatva, rendezett sorokban fejlődjenek. Ez megkönnyíti a növények kezelését, és megelőzi a betegségek kialakulását is. Már gondolnunk kell a télre is A bogyós bokrok tövét érdemes mulccsal befedni, amely védi a gyökereket a téli fagyoktól. A fiatal bokrokat érdemes szélvédett helyre telepíteni, vagy ha szükséges, takaróanyaggal védeni a hidegtől. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!