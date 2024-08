Itt a legtutibb megoldás a poloskák ellen: tényleg működik ez a vegyszermentes módszer

A fránya büdösbogár nemcsak a kertünkben, hanem az otthonainkban is komoly problémát jelenthet. A hobbikertekben most beérő paradicsomot különösen kedvelik, mivel a gyümölcsök nedvével táplálkoznak, ami jelentős kárt okozhat a termésben. A poloskák nemcsak a növények száradásához vezetnek, hanem a lédús zöldségek és gyümölcsök ízét és állagát is elrontják. Egyszóval: védekezésre fel!

Az egyre szélsőségesebb klímánk és az enyhébb telek miatt minden évben egyre több van belőlük, a rossz hír pedig az, hogy a vándorpoloskának hazánkban, mivel invazív fajról van szó, alig van természetes ellensége. Ősszel jelennek meg tömegével, akkor szólnak róluk általában a hírek, de akinek kertje van, az tudja, hogy már most, augusztus végén sincs nyugtunk tőlük. Tényleg, ahová beteszik a lábukat, ott kő kövön nem marad, egy hét alatt képesek tönkre tenni hónapok szorgalmas munkáját. A lédús gyümölcsök és zöldségek, mint a paradicsom vagy a málna, mind mehet a kukába… Tudtad? Hazánkban elsősorban a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványospoloska egyedei elterjedtek. Mindkét poloska kellemetlen szagú váladékot bocsát ki a bűzmirigyeiből, amivel tulajdonképpen védekezik az őt ért támadás esetén. Ősszel, a nyílászárókon keresztül, telelőhelyet keresve „költöznek be” az emberi tartózkodásra szolgáló épületekbe. Ilyenkor nagy számban találhatók meg a házak falán és az üvegablakokon.

A zöld vándorpoloska délről, a mediterrán térségből érkezett és rövid idő alatt megtelepedett az országban. Egyedei felszaporodva számos helyen okoznak kárt. Szívogatásukkal a paradicsom, a paprika, az uborka és a zöldbab termésein okoznak szembetűnő foltokat, amelyek miatt azok ízetlenné, végső soron fogyaszthatatlanná válnak. A kezdetben fekete alapon fehér pontokkal díszített lárvák, valamint a fokozatosan kizöldülő színű, kifejlett egyedek nagy tömegben képesek ellepni a növényeket.

Az ázsiai márványospoloska Kelet-ázsiai származású, amely bekerülését követően nagyon gyorsan nagy egyedszámot ért el. Ez a faj szintén rendkívül sok növényfajon táplálkozik és szaporodik. Előszeretettel szívogatja az alma, a körte és az őszibarack gyümölcsét. Ennek következtében a gyümölcs deformálódik, elszíneződik, a gyümölcshús állaga és íze is megváltozik. Ezen kívül sok nem termesztett növényen, pl. számos gyomfajon is megél. (Forrás: Nebih.hu) Jó hír viszont, hogy viszonylag könnyen lehet védekezni ellenük! A poloskák vegyszermentes kezelése többféle módszerrel lehetséges, amelyek közül sok otthon is könnyen alkalmazható. A szakemberek szerint érdemes több megoldást is kipróbálni, és megtalálni azt, amelyik a legjobban működik a saját kertedben. A természetes és környezetbarát módszerek nemcsak hatékonyak, hanem biztonságosak is, így segíthetnek megvédeni a kertet és a növényeket a nem kívánt kártevőktől. Íme, néhány hatékony megoldás, amely segíthet megszabadulni a büdösbogaraktól: 1. Home made bogárűző A citrusolajok, mint például a citrom- vagy narancsolaj, természetes rovarűző tulajdonságokkal rendelkeznek. Készíts egy keveréket 10-15 csepp citrusolajból és 1 liter vízből, és permetezd be vele a fertőzött területeket. 2. Csak óvatosan a spricceléssel: a fokhagyma és chili, ha találkozik A fokhagyma és chili természetes rovarriasztók. Készíts egy keveréket 2-3 gerezd fokhagymából, 1-2 friss chilipaprikából és 1 liter vízből. Turmixold össze az összetevőket, majd szűrd le, és permetezd a növényekre. 3. Ezt tutira utálni fogják Az ecet, különösen az almaecet, szintén segíthet távol tartani a poloskákat. Keverj össze egyenlő arányban vizet és almaecetet, és permetezd az oldatot a növényekre. Az ecet szaga taszítja a rovarokat. 4. Poloskagyilkos növények Bizonyos növények, mint például a menta, levendula vagy rozmaring, természetes rovarűző tulajdonságokkal rendelkeznek. Ültess ilyen növényeket a kertbe, vagy készíts belőlük kivonatot, és permetezd a fertőzött területekre. 5. Almaecetes rovarcsapda - próbáltad már? Készíthetsz házi rovarcsapdákat is. Ilyen megoldás lehet, ha egy tálkába almabor ecetet öntesz, és a tálkát a növények közelébe helyezed. Az ecet vonzza a poloskákat, amelyek belerepülnek, és nem tudnak kijutni. 6. Tökéletes időzítés A poloskák általában nappal aktívak, így ha reggelente végzel egy alapos ellenőrzést és kezelést, akkor hatékonyan eltávolíthatod őket, mielőtt túl sok kárt okoznának. 7. Kertünk hasznos terminátorai A természetes ragadozók bevezetése is segíthet. Katicabogarak és más rovarok, mint például a pókfélék, természetes ellenségei lehetnek a poloskáknak. Ezeket a rovarokat telepítheted a kertbe, hogy segítsenek fenntartani az egyensúlyt. 8. Rendszeres tisztítás titka Rendszeresen tisztítsd meg a kertet a lehullott levelektől és egyéb növényi maradványoktól, amelyek búvóhelyet jelenthetnek a poloskáknak. Az alapos tisztítás segíthet megelőzni a rovarok szaporodását. 9. Hozz magaddal pár liter tengervizet - aztán tégy vele csodát! Készíthetsz sóoldatot is (vagy ha tengerparton jársz még idén kora ősszel, hozz magaddal pár liter sós vizet), amelyet permetezhetsz a növényekre. Máskülönben oldj fel 2-3 evőkanál sót 1 liter vízben, és permetezd a növények leveleire. A só elpusztítja a poloskákat, és segít távol tartani őket. 10. Szupererő a szódabikarbónában Oldj fel 2 evőkanál szódabikarbónát 1 liter vízben. Alaposan keverd el, hogy a szódabikarbóna teljesen feloldódjon. Öntsd a keveréket egy permetező flakonba. Ez lehetővé teszi, hogy könnyedén elérd a nehezen hozzáférhető helyeket is. Alkalmazd a szódabikarbónás oldatot a paradicsom növények leveleire és szárára, ahol a poloskák leggyakrabban előfordulnak. Ügyelj arra, hogy a levelek mindkét oldalát alaposan permetezd be. Ismételd meg a kezelést 7-10 naponta, különösen esős időszakok után, amikor az oldat könnyen lemosódhat. 11. Mechanikai védekezés Plusz megoldás lehet, ha egyszerűen leporszívózzuk a kártevőket – a másik védekezési mód lehet a mechanikai védelem, amikor fizikai akadályt, például hálót teszünk a paradicsom és a poloska közé 11+1. Egyéb megelőző lépések Tartsd tisztán a kertet: Távolítsd el a lehullott leveleket és a növényi maradványokat, amelyek potenciális búvóhelyet jelenthetnek a poloskáknak.

Távolítsd el a lehullott leveleket és a növényi maradványokat, amelyek potenciális búvóhelyet jelenthetnek a poloskáknak. Ellenőrizd a növényeket: Rendszeresen nézd át a paradicsomot, hogy időben észleld a poloska fertőzést, és azonnal alkalmazd a szükséges kezeléseket.

Rendszeresen nézd át a paradicsomot, hogy időben észleld a poloska fertőzést, és azonnal alkalmazd a szükséges kezeléseket. Használj természetes ellenségeket: Különféle rovarok, mint például a katicabogarak, természetes ragadozói a poloskáknak, ezért érdemes őket is bevonni a kert védelmébe. Végezetül következzék egy videós segítség, hogyan is csináljuk: #kert #kertészkedés #veteményes #paradicsom #poloska ♬ A versatile, simple acoustic song - Ai stock music. @elmenykertesz A poloskáknál nem sok rosszabb dolog van a kertben, talán a paradicsomvész.És az a legnagyobb probléma, hogy a poloskák szívogatása ehetetlenné teszi a termést legyen szó paradicsomról, paprikáról, vagy babról. Harcolni nem egyszerű ellenük, hiszen kontakt szerekkel nehéz eltalálni őket, a felszívódó vegyszerek élelmezési várakozási ideje viszont hosszú lehet és mikor egyszerre érik minden, nincs idő várni egy hetet aztán ott rohad a termés a növényen. A poloskák számát vagy gyérítjük, azzal, hogy szedjük őket, vagy fizikai akadályt gördítünk eléjük. Ami nekem tavaly bevált az a zöldséges szütyő, amit rá lehet tenni a fürtökre és idén koktél paradicsomhoz kipróbálom a darázs hálót. A koktélparadicsomok hosszú, gyakran 40 cm-es fürtjeit nem lehet behajtogatni egy zöldséges hálóba, viszont a darázs háló kitűnő megoldás, nem fog hozzáférni a terméshez és nem tudja elkezdeni szívogatni. Ha nem is a teljes veteményest vértezzük fel már az is jobb helyzetet teremt, ha pár fürt egészséges marad. A kertészeti célra ajánlott védőhálók és a darázs háló bár műanyagból készül, a gyártás során adalékanyag kerül a műanyagba, mely UV állóvá teszi, így az erős napsugárzás nem kezdi el megenni a műanyagot, nem lesz belőle mikroműanyag. Már nálam van tesztelésen egy természetes poloska irtó, ami a szagával riasztja a poloskákat, nézem a hatását és jövök majd egy videóval róla! #élménykertész Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!